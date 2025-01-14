Пограничники задержали две группы нарушителей у границы со Словакией, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пограничники Чопского отряда задержали две группы граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в первом случае фотоловушка зафиксировала движение трех мужчин вблизи государственной границы. Группа реагирования оперативно прибыла на место со служебной собакой. Один из правонарушителей успел преодолеть заградительный забор, а двое других пытались убежать. Однако пограничникам удалось их остановить. Задержанными оказались жители Полтавской и Львовской областей.
В ходе опроса установлено, что их действия координировали организаторы переправки, а услуга перевозки из Ужгорода до границы стоила каждому из мужчин 10 000 долларов США.
Остальные три нарушителя были задержаны благодаря оперативной информации. Они тщательно подготовились к незаконному пересечению, составив маршрут с помощью онлайн-карт. Задержание произошло в нескольких сотнях метров от границы. Эти лица происходили из Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административных документов по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будут переданы в суд для определения меры наказания.
Ви опублікуйте статистику: скільки втекло, скільки затримали. Будемо знати процент затриманих, буде видно вартує воно того чи ні. Якщо - ні, то тільки і виключно цим і можна налякати. А якщо 100 втекло, а 2 спіймали, то про що мова?
Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
життям заради втечі 😡
Хто буде захищати нашу країну , якщо молоді здоровані втечуть
із країни ?
Сумно ...)