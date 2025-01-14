Пограничники задержали две группы нарушителей у границы со Словакией, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники Чопского отряда задержали две группы граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в первом случае фотоловушка зафиксировала движение трех мужчин вблизи государственной границы. Группа реагирования оперативно прибыла на место со служебной собакой. Один из правонарушителей успел преодолеть заградительный забор, а двое других пытались убежать. Однако пограничникам удалось их остановить. Задержанными оказались жители Полтавской и Львовской областей.

В ходе опроса установлено, что их действия координировали организаторы переправки, а услуга перевозки из Ужгорода до границы стоила каждому из мужчин 10 000 долларов США.

Остальные три нарушителя были задержаны благодаря оперативной информации. Они тщательно подготовились к незаконному пересечению, составив маршрут с помощью онлайн-карт. Задержание произошло в нескольких сотнях метров от границы. Эти лица происходили из Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административных документов по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будут переданы в суд для определения меры наказания.

