РУС
Пограничники задержали две группы нарушителей у границы со Словакией, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники Чопского отряда задержали две группы граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Біля кордону зі Словаччиною затримано дві групи порушників

Как отмечается, в первом случае фотоловушка зафиксировала движение трех мужчин вблизи государственной границы. Группа реагирования оперативно прибыла на место со служебной собакой. Один из правонарушителей успел преодолеть заградительный забор, а двое других пытались убежать. Однако пограничникам удалось их остановить. Задержанными оказались жители Полтавской и Львовской областей.

В ходе опроса установлено, что их действия координировали организаторы переправки, а услуга перевозки из Ужгорода до границы стоила каждому из мужчин 10 000 долларов США.

Біля кордону зі Словаччиною затримано дві групи порушників

Остальные три нарушителя были задержаны благодаря оперативной информации. Они тщательно подготовились к незаконному пересечению, составив маршрут с помощью онлайн-карт. Задержание произошло в нескольких сотнях метров от границы. Эти лица происходили из Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административных документов по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будут переданы в суд для определения меры наказания.

Біля кордону зі Словаччиною затримано дві групи порушників

Біля кордону зі Словаччиною затримано дві групи порушників

Та ви ці новини публікуйте хоч 100 разів не день. Не лякає.
Ви опублікуйте статистику: скільки втекло, скільки затримали. Будемо знати процент затриманих, буде видно вартує воно того чи ні. Якщо - ні, то тільки і виключно цим і можна налякати. А якщо 100 втекло, а 2 спіймали, то про що мова?

Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
буденні новини, не цікаво... От інфа за кого вони голосували, щоб провести аналогію поміж розумовими здібностями та 10000$ за проїзд від Ужгорода до словацького кордону...
Фотопастка, службовий собака. Щось мені це нагадує
Плакали гроші цих порушників , які ризикують своїм
життям заради втечі 😡
Хто буде захищати нашу країну , якщо молоді здоровані втечуть
із країни ?
Сумно ...)
буденні новини, не цікаво... От інфа за кого вони голосували, щоб провести аналогію поміж розумовими здібностями та 10000$ за проїзд від Ужгорода до словацького кордону...
Фотопастка, службовий собака. Щось мені це нагадує
Може вони їх зловили, щоб фото віддати?
це були справжні українці! патріоти своєї країни! за ними майбутнє нашої держави!
То вони до Фіцо їхали на зустріч, бо у нас для усіх вільний перетин кордону якщо що.
