Пограничники с помощью дрона задержали трех нарушителей в горах на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Во время мониторинга государственной границы с помощью БПЛА пограничники зафиксировали трех человек, которые направлялись в Румынию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оператор дрона направил на их перехват пограничный наряд. Увидев охранников, мужчины пытались убежать, но тщетно. Задержанными оказались жители Черновицкой области, которые планировали незаконно пересечь границу, ориентируясь на онлайн-карты.

Нарушители теперь будут нести ответственность согласно ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Прикордонники з БПЛА затримали порушників на кордоні з Румунією

Смотрите также: Пограничники задержали россиянина, который переправлял на лодке двух уклонистов в Молдову. ФОТО

14.01.2025 10:52 Ответить
14.01.2025 10:55 Ответить
14.01.2025 11:14 Ответить
14.01.2025 10:52 Ответить
Перед кордоном теж потрібен дрон !!
14.01.2025 10:54 Ответить
Він цивільний і не навчений для війни .
14.01.2025 10:55 Ответить
Вчитися ніколи не пізно 😡
14.01.2025 11:01 Ответить
14.01.2025 11:22 Ответить
не так - він мусорний .. а "мусора не навчені для війни" (с) міністр МВС клименко
14.01.2025 11:57 Ответить
Український кордон - теж фронт. А ухилянти - люті вороги, які нічим не відрізняються від кацапів. Тим та іншим Україна байдужа, і ці покидьки погоджуються з її смертю. За прагнення смерті українського народу слід відповідати усім злочинцям за законами воєнного часу - і кацапам, і ухилянтам-втікачам.
14.01.2025 11:27 Ответить
так оманська ж гнида 4 ухилянт..вас нічого когнітивно не турбує, зельона гнида ігорьок ?)
14.01.2025 11:58 Ответить
С какого фронта пишешь???
14.01.2025 16:23 Ответить
"Зробимо їх знову!!! "
14.01.2025 10:53 Ответить
14.01.2025 10:55 Ответить
Цікаво, це ж скільки зараз потрібно забашляли $$$ прикордоннику щоб не тельки відпетляти від фронту, а ще й потрапити на таке 'хлібне' місце на західному кордоні?
14.01.2025 10:58 Ответить
В Украіні війна , ви не знаєте про це ?
14.01.2025 11:03 Ответить
Ізраіль кордони закривав коли воював?
14.01.2025 11:04 Ответить
Дивне порівняння, якби Україна, наприклад пішла на Молдову, то теж би кордони не закрила. Якби США напав повномасштабно на Ізраіль , кордони закрили би
14.01.2025 11:14 Ответить
На Ізраіль нападав весь арабський світ кілька разів. Там закривали кордон?
14.01.2025 11:16 Ответить
не порівнюй весь арабський світ на мотоциклах в шльопках , Ізраїль с амеріканськими авіаносцями та закритим небом, та ядерну русню з Украцною один на один майже
15.01.2025 09:29 Ответить
На кого "напав" Ізраіль?
14.01.2025 11:17 Ответить
про це не знає верховна оманська гнида ..звідки ж пересічному українцю про це знати
14.01.2025 11:59 Ответить
14.01.2025 11:14 Ответить
це наші герої!тьху!
14.01.2025 11:14 Ответить
Ага, ось де обіцяні верховним мільйон дронів
14.01.2025 11:17 Ответить
Примусове утримання в Україні самців не є ефективним засобом для мобілізації. Самці хочуть жерти і їбаться! Їм такі поняття як "Батьківщина", та "священний обовязок чоловіків з захисту Вітчизни" не зрозумілі. Навіщо їх тут тримати? Щоб що? Для "бусифікації в ЗСУ"? Ото вони навоюють... Працювати тут на перемогу самці теж не хочуть бо їм тут "мало платять", а вони "варті більшого". Може краще відкрити кордони і нехай з паспортом без герба помаранчевого кольору лайна і штампом "втікач" валять на хрін звідси. Думаю що таких затятих виродків мало. Якщо колись такі "самці", а це не чоловіки, а саме самці!, будуть повертатися, то прямо на кордоні видавати їм замість паспорта "сірий білет ідентифікації самця"...
14.01.2025 11:18 Ответить
недосамець, а ти сам де, в якому окопі чалишься? де героїзму нарався недолугим сарказмом стріляти????
14.01.2025 12:47 Ответить
14.01.2025 13:07 Ответить
Він би радий аде він: пенсіонер, інвалід, многодітний, заброньований бо має дуже важливу посаду...
(Потрібне-підкреслити)
Тому він такий сміливий та бескомпромісний...
14.01.2025 16:53 Ответить
Та ви ці новини публікуйте хоч 100 разів не день. Не лякає.
Ви опублікуйте статистику: скільки втекло, скільки затримали. Будемо знати процент затриманих, буде видно вартує воно того чи ні. Якщо - ні, то тільки і виключно цим і можна налякати. А якщо 100 втекло, а 2 спіймали, то про що мова?

Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
14.01.2025 11:27 Ответить
То ж треба буде перестати красти бюджет.
То є неможливо в Україні...
14.01.2025 16:54 Ответить
А... Ну тоді, не знаю.
Можна збільшити кількість персоналу ТЦК.
Ввести загородзагони у війську.
Порушників кордону карати на місці пострілом у потилицю.
Ще можна заборонити торгівельним мережам обслуговувати тих чоловіків, в кого нема довідки з ТЦК.
Може ще щось. Це перше що на думку спало.
14.01.2025 17:06 Ответить
Нащадки Карацупи
14.01.2025 11:29 Ответить
Якісь дилетанти. У тих що вчора впіймали зимовий камуфляж був.
14.01.2025 12:15 Ответить
Втікають з країни мрій Зеленського в.о. протермінованого Пересидента .. Негідники такі, не цінують смарагдових мрій Потужного Невтіка і Звитяжного Нелоха
14.01.2025 12:50 Ответить
 
 