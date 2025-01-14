Пограничники с помощью дрона задержали трех нарушителей в горах на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Во время мониторинга государственной границы с помощью БПЛА пограничники зафиксировали трех человек, которые направлялись в Румынию.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оператор дрона направил на их перехват пограничный наряд. Увидев охранников, мужчины пытались убежать, но тщетно. Задержанными оказались жители Черновицкой области, которые планировали незаконно пересечь границу, ориентируясь на онлайн-карты.
Нарушители теперь будут нести ответственность согласно ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Карацупи є, диктат є, поліцаї- силовики є, незмінність влади вже є, свободу слова теж загнали за обрій.
А вони і далі з собаками фотографуються, які молодці. Всім підвищення, звання, ну і все таке.
Податків не треба шкодувати ні на їх кількість персоналу, ні на технічне забезпечення.
Країна мрій, а вони по горах та лісах бігають, в тисі по коліна топляться.!
(Потрібне-підкреслити)
Тому він такий сміливий та бескомпромісний...
Ви опублікуйте статистику: скільки втекло, скільки затримали. Будемо знати процент затриманих, буде видно вартує воно того чи ні. Якщо - ні, то тільки і виключно цим і можна налякати. А якщо 100 втекло, а 2 спіймали, то про що мова?
Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
То є неможливо в Україні...
Можна збільшити кількість персоналу ТЦК.
Ввести загородзагони у війську.
Порушників кордону карати на місці пострілом у потилицю.
Ще можна заборонити торгівельним мережам обслуговувати тих чоловіків, в кого нема довідки з ТЦК.
Може ще щось. Це перше що на думку спало.