В Киеве на Крещатике загорелся подземный кабельный коллектор: спасатели ликвидировали пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар, возникший 15 января утром на Крещатике: загорелся подземный кабельный коллектор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели долго не могли начать тушение пожара из-за большого напряжения в 10000 В, ожидая разрешения от энергетиков.

На месте возгорания работало 45 спасателей и 10 единиц техники.

Смотрите также: Завершена ликвидация последствий вражеской атаки в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж









Причина возгорания будет устанавливаться правоохранителями.

Напомним, утром в Киевской городской администрации сообщили, что на ул. Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов.