2 751 2

В Киеве на Крещатике загорелся подземный кабельный коллектор: спасатели ликвидировали пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар, возникший 15 января утром на Крещатике: загорелся подземный кабельный коллектор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели долго не могли начать тушение пожара из-за большого напряжения в 10000 В, ожидая разрешения от энергетиков.

На месте возгорания работало 45 спасателей и 10 единиц техники.

Смотрите также: Завершена ликвидация последствий вражеской атаки в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Пожежа в колекторі на Хрещатику
Пожежа в колекторі на Хрещатику
Пожежа в колекторі на Хрещатику
Пожежа в колекторі на Хрещатику

Причина возгорания будет устанавливаться правоохранителями.

Напомним, утром в Киевской городской администрации сообщили, что на ул. Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов.

Киев (25994) пожар (6020) ГСЧС (5101)
кабельні колектори не загораються просто так. 100% диверсія.
15.01.2025 11:09 Ответить
Це диверсія.
15.01.2025 13:49 Ответить
 
 