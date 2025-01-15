В Киеве на Крещатике загорелся подземный кабельный коллектор: спасатели ликвидировали пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали пожар, возникший 15 января утром на Крещатике: загорелся подземный кабельный коллектор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
Отмечается, что спасатели долго не могли начать тушение пожара из-за большого напряжения в 10000 В, ожидая разрешения от энергетиков.
На месте возгорания работало 45 спасателей и 10 единиц техники.
Причина возгорания будет устанавливаться правоохранителями.
Напомним, утром в Киевской городской администрации сообщили, что на ул. Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов.
