У Києві на Хрещатику загорівся підземний кабельний колектор: рятувальники ліквідували пожежу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла 15 січня зранку на Хрещатику: загорівся підземний кабельний колектор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники довго не могли розпочати гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В, очікуючи на дозвіл від енергетиків.

На місці загоряння працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронцями.

Нагадаємо, вранці в Київській міській адміністрації повідомили, що на вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.