У Києві на Хрещатику загорівся підземний кабельний колектор: рятувальники ліквідували пожежу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла 15 січня зранку на Хрещатику: загорівся підземний кабельний колектор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що рятувальники довго не могли розпочати гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В, очікуючи на дозвіл від енергетиків.
На місці загоряння працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.
Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронцями.
Нагадаємо, вранці в Київській міській адміністрації повідомили, що на вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зэлэный_Змий
показати весь коментар15.01.2025 11:09 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар15.01.2025 13:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль