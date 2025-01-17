В бою против рашистов погиб украинец польского происхождения из 128 ОГШБр Игорь Пазюк. ФОТО

4 января 2025 года в бою против российских захватчиков погиб воин 128 ОГШБр Игорь Пазюк.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Юзич.

Игорь Пазюк воевал в составе штурмовых бригад.

"Был воспитанником 18-й харцерсткой дружины "Скала" в Здолбунове. Воевал в составе 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, ранее в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

Как символично... В то время, как по новостям несется все больше и больше публикаций, подогретых московскими деньгами, о Волынской трагедии - на фронте погиб украинец польского происхождения (поляк украинского гражданства). Воспитанник харцерского гуфца в Украине с символическим названием "Волынь". Друг, пусть твоя смерть будет предостережением тем, которые теряют ощущение реальности. Что, несмотря на все, многие поляки четко понимают, где сегодня реальный фронт борьбы за нашу и вашу свободу", - отметил он.

По данным Здолбуновского горсовета, Игорь Пазюк погиб 4 января, ему было 37 лет. Без отца остались 6-летняя дочь и 8-летний сын.

