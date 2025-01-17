Защищая Украину, на фронте погибла доброволица из Беларуси Мария Зайцева. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погибла 24-летняя доброволица из Беларуси Мария Зайцева.

Трагическое известие сообщает белорусское издание "Наша Нива", информирует Цензор.НЕТ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Мария Зайцева присоединилась к украинским военным.

Девушка воевала в составе 2-го интернационального легиона. Отмечается, что доброволица погибла в боях под Бахмутом.

16 января ей исполнилось 24 года, а сегодня утром, 17 января, она умерла.

Издание пишет, что Марию помнят по фото, которое было сделано 9 августа 2020 года в Минске возле Стелы.

Тогда девушку ранили светошумовой гранатой. Мария Зайцева перенесла несколько операций в Беларуси, а затем попала на лечение в Чехию.

