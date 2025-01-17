РУС
Защищая Украину, на фронте погибла доброволица из Беларуси Мария Зайцева. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погибла 24-летняя доброволица из Беларуси Мария Зайцева.

Трагическое известие сообщает белорусское издание "Наша Нива", информирует Цензор.НЕТ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Мария Зайцева присоединилась к украинским военным.

доброволиця Зайцева загинула на фронті

Девушка воевала в составе 2-го интернационального легиона. Отмечается, что доброволица погибла в боях под Бахмутом.

16 января ей исполнилось 24 года, а сегодня утром, 17 января, она умерла.

Издание пишет, что Марию помнят по фото, которое было сделано 9 августа 2020 года в Минске возле Стелы.

доброволиця Зайцева загинула на фронті

Тогда девушку ранили светошумовой гранатой. Мария Зайцева перенесла несколько операций в Беларуси, а затем попала на лечение в Чехию.

Вічна пам ять !
17.01.2025 20:57 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
17.01.2025 20:56 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!
17.01.2025 21:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
17.01.2025 20:56 Ответить
Вічна пам ять !
17.01.2025 20:57 Ответить
пошана.
17.01.2025 20:58 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!
17.01.2025 21:02 Ответить
Білорусь не така, як ми її собі звикли уявляти. Саме заслуга білорусів, а не їх тирана, що в 2022р. війська Білорусі не посунули на Україну з півночі. Бо білоруси не воювали б проти українців, а повернули б зброю проти свого збанкрутілого узурпатора-вбивцю Позняка та Гончара. Тому цей підпутінський диктатор і включив задній хід.
17.01.2025 21:02 Ответить
Мужня дівчисько! Дякуємо за Службу і Самопожертву за Україну
17.01.2025 21:02 Ответить
хоробра. мужня жінка це щось інше
17.01.2025 21:14 Ответить
Саме таке:
Мужня жінка та бабські ухилянти

Слава Воїну !

.
17.01.2025 21:44 Ответить
мужня жінка це те саме що й жіночний чоловік. тож хоробра, смілива, героїчна, безстрашна тільки не мужня, бо це визначення неоднозначне щодо жінки
18.01.2025 13:13 Ответить
На жаль залишають нас найкращі, сміливі, хоробрі, сильні духом і непереможні. Вічна пам*ять дівчинці, дякуємо і низько вклоняємось.
17.01.2025 21:07 Ответить
17.01.2025 21:16 Ответить
Слава Україні !
Живе Беларусь !
Героїні Слава !

співчуття рідним...

таких як Марія всього лише 5-10% від всього населення в кожній країні, але саме вони творять історію.
їх шлях це шлях Воїна !
17.01.2025 21:41 Ответить
Надіюся - колись у Мінську з"явиться своя "Алея героїв"... І її фото теж побачать її земляки та покладуть квіти...
показать весь комментарий
17.01.2025 21:44 Ответить
Яре, коли Мемориал Героїв з'явиться в Києві ?
питання, звісно, не до тебе.

нині рідні Героїв не знають куди вже приліпити фото своїх полеглих на заповненій стіні Михайлівського чи встромити прапорець пам'яті в багнюку на Майдані

все це - стихійні народні Меморіали,
а влада ?
бєзмолвствуєт !!!
вже десять років з дня роззстрілу Небесної сотні

безмолствуємо й ми....
18.01.2025 01:21 Ответить
тема вимагає спокійної обстановки
18.01.2025 03:21 Ответить
років через 100 ?
коли вимруть всі рідні Героїв ?

а поки прапорець в багнюку на Майдані і вся честь загиблим
18.01.2025 07:19 Ответить
в "спокойной обстановке" вже десять років працює Музей Революції Гідності з чималим штатом та окладами
18.01.2025 07:21 Ответить
Так. + 100

Але ж війна коли, по Вашому, почалася ??
18.01.2025 12:21 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
17.01.2025 22:02 Ответить
Красуня!
Дякую тобі за захист.
Царство небесне🙏
17.01.2025 22:11 Ответить
Слава Україні ! Живе Беларусь !
Слава Героїні
!
17.01.2025 22:26 Ответить
17.01.2025 22:48 Ответить
Вічна пам*ять тобі, дівчинко...
18.01.2025 09:32 Ответить
18.01.2025 23:08 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
21.01.2025 00:05 Ответить
 
 