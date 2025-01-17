Защищая Украину, на фронте погибла доброволица из Беларуси Мария Зайцева. ФОТО
Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погибла 24-летняя доброволица из Беларуси Мария Зайцева.
Трагическое известие сообщает белорусское издание "Наша Нива", информирует Цензор.НЕТ.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Мария Зайцева присоединилась к украинским военным.
Девушка воевала в составе 2-го интернационального легиона. Отмечается, что доброволица погибла в боях под Бахмутом.
16 января ей исполнилось 24 года, а сегодня утром, 17 января, она умерла.
Издание пишет, что Марию помнят по фото, которое было сделано 9 августа 2020 года в Минске возле Стелы.
Тогда девушку ранили светошумовой гранатой. Мария Зайцева перенесла несколько операций в Беларуси, а затем попала на лечение в Чехию.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Мужня жінка та бабські ухилянти
Слава Воїну !
.
Живе Беларусь !
Героїні Слава !
співчуття рідним...
таких як Марія всього лише 5-10% від всього населення в кожній країні, але саме вони творять історію.
їх шлях це шлях Воїна !
питання, звісно, не до тебе.
нині рідні Героїв не знають куди вже приліпити фото своїх полеглих на заповненій стіні Михайлівського чи встромити прапорець пам'яті в багнюку на Майдані
все це - стихійні народні Меморіали,
а влада ?
бєзмолвствуєт !!!
вже десять років з дня роззстрілу Небесної сотні
безмолствуємо й ми....
коли вимруть всі рідні Героїв ?
а поки прапорець в багнюку на Майдані і вся честь загиблим
Але ж війна коли, по Вашому, почалася ??
Дякую тобі за захист.
Царство небесне🙏
Слава Героїні
!