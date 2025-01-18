РУС
Умеров провел встречу с представителями 9 стран Юго-Восточной Европы: речь шла о потребностях ВСУ и ситуации на фронте. ФОТОрепортаж

В субботу, 18 января, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с министрами иностранных дел и представителями девяти стран Юго-Восточной Европы: Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

С представителями европейских стран, Умеров, среди прочего, обсудил результаты 25-го заседания формата "Рамштайн", который остается ключевым для координации стратегии безопасности с нашими союзниками.

Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-Східної Європи

"Призвал делегации активно участвовать в работе оборонных коалиций для обеспечения Украины всем необходимым", - заявил Умеров.

Также во время встречи речь шла о ситуации с безопасностью в Украине и ходе операций в Покровске, Курске, на Харьковщине и в Черном море.

Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-Східної Європи

"Основные потребности Сил обороны: усиление ПВО, масштабирование производства дронов, поставки средств дальнобойного поражения, обеспечение военных современной техникой. В 2025 году возможности украинского ОПК могут достичь 35 млрд долларов. Для этого важны инвестиции со стороны партнеров, создание совместных предприятий для максимального раскрытия потенциала нашего ВПК", - заявил глава оборонного ведомства.

Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-Східної Європи

Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-Східної Європи

Умеров добавил, что Украина готова расширять сотрудничество с балканскими странами, в частности - в сферах оборонных технологий и тренировки военнослужащих.

