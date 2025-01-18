РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8587 посетителей онлайн
Новости Фото
6 357 12

Россияне атаковали Украину "шахедами" с новой маркировкой, - Defense Express. ФОТО

Во время российской атаки на Украину в субботу, 18 января, Силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон с новой маркировкой.

Об этом пишет Defense Express, публикуя фото обломка этого дрона, которое издание получило из собственных источников, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новая "серия" дронов-камикадзе типа "шахед" получила обозначение "Ъ", а из нумерации получается, что враг изготовил уже более 200 таких беспилотников. Однако пока, как пишет издание, больше информации об этой новой серии пока нет.

шахед з новим маркуванням

В Defense Express напомнили, что серия "шахедов", которую сейчас активно используют россияне, имеет обозначение "Ы". В конце декабря 2024 года один из дронов имел номер "Ы 11934", что позволило сделать вывод, что в РФ могли выйти на темпы производства до 2000 дронов шахед-136 в месяц, а за год - около 10 тысяч.

Однако, как отмечают эксперты, о таком количестве БПЛА может идти речь в случае, если нумерация соответствует реальному количеству.

"В целом, это уже четвертая серия дронов-камикадзе типа "шахед", которую используют или использовали рашисты, в частности первая имела обозначение "М", впоследствии была "Ы", которая имела ряд модернизаций, и также серия "К", которая уже значительно отличалась от предыдущих и больше использовала российских комплектующих. Какие именно отличия имеет серия "Ъ" по состоянию на сегодня неизвестно", - говорится в материале.

Также смотрите: РФ массированно атаковала Киевщину: обломками повреждены дома и автомобили. ФОТО

Автор: 

россия (96953) атака (489) Шахед (1405) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Свинособаки хочуть "забити Міке бакі"...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:40 Ответить
+3
Твердий знак у маркуванні??🐿🤦‍♀️
показать весь комментарий
18.01.2025 21:44 Ответить
+3
"Єр", здається так воно в них називається фонетично.

У повідомленнях знаменитої МДЖБ (a.k.a "УЗБ-76", "УВБ-76") така транскрипція теж регулярно звучить. Там передають "пачками" по 4 літери.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособаки хочуть "забити Міке бакі"...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:40 Ответить
Твердий знак у маркуванні??🐿🤦‍♀️
показать весь комментарий
18.01.2025 21:44 Ответить
"Єр", здається так воно в них називається фонетично.

У повідомленнях знаменитої МДЖБ (a.k.a "УЗБ-76", "УВБ-76") така транскрипція теж регулярно звучить. Там передають "пачками" по 4 літери.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:53 Ответить
Пофіг, що 2000 "шахедів" на місяць. Будемо з них іржати
показать весь комментарий
18.01.2025 21:57 Ответить
Емм..ну мій акк вчергове забанили..сусід.

Я не іржу, ніколи - бо в бортах ппо постійно..дяка їм
показать весь комментарий
19.01.2025 00:59 Ответить
Україна має починати маркування з "%*$!"
показать весь комментарий
18.01.2025 21:49 Ответить
наступна серія ѢѢ - дабл ять.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:18 Ответить
А десь біля казані у зборочному цеху якийсь ванька думає: напишу літеру Є...
показать весь комментарий
18.01.2025 23:09 Ответить
..операц1я "..." ъ.. ы
показать весь комментарий
19.01.2025 00:21 Ответить
А ЕСЛИ ЭТИ ОСКОЛКИ УПАДУТ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН НАТО !?)
показать весь комментарий
19.01.2025 01:42 Ответить
для истощения пво, увы и ах.
показать весь комментарий
19.01.2025 04:14 Ответить
 
 