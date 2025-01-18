Россияне атаковали Украину "шахедами" с новой маркировкой, - Defense Express. ФОТО

Во время российской атаки на Украину в субботу, 18 января, Силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон с новой маркировкой.

Об этом пишет Defense Express, публикуя фото обломка этого дрона, которое издание получило из собственных источников, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новая "серия" дронов-камикадзе типа "шахед" получила обозначение "Ъ", а из нумерации получается, что враг изготовил уже более 200 таких беспилотников. Однако пока, как пишет издание, больше информации об этой новой серии пока нет.

В Defense Express напомнили, что серия "шахедов", которую сейчас активно используют россияне, имеет обозначение "Ы". В конце декабря 2024 года один из дронов имел номер "Ы 11934", что позволило сделать вывод, что в РФ могли выйти на темпы производства до 2000 дронов шахед-136 в месяц, а за год - около 10 тысяч.

Однако, как отмечают эксперты, о таком количестве БПЛА может идти речь в случае, если нумерация соответствует реальному количеству.

"В целом, это уже четвертая серия дронов-камикадзе типа "шахед", которую используют или использовали рашисты, в частности первая имела обозначение "М", впоследствии была "Ы", которая имела ряд модернизаций, и также серия "К", которая уже значительно отличалась от предыдущих и больше использовала российских комплектующих. Какие именно отличия имеет серия "Ъ" по состоянию на сегодня неизвестно", - говорится в материале.

Также смотрите: РФ массированно атаковала Киевщину: обломками повреждены дома и автомобили. ФОТО