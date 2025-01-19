Спецоперация по разоблачению нелегальной продажи оружия: проведены обыски в четырех регионах, задержаны 15 человек, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия, удалось предотвратить незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, по результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, которые пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения.
Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Костер", партия осколочных гранат и взрывчатка.
Киевская область
На Киевщине задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, вывозившимся из районов бывших боев на восточном фронте. После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.
Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами различного калибра.
Одесса
"На горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты. На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.
Чернигов
Правоохранители задержали трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.
Луцк
На попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.
Как сообщили в СБУ, по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з цього зрозуміло що ці торговці перейшли дорогу сбу та поліціі
може піарщікі сбу, так собі уявляють ********* торговця зброєю? такого собі поцанчіка з 90х?
95 квартал. суцільне, хоч поржати під півас.
яке діло, має сбу то торгівлі зброєю в україні?
а чим займається мвс, нацполіція? на підхваті у тцк?
може сбу, краще зайнятися ворогом та зрадниками по всьому світу, а контрено на болотах? всі кацапські генерали знищені? всі мураєви знищені?