Спецоперация по разоблачению нелегальной продажи оружия: проведены обыски в четырех регионах, задержаны 15 человек, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия, удалось предотвратить незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, которые пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения.

Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Костер", партия осколочных гранат и взрывчатка.

Спецоперація із викриття нелегального продажу зброї

Киевская область

На Киевщине задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, вывозившимся из районов бывших боев на восточном фронте. После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами различного калибра.

Спецоперація із викриття нелегального продажу зброї

Одесса

"На горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты. На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.

Спецоперація із викриття нелегального продажу зброї

Чернигов

Правоохранители задержали трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

Спецоперація із викриття нелегального продажу зброї

Луцк

На попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

Спецоперація із викриття нелегального продажу зброї

Как сообщили в СБУ, по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

+6
Вы хотите меня убедить что этот организм,судя по гардеробу-подбирающий одежду на ближайшей помойке,торговец оружием???
19.01.2025 12:38 Ответить
+5
Зелені бояться озброєних українців більше чим кацапів
19.01.2025 12:50 Ответить
+5
у всіх цивілізованих країнах, і конкретно європі, їхнім "сбу" забороняється вести будь які операції на території їхніх країн.
яке діло, має сбу то торгівлі зброєю в україні?
а чим займається мвс, нацполіція? на підхваті у тцк?
може сбу, краще зайнятися ворогом та зрадниками по всьому світу, а контрено на болотах? всі кацапські генерали знищені? всі мураєви знищені?
19.01.2025 12:56 Ответить
пордавців затримали-покупців ні...
з цього зрозуміло що ці торговці перейшли дорогу сбу та поліціі
19.01.2025 12:30 Ответить
Вы хотите меня убедить что этот организм,судя по гардеробу-подбирающий одежду на ближайшей помойке,торговец оружием???
19.01.2025 12:38 Ответить
це, чувак, з кацапського фільму "жмуркі".
може піарщікі сбу, так собі уявляють ********* торговця зброєю? такого собі поцанчіка з 90х?
95 квартал. суцільне, хоч поржати під півас.
19.01.2025 13:03 Ответить
Пре та прасує доволі оригінальний одяг він теж на найближчому смітнику?
19.01.2025 13:36 Ответить
це циганюра....ромале-чавеле....
показать весь комментарий
Зелені бояться озброєних українців більше чим кацапів
19.01.2025 12:50 Ответить
у всіх цивілізованих країнах, і конкретно європі, їхнім "сбу" забороняється вести будь які операції на території їхніх країн.
яке діло, має сбу то торгівлі зброєю в україні?
а чим займається мвс, нацполіція? на підхваті у тцк?
може сбу, краще зайнятися ворогом та зрадниками по всьому світу, а контрено на болотах? всі кацапські генерали знищені? всі мураєви знищені?
19.01.2025 12:56 Ответить
Той що у фіолетових штанах та у яскравій краватці стовідсотково попаданець, десь з року 1994)))) їхав на своєму мерсі-кабані, і виїхав у 2025 році. Тут його зупинили, відкрили багажника і затримали!))))))) Бо в таких прикидах ходили тридцять років тому. Чи він фільмів передивився про братків(((( Ну дуже колоритний персонаж)))))🤣
19.01.2025 13:12 Ответить
Ну и кому это надо? 90е закончились. Так дела уже не решают.
19.01.2025 13:19 Ответить
На фото с сайта «Вечерний Киев» на фото есть 6 глоков. А тут уже отрезали. Делам выводы, куда они испарились.
19.01.2025 14:14 Ответить
везли зареєструвати але не встигли )))
показать весь комментарий
Це все проліски. Квіти будуть після демобілізації.
19.01.2025 14:39 Ответить
готовятся к выборам
19.01.2025 14:40 Ответить
Громадяни! Озброюйтесь! Нам потрібно виграти ще дві війни - з кацапами і з корупціонерами.
19.01.2025 15:58 Ответить
тут будет такое количество левого оружия и такой гандурас-сальвадор, что 90-е раем покажутся.
20.01.2025 03:49 Ответить
 
 