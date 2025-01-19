Спецоперация по разоблачению нелегальной продажи оружия: проведены обыски в четырех регионах, задержаны 15 человек, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия, удалось предотвратить незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, которые пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения.

Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Костер", партия осколочных гранат и взрывчатка.

Киевская область

На Киевщине задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, вывозившимся из районов бывших боев на восточном фронте. После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами различного калибра.

Одесса

"На горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты. На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.

Чернигов

Правоохранители задержали трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

Луцк

На попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

Как сообщили в СБУ, по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.







