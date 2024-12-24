СБУ и Нацполиция задержали 5 дельцов, которые хотели наладить торговлю "трофейным" оружием. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ и Нацполиция разоблачили попытки нелегальной продажи оружия в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе спецоперации "на горячем" задержали пятерых человек, причастных к организации подпольной торговли средствами поражения.
Житомирская область:
Задержаны двое местных жителей, которые скрыто вывозили "трофейное" оружие из Донецкой области.
Среди них - 41-летний рецидивист, ранее судимый за аналогичные преступления.
В схроне, обустроенном в гараже, обнаружено более 1 кг взрывчатки, гранаты РГД-5, Ф-1, и более 500 патронов.
Черкасская область:
Выявлен 30-летний дезертир, который похитил оружие из воинской части.
У него изъят автомат Калашникова с патронами, глушители и гранаты, спрятанные в доме его родителей.
Кировоградская область:
Задержаны два дезертира, которые пытались продать 5 противотанковых гранатометов, 11 гранат Ф-1, пулемет, два боевых пистолета, противопехотную мину и взрывчатку.
Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), что предусматривает до 7 лет заключения.
Спецоперацию провели сотрудники СБУ, Нацполиции и прокуратуры под процессуальным руководством Житомирской, Смелянской окружных прокуратур и Кропивницкой специализированной прокуратуры.
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Таких схронів для ДРГ в суміжних областях сотні.