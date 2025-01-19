РУС
Саперы ГСЧС изъяли боевую часть беспилотника "Герань"-2 в Вышгороде. ФОТО

19 января в Вышгороде Киевской области саперы ГСЧС изъяли боевую часть беспилотника "Герань"-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Сегодня в городе Вышгород, после очередной вражеской атаки, саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть беспилотного летательного аппарата типа "Герань"-2", - говорится в сообщении.

Сапери знайшли Герань у Вишгороді

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов:

  • Не приближайтесь к ним.
  • Не прикасайтесь и не пытайтесь перемещать.
  • Немедленно звоните на номер "101"

Напомним, утром 19 января в центре Киева, в Доме офицеров, в руках радиоведущей "Армия FM" взорвался донный взрыватель "ВП-9" во время эфира.

Читайте также: По меньшей мере 12 "Шахедов" за ночь и утро залетели в Беларусь, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Москалі цим літаючим лайном загадили всю Україну.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:42 Ответить
....відкрите поле,
можливо не потрібно ризикувати - а просто знищити???
показать весь комментарий
19.01.2025 20:39 Ответить
 
 