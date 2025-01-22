Спасатели деблокировали 135 шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТО
22 января 135 шахтеров оказались заблокированными на глубине более 1300 метров вследствие аварии на подстанции шахты в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать. Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность. Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.
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Redrick Shoohart
показать весь комментарий22.01.2025 23:59 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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Alexey Poltorak
показать весь комментарий23.01.2025 01:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Микола Курінний #403424
показать весь комментарий23.01.2025 05:32 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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