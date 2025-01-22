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Спасатели деблокировали 135 шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТО

22 января 135 шахтеров оказались заблокированными на глубине более 1300 метров вследствие аварии на подстанции шахты в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать. Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность. Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.

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Порятунок шахтарів на Дніпропетровщині

Врятовано шахтарів з-під завалів на Дніпрорпетровщині

Автор: 

шахта (961) ГСЧС (4998) Днепропетровская область (4048)


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Тож дай Боже, хоч одна гарна новина.
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22.01.2025 23:59 Ответить
Крепкая у тебя шмаль
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23.01.2025 01:08 Ответить
В назві новини маніпуляція. Ніяких завалів не було. Внаслідок аварії на підстанції пропало світло, й шахтарі не змогли вчасно піднятись на поверхню.
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23.01.2025 05:32 Ответить
 
 