Последствия атаки "шахедов" на Киевщину: повреждены 4 дома, авто и кафе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 23 января российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.



В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электросетей и здание кафе. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

В полиции области также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

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