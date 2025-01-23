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Последствия атаки "шахедов" на Киевщину: повреждены 4 дома, авто и кафе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 23 января российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электросетей и здание кафе. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

В полиции области также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов": на Киевщине работают силы ПВО. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога

Атака шахедів на Київщину 23 січня 2025 року
Атака шахедів на Київщину 23 січня 2025 року
Атака шахедів на Київщину 23 січня 2025 року
Атака шахедів на Київщину 23 січня 2025 року

Автор: 

война (1400) Киевская область (4186) обстрел (27652) Шахед (1124) война в Украине (4489)


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Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе. Джерело: https://censor.net/ua/p3531801

....... .... "Ты сам-то понял, что сказал?" так это называется?
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23.01.2025 11:37 Ответить
 
 