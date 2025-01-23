Последствия атаки "шахедов" на Киевщину: повреждены 4 дома, авто и кафе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 23 января российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электросетей и здание кафе. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.
В полиции области также обнародовали фото последствий вражеской атаки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе. Джерело: https://censor.net/ua/p3531801
....... .... "Ты сам-то понял, что сказал?" так это называется?