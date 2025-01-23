Ночью враг ударил по двум районам Харьковщины, поврежденные здания, ЛЭП и жилые дома. ФОТО
Российские захватчики с ночи 23 января наносили удары по Богодуховскому и Изюмскому районам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Утром в результате обстрела горела хозяйственная постройка в селе Новоселовка Богодуховского района. Около 05:40 войсками РФ атаковали "шахедом" открытую местность вблизи села Литвиново Золочевской громады. Повреждена линия электросетей.
Ночью, в 02:55, враг ударил по селу Подлиман Изюмского района. В результате обстрела горел дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.
В течение 22 января российские захватчики обстреляли Харьковский, Изюмский, Чугуевской и Купянский районы.
В результате обстрела села Подворки частично повреждены 14 частных жилых домов. Также россияне ударили по территории Солоницевского поселкового совета. Повреждено остекление окон 1 частного дома.
В селе Морозовка зафиксировано попадание в землю на открытой территории. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В результате обстрела села Бугаевка горел травяной настил на площади 200 м. кв
В селе Осиново в результате обстрела поврежден 1 частный дом.
В результате обстрела села Хатнее повреждены частные дома и здание школы.
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