Ночью враг ударил по двум районам Харьковщины, поврежденные здания, ЛЭП и жилые дома. ФОТО

Российские захватчики с ночи 23 января наносили удары по Богодуховскому и Изюмскому районам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром в результате обстрела горела хозяйственная постройка в селе Новоселовка Богодуховского района. Около 05:40 войсками РФ атаковали "шахедом" открытую местность вблизи села Литвиново Золочевской громады. Повреждена линия электросетей.

Ночью, в 02:55, враг ударил по селу Подлиман Изюмского района. В результате обстрела горел дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.

В течение 22 января российские захватчики обстреляли Харьковский, Изюмский, Чугуевской и Купянский районы.

В результате обстрела села Подворки частично повреждены 14 частных жилых домов. Также россияне ударили по территории Солоницевского поселкового совета. Повреждено остекление окон 1 частного дома.

В селе Морозовка зафиксировано попадание в землю на открытой территории. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В результате обстрела села Бугаевка горел травяной настил на площади 200 м. кв

В селе Осиново в результате обстрела поврежден 1 частный дом.

В результате обстрела села Хатнее повреждены частные дома и здание школы.

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