Чиновнику Херсонской ОВА, закупившему некачественную одежду для ВСУ, грозит до 5 лет с конфискацией имущества, - ГБР. ФОТО

По материалам ГБР будут судить чиновника Херсонской ОВА, который закупил некачественную одежду для бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА, который закупил некачественную одежду для военнослужащих.

Обвинительный акт направлен в суд.

Закупали одежду без надлежащих сертификатов

По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Тендер из-за сговора поставщиков с чиновником департамента выиграли выбранные им предприниматели, которые поставили некачественную одежду.

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Дельцы покупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более чем 21 млн грн.

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Чиновник уволен из Департамента и обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об обеспечении возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, чиновнику Херсонской ОВА, который в 2022 году приобрел некачественную одежду для бойцов, было сообщено о подозрении в августе 2024 года.