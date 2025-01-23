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Чиновнику Херсонской ОВА, закупившему некачественную одежду для ВСУ, грозит до 5 лет с конфискацией имущества, - ГБР. ФОТО

По материалам ГБР будут судить чиновника Херсонской ОВА, который закупил некачественную одежду для бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА, который закупил некачественную одежду для военнослужащих.

Закупив неякісний одяг для бійців

Обвинительный акт направлен в суд.

Закупали одежду без надлежащих сертификатов

По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Тендер из-за сговора поставщиков с чиновником департамента выиграли выбранные им предприниматели, которые поставили некачественную одежду.

Также смотрите: Афера на $10 млн при закупке формы для ВСУ: Подозревают бывших советника из Минобороны и нардепа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Закуповували одяг без належних сертифікатів
Закуповували одяг без належних сертифікатів
Закуповували одяг без належних сертифікатів
Закуповували одяг без належних сертифікатів

Дельцы покупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более чем 21 млн грн.

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Чиновник уволен из Департамента и обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об обеспечении возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, чиновнику Херсонской ОВА, который в 2022 году приобрел некачественную одежду для бойцов, было сообщено о подозрении в августе 2024 года.

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одежда (163) Херсон (2872) Херсонская область (4857) Херсонский район (327)


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Загрожує. Але чи загратують?
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23.01.2025 10:55 Ответить
Типові лахи для дурнів ...
Повісити сволоту, але ж Оманський...
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23.01.2025 11:05 Ответить
Оманський нічого не контролює
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23.01.2025 11:09 Ответить
Якщо алкаш вкраде у когось залізяку, щоб здати на металолом і гроші пропити, йому теж загрожує 5 років. Різниця тільки в тому, що алкаш свій строк отримає, а цей діяч-наврядчи.
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23.01.2025 11:32 Ответить
А за браковані міни вже когось хоча б затримали? Чи всі свої?
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23.01.2025 14:10 Ответить
 
 