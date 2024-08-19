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В 2022 году приобрел одежду для бойцов с убытком более чем в 18,7 млн ​​грн: Сообщено о подозрении должностному лицу Херсонской ОГА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который в ноябре-декабре 2022 года заключил ряд договоров с коммерческой структурой и закупил некачественную одежду для военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офис Генпрокурора.

По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с чиновником департамента выиграли выбранные им предприниматели, которые поставили некачественную одежду.

"Дельцы покупали дешевую, некачественную одежду, без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более 21 млн грн", - сообщили в ГБР.

Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових
Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-председатель "Харьковоблэнерго" подозревается в организации схемы завладения 132,5 млн грн при закупке энергетического оборудования, - НАБУ

В прокуратуре уточнили, что чиновник в ноябре-декабре 2022 года заключил с ООО договор на приобретение комплектов зимней формы одежды для подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Сейчас чиновнику ОГА сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових
Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Сообщено о подозрении 4 военным, которые при закупках на нужды ВСУ допустили убытки почти на 9 млн грн, - ГБР. ФОТО

Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура уже обжалует это решение.

Решается вопрос об обеспечении возмещения нанесенного государству ущерба и привлечения к ответственности других участников схемы.

Автор: 

одежда (161) закупки (753) ГБР (2988) подозрение (490) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+4
Представник Херсонської, чи Донецької чи любої ОДА призначені найчеснєйшим пареньком від наріду 73% Боневтіком Херпідовичем Нетряпкою? Який піп - така і його парафія.
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19.08.2024 13:47
+4
Чорти з ОПи розставили смотрящими чортів по ОДА, тому маємо те що маємо.
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19.08.2024 13:48
+2
Та вже чи розстрілюйте їх , чи вішайте ! Набридло вже слухати це мало не щодня ,, то один там щось вкрав у армії , то інший .
Ви думаєте з ними щось робити , довбана так звана -влада . ?
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19.08.2024 13:51
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Чому досі деректор-не громадянин.
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19.08.2024 13:44 Ответить
А безпосередньо в частинах , це добро , спокійно приймали ?
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19.08.2024 13:46 Ответить
Представник Херсонської, чи Донецької чи любої ОДА призначені найчеснєйшим пареньком від наріду 73% Боневтіком Херпідовичем Нетряпкою? Який піп - така і його парафія.
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19.08.2024 13:47 Ответить
Чорти з ОПи розставили смотрящими чортів по ОДА, тому маємо те що маємо.
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19.08.2024 13:48 Ответить
Закупляв на склад? - віиськові бачили ці манатки?
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19.08.2024 13:49 Ответить
Та вже чи розстрілюйте їх , чи вішайте ! Набридло вже слухати це мало не щодня ,, то один там щось вкрав у армії , то інший .
Ви думаєте з ними щось робити , довбана так звана -влада . ?
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19.08.2024 13:51 Ответить
Його в цей одяг,соратників також і під Покровськ. Добре ім'я нехай кровью заробляють
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19.08.2024 14:02 Ответить
Це Паша Козирєв?
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19.08.2024 14:05 Ответить
😂
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19.08.2024 14:10 Ответить
Придбав одяг для бійців зі збитками у понад 18,7 млн грн: Якщо придбав із збитками.то це називається"ОБІБРАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ", за що варто його забезпечити "державними харчами" пожиттєво, з конфіскаціїю нажитого(такими "придбаннями")
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19.08.2024 14:38 Ответить
рыба гниет с головы Резникова прибрали , а гниль распространяется ...
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19.08.2024 19:36 Ответить
 
 