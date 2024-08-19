В 2022 году приобрел одежду для бойцов с убытком более чем в 18,7 млн ​​грн: Сообщено о подозрении должностному лицу Херсонской ОГА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который в ноябре-декабре 2022 года заключил ряд договоров с коммерческой структурой и закупил некачественную одежду для военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офис Генпрокурора.

По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с чиновником департамента выиграли выбранные им предприниматели, которые поставили некачественную одежду.

"Дельцы покупали дешевую, некачественную одежду, без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более 21 млн грн", - сообщили в ГБР.





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В прокуратуре уточнили, что чиновник в ноябре-декабре 2022 года заключил с ООО договор на приобретение комплектов зимней формы одежды для подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Сейчас чиновнику ОГА сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).





Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

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Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура уже обжалует это решение.

Решается вопрос об обеспечении возмещения нанесенного государству ущерба и привлечения к ответственности других участников схемы.