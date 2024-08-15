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Новости Борьба с коррупцией
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Экс-председатель "Харьковоблэнерго" подозревается в организации схемы завладения 132,5 млн грн при закупке энергетического оборудования, - НАБУ

харківобленерго

В НАБУ сообщили подробности дела о завладении средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2021 году и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго" в сговоре с контролером ряда коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества.

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В то же время цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

Реализации коррупционной схемы способствовали руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и оценщик, которые обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок в интересах будущих победителей.

Также смотрите: Задержаны организаторы схемы завладения 12,5 млн грн при закупке оборудования для "Харьковоблэнерго". ФОТО

В течение 2021-2022 гг. в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО "Харьковоблэнерго" нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн.
Введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение остальной суммой в 120 млн грн. А после проведения детективами процессуальных действий в АО "Харьковоблэнерго" они решили в начале 2023 года полностью остановить реализацию плана и не продолжать выполнение договора.

Сейчас о подозрении сообщили 5 лицам:

  • и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.);
  • руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";
  • руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
  • частному оценщику;
  • руководителю коммерческого предприятия.

Квалификация: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Два соорганизатора преступной схемы задержаны.

По информации СМИ, среди участников схемы - бывший исполняющий обязанности председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ опубликовала перехваченные разговоры по делу о взятке замминистра энергетики Хейло: "Пол ляма надо брать да и все". АУДИО

Автор: 

НАБУ (4219) САП (2061) закупки (750) Харьковоблэнерго (3)


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Топ комментарии
+4
...ще одне шило, чи хейло?
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15.08.2024 19:29
+3
І знов Галущенко стопудово нічого не знав.
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15.08.2024 19:56
+3
не бачив, бо купюрами так міцно заклеїв очі, що й ОПі перепало у повній сліпоті бути.
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15.08.2024 20:13
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...ще одне шило, чи хейло?
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15.08.2024 19:29 Ответить
Навіть у себе крадуть,скільки можливо їх терпіти? де відрубані руки та повішені?
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15.08.2024 19:32 Ответить
Думаю, ціну на електроенергію потрібно було б робити гривень 6. Тоді б це покрило витрати на крадіжки. Ніхто б і не знайшов. А вісім-десять, то красти можна було нескінченно.
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15.08.2024 19:35 Ответить
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15.08.2024 19:40 Ответить
І знов Галущенко стопудово нічого не знав.
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15.08.2024 19:56 Ответить
не бачив, бо купюрами так міцно заклеїв очі, що й ОПі перепало у повній сліпоті бути.
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15.08.2024 20:13 Ответить
Нічого нового. У державних обленерго цим займались завжди. У приватних доречі теж, але для збільшення витрат і уникнення від оподаткування.
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15.08.2024 20:02 Ответить
нічого нового, що під час війни?
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15.08.2024 20:14 Ответить
Шо, Максим з Германом порішали ? Це коли то клєптомани добровільно відмовлялись красти. Напевне, пообіцяли спалити самого міністра, бо така сума без агентів х.......го Комінтерну в Києві навряд би фігурувала.
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15.08.2024 22:46 Ответить
... крадуть хейло і компанія, а нам піднімають тарифи.
Може досить красти???
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16.08.2024 03:56 Ответить
 
 