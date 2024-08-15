Экс-председатель "Харьковоблэнерго" подозревается в организации схемы завладения 132,5 млн грн при закупке энергетического оборудования, - НАБУ

В НАБУ сообщили подробности дела о завладении средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2021 году и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго" в сговоре с контролером ряда коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества.

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В то же время цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

Реализации коррупционной схемы способствовали руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и оценщик, которые обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок в интересах будущих победителей.

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В течение 2021-2022 гг. в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО "Харьковоблэнерго" нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн.

Введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение остальной суммой в 120 млн грн. А после проведения детективами процессуальных действий в АО "Харьковоблэнерго" они решили в начале 2023 года полностью остановить реализацию плана и не продолжать выполнение договора.

Сейчас о подозрении сообщили 5 лицам:

и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.);

руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";

руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;

частному оценщику;

руководителю коммерческого предприятия.

Квалификация: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Два соорганизатора преступной схемы задержаны.

По информации СМИ, среди участников схемы - бывший исполняющий обязанности председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко.

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