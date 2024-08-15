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Новини Боротьба з корупцією
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Ексголова "Харківобленерго" підозрюється в організації схеми заволодіння 132,5 млн грн при закупівлі енергетичного обладнання, - НАБУ

харківобленерго

В НАБУ повідомили подробиці справи щодо заволодіння коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" у змові з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства.

Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.

Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримані організатори схеми заволодіння 12,5 млн грн під час закупівлі обладнання для "Харківобленерго". ФОТО

Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ "Харківобленерго" завдано збитків на суму 12,5 млн грн.
Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн. А після проведення детективами процесуальних дій в АТ "Харківобленерго" вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.

Наразі про підозру повідомили 5 особам:

  • в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.);
  • керівнику відділу матеріального забезпечення АТ "Харківобленерго";
  • керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;
  • приватному оцінювачу;
  • керівнику комерційного підприємства.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Двох співорганізаторів злочинної схеми затримано.

За інформацією ЗМІ, серед учасників схеми - колишній виконувач обов'язків голови правління АТ "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко.

Також читайте: Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ: У Києві викрито організовану групу. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5062) САП (2211) закупівлі (3357) Харківобленерго (14)


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Топ коментарі
+4
...ще одне шило, чи хейло?
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15.08.2024 19:29
+3
І знов Галущенко стопудово нічого не знав.
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15.08.2024 19:56
+3
не бачив, бо купюрами так міцно заклеїв очі, що й ОПі перепало у повній сліпоті бути.
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15.08.2024 20:13
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...ще одне шило, чи хейло?
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15.08.2024 19:29 Відповісти
Навіть у себе крадуть,скільки можливо їх терпіти? де відрубані руки та повішені?
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15.08.2024 19:32 Відповісти
Думаю, ціну на електроенергію потрібно було б робити гривень 6. Тоді б це покрило витрати на крадіжки. Ніхто б і не знайшов. А вісім-десять, то красти можна було нескінченно.
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15.08.2024 19:35 Відповісти
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15.08.2024 19:40 Відповісти
І знов Галущенко стопудово нічого не знав.
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15.08.2024 19:56 Відповісти
не бачив, бо купюрами так міцно заклеїв очі, що й ОПі перепало у повній сліпоті бути.
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15.08.2024 20:13 Відповісти
Нічого нового. У державних обленерго цим займались завжди. У приватних доречі теж, але для збільшення витрат і уникнення від оподаткування.
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15.08.2024 20:02 Відповісти
нічого нового, що під час війни?
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15.08.2024 20:14 Відповісти
Шо, Максим з Германом порішали ? Це коли то клєптомани добровільно відмовлялись красти. Напевне, пообіцяли спалити самого міністра, бо така сума без агентів х.......го Комінтерну в Києві навряд би фігурувала.
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15.08.2024 22:46 Відповісти
... крадуть хейло і компанія, а нам піднімають тарифи.
Може досить красти???
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16.08.2024 03:56 Відповісти
 
 