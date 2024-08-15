Ексголова "Харківобленерго" підозрюється в організації схеми заволодіння 132,5 млн грн при закупівлі енергетичного обладнання, - НАБУ

В НАБУ повідомили подробиці справи щодо заволодіння коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" у змові з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства.

Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.

Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.

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Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ "Харківобленерго" завдано збитків на суму 12,5 млн грн.

Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн. А після проведення детективами процесуальних дій в АТ "Харківобленерго" вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.

Наразі про підозру повідомили 5 особам:

в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.);

керівнику відділу матеріального забезпечення АТ "Харківобленерго";

керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;

приватному оцінювачу;

керівнику комерційного підприємства.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Двох співорганізаторів злочинної схеми затримано.

За інформацією ЗМІ, серед учасників схеми - колишній виконувач обов'язків голови правління АТ "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко.

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