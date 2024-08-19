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У 2022 році придбав одяг для бійців зі збитками у понад 18,7 млн грн: Повідомлено про підозру посадовцю Херсонської ОДА. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який у листопаді-грудні 2022 року уклав ряд договорів з комерційною структурою та закупив неякісний одяг для військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, Херсонська обласна державна адміністрація оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

"Ділки купували дешевий, неякісний одяг, без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн", - повідомили у ДБР.

Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових
Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових

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У прокуратурі уточнили, що посадовець у листопаді-грудні 2022 році уклав з ТОВ договір на придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Наразі посадовцю ОДА повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових
Посадовець Херсонської ОДА закупив неякісний одяг для військових

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

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Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Прокуратура вже оскаржує це рішення.

Вирішується питання щодо забезпечення відшкодування завданих державі збитків та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Автор: 

одяг (201) закупівлі (3372) ДБР (3492) підозра (767) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+4
Представник Херсонської, чи Донецької чи любої ОДА призначені найчеснєйшим пареньком від наріду 73% Боневтіком Херпідовичем Нетряпкою? Який піп - така і його парафія.
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19.08.2024 13:47
+4
Чорти з ОПи розставили смотрящими чортів по ОДА, тому маємо те що маємо.
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19.08.2024 13:48
+2
Та вже чи розстрілюйте їх , чи вішайте ! Набридло вже слухати це мало не щодня ,, то один там щось вкрав у армії , то інший .
Ви думаєте з ними щось робити , довбана так звана -влада . ?
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19.08.2024 13:51
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Чому досі деректор-не громадянин.
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19.08.2024 13:44 Відповісти
А безпосередньо в частинах , це добро , спокійно приймали ?
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19.08.2024 13:46 Відповісти
Представник Херсонської, чи Донецької чи любої ОДА призначені найчеснєйшим пареньком від наріду 73% Боневтіком Херпідовичем Нетряпкою? Який піп - така і його парафія.
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19.08.2024 13:47 Відповісти
Чорти з ОПи розставили смотрящими чортів по ОДА, тому маємо те що маємо.
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19.08.2024 13:48 Відповісти
Закупляв на склад? - віиськові бачили ці манатки?
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19.08.2024 13:49 Відповісти
Та вже чи розстрілюйте їх , чи вішайте ! Набридло вже слухати це мало не щодня ,, то один там щось вкрав у армії , то інший .
Ви думаєте з ними щось робити , довбана так звана -влада . ?
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19.08.2024 13:51 Відповісти
Його в цей одяг,соратників також і під Покровськ. Добре ім'я нехай кровью заробляють
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19.08.2024 14:02 Відповісти
Це Паша Козирєв?
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19.08.2024 14:05 Відповісти
😂
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19.08.2024 14:10 Відповісти
Придбав одяг для бійців зі збитками у понад 18,7 млн грн: Якщо придбав із збитками.то це називається"ОБІБРАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ", за що варто його забезпечити "державними харчами" пожиттєво, з конфіскаціїю нажитого(такими "придбаннями")
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19.08.2024 14:38 Відповісти
рыба гниет с головы Резникова прибрали , а гниль распространяется ...
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19.08.2024 19:36 Відповісти
 
 