У 2022 році придбав одяг для бійців зі збитками у понад 18,7 млн грн: Повідомлено про підозру посадовцю Херсонської ОДА. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який у листопаді-грудні 2022 року уклав ряд договорів з комерційною структурою та закупив неякісний одяг для військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, Херсонська обласна державна адміністрація оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

"Ділки купували дешевий, неякісний одяг, без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн", - повідомили у ДБР.





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У прокуратурі уточнили, що посадовець у листопаді-грудні 2022 році уклав з ТОВ договір на придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Наразі посадовцю ОДА повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

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Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Прокуратура вже оскаржує це рішення.

Вирішується питання щодо забезпечення відшкодування завданих державі збитків та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.