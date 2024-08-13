Повідомлено про підозру 4 військовим, які під час закупівель на потреби ЗСУ допустили збитки на майже 9 млн грн, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою викрили чотирьох військовослужбовців на Черкащині та Київщині, через недбалість яких під час закупівель на потреби оборони державі було завдано збитків на загальну суму майже 9 млн гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Схема оборудки на Черкащині
В першому епізоді встановлено, що начальник однієї з частин в Черкаській області закупив неякісні спальні мішки на загальну суму 6,6 млн грн.
Було закуплено 8,5 тис. одиниць мішків, які не відповідали вимогам Міністерства оборони щодо волого та вітрозахисту, температурного режиму, розривного навантаження тощо.
Викрито трьох військових на Київщині
В іншому епізоді троє військовослужбовців однієї з військових частин Київщини приховали факт непостачання товарів. У травні 2022 року один із приватних підприємців не поставив згідно з договором до військової частини кухонне приладдя та інші побутові товари на загальну суму 2,3 млн гривень.
Відповідальні військовослужбовці проігнорували непостачання товару, а згодом, аби приховати свою службову недбалість, вирішили підробити накладну, відповідно до якої товар був начебто переданий іншій військовій частині.
Що загрожує?
ДБР повідомило про підозру командиру частини у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Трьом військовослужбовцям, які хотіли приховати непостачання товарів, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у підробленні офіційного документа (ч. 4 ст. 425, ч. 1 ст. 358 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.
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