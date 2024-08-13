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Понад 1 млн грн розтрати - посадовиця міськадміністрації на Луганщині завищила ціни на закупівлях "мавіків"

Махінації із закупівлями мавіків на Луганщині

Посадовиця однієї з МВЦА Сєвєродонецького району Луганської області шляхом завищення цін на закупівлі квадрокоптерів для військових частин завдала державі збитків на суму 1 294 186 грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Східного регіону 

За процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру головному спеціалісту одної з міських військово-цивільних адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Яку махінацію організувала чиновниця

Слідством встановлено, що жінка, яка є службовою особою і наділена певними повноваженнями, в жовтні 2023 року, під час здійснення закупівель квадрокоптерів Mavic 3 Prо та квадрокоптерів Mavic 3Т, для потреб військових частин, не забезпечила належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товарів.

Як наслідок, це призвело до завідомо умисного завищення цін, чим завдано місцевому бюджету збитків на загальну суму 1 294 186 грн.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють інших осіб, причетних до злочину.

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Автор: 

розтрата (257) чиновник (802) закупівлі (3355) Луганська область (4876)


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Зе-білльшість руліт.
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13.08.2024 10:04 Відповісти
то ж чівокуні голубі, перефарбувалися у зелених слуг уроду
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13.08.2024 10:09 Відповісти
"... не забезпечила належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товарів". Так теперь называются откаты?
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13.08.2024 10:11 Відповісти
А вам, панове, не здається, що по факту озброєння для військових мають закуповувати військові, які безпосередньо його використовують, а не " жінка, яка є службовою особою і наділена певними повноваженнями"?
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13.08.2024 10:16 Відповісти
так, яйця по 17 грн за кіло вже накупляли ...
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13.08.2024 10:22 Відповісти
ну це ж святе- під час війни в твоїй країні на ній наживатися..., кожна людина при владі це робить..., а якщо не робить, то вона, або не при владі, або хвора...
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13.08.2024 10:24 Відповісти
******, невже того кліща що зветься "вкрасти" не можна вирізати з генів українців? Бо перемоги не буде і України як країни не існуватиме. Невже цього не зрозуміло ?
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13.08.2024 10:27 Відповісти
Ех, ну в різникова прокотило, хоч ''спалився'' але втік
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13.08.2024 10:33 Відповісти
Шкода 1млн і більше- розстріл нахрен або смертний вирок через повішення на площі.
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13.08.2024 11:16 Відповісти
 
 