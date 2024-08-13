Понад 1 млн грн розтрати - посадовиця міськадміністрації на Луганщині завищила ціни на закупівлях "мавіків"

Посадовиця однієї з МВЦА Сєвєродонецького району Луганської області шляхом завищення цін на закупівлі квадрокоптерів для військових частин завдала державі збитків на суму 1 294 186 грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Східного регіону

За процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру головному спеціалісту одної з міських військово-цивільних адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Яку махінацію організувала чиновниця

Слідством встановлено, що жінка, яка є службовою особою і наділена певними повноваженнями, в жовтні 2023 року, під час здійснення закупівель квадрокоптерів Mavic 3 Prо та квадрокоптерів Mavic 3Т, для потреб військових частин, не забезпечила належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товарів.

Як наслідок, це призвело до завідомо умисного завищення цін, чим завдано місцевому бюджету збитків на загальну суму 1 294 186 грн.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють інших осіб, причетних до злочину.

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