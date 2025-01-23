Сутки на Донетчине: россияне сбросили 16 бомб. Один человек погиб, восемь получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 90 человек, в том числе 19 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Новониколаевке Удачненской громады повреждено около 10 домов.

За прошедшие сутки под обстрелами находились Покровск, Родинское и село Гришино. В 06.00 произошел вражеский обстрел северной части г. Покровск, в результате которого поврежден жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 13:30 состоялась повторная атака на северную часть Покровска, в результате которой разрушен частный дом. В 14:30 произошел вражеский обстрел г.Родинское, в результате чего поврежден забор ПАО "Укртелеком".

В Красном Лимане Мирноградской громады повреждены 18 домов.

Краматорский район

В Славянске вражеский дрон повредил офисное помещение. В Яровой и в Молочарке пострадали по три частных дома, в Николаевке - одно домовладение.

Маяки войска РФ обстреляли из РСЗО "Торнадо-С" с кассетным зарядом - разрушениям подверглись 4 частных дома и гражданское авто.

Вчера Константиновка пережила 17 атак: враг ударил по городу 15-ю авиабомбами "ФАБ-250", артиллерией и дроном. Еще два авиаудара оккупанты помешали сегодня, 23 января, около 4:20. В результате массированных обстрелов погиб мирный житель, еще 8 гражданских лиц получили ранения. Повреждены 9 многоквартирных и 18 частных домов, 18 хозяйственных помещений, 25 гаражей, 13 гражданских авто, 2 админздания, кафе, котельная, 7 линий электропередач, 6 газопроводов.

Кроме того, сегодня ночью, около 1:00, россияне атаковали Краматорск и село Красный Лиман - повреждены частные дома, предварительно - без пострадавших.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

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