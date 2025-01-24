Книжный магазин в Вильнюсе продает атласы с обозначением части украинских территорий в составе РФ: посольство Украины отреагировало. ФОТО

Сеть книжных магазинов "Knygų pasaulis" в Вильнюсе продает атласы, на картах которых часть Украины значится в границах страны-агрессора России.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вышеупомянутый книжный магазин торгует исключительно изданной в России продукцией.

Среди разнообразной литературы здесь есть и новые мировые атласы, изданные в Москве. На одной полке с Конституцией Литвы и туристическим гидом по Вильнюсу размещены по меньшей мере три атласа, в которых территория Украины обозначена с нарушением международно признанных границ.

Магазин утверждает, что на российские атласы, которые вводят в заблуждение, есть спрос, а законы их распространение якобы не запрещают.

Как пишет издание, Россия использует пробелы в литовских законах, чтобы находить малейшие возможности для распространения военной пропаганды.

Реакция посольства Украины

На ситуацию отреагировало посольство Украины в Литве.

Дипучреждение опубликовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность из-за продажи пропагандистской литературы в сети книжных магазинов.

"Продажа такой продукции является не только нарушением основополагающих принципов международного права, но и способствует легитимизации преступной военной агрессии России против Украины, распространению дезинформации и введению в заблуждение потребителей. Это подрывает принципы территориальной целостности и суверенитета, которые являются руководящими для международного порядка и неизменно поддерживаются Литовской Республикой, а также демократическим мировым сообществом", - заявили в посольстве.

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Также в посольстве заявили, что принимают все необходимые меры для прекращения продажи указанной продукции и предотвращения поставок других материалов, содержащих искаженную информацию о территориальной целостности Украины.

"Мы выражаем искреннюю благодарность руководству Литовской Республики и гражданскому обществу за принципиальную четкую позицию и активные действия, направленные на борьбу с распространением дезинформации и российской пропаганды",- добавили в дипучреждении.

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