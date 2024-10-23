В Латвии заблокировали 17 сайтов с российской пропагандой
В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к 17 порталам, которые распространяют российскую пропаганду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Заблокированы сайты, которые распространяют российскую пропаганду и нарративы, в частности по оккупации территорий Украины.
Так, был закрыт доступ к порталам topcor.ru, russkie.org, яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, эпохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru, героиспецоперации.рф.
По всем этим сайтам было получено письмо от другого компетентного государственного органа, который указал на такой контент, и после проверок NEPLP решил закрыть доступ к этим сайтам, доменным именам или адресам интернет-протокола, а также к их дублирующим зеркальным страницам.
Провайдерам поручено немедленно закрыть доступ к этим сайтам, перенаправляя пользователей на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.
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