В Латвии заблокировали 17 сайтов с российской пропагандой

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к 17 порталам, которые распространяют российскую пропаганду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Заблокированы сайты, которые распространяют российскую пропаганду и нарративы, в частности по оккупации территорий Украины.

Так, был закрыт доступ к порталам topcor.ru, russkie.org, яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, эпохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru, героиспецоперации.рф.

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По всем этим сайтам было получено письмо от другого компетентного государственного органа, который указал на такой контент, и после проверок NEPLP решил закрыть доступ к этим сайтам, доменным именам или адресам интернет-протокола, а также к их дублирующим зеркальным страницам.

Провайдерам поручено немедленно закрыть доступ к этим сайтам, перенаправляя пользователей на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.

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