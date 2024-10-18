РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8648 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 482 56

Кремлевский пропагандист Федоров - о своем опыте пребывания в Европе: "Я сцал и срал кровью из-за того, что со мной делали". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Кирилл Федоров рассказал об "издевательствах" европейцев над россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Федоров рассказывает в том числе и о своем "горьком" опыте опубликована в соцсетях.

"Российский Z-пропагандист Кирилл Федоров сегодня в ударе - рассказывает ужасные истории о запенивании и других зверствах над военнопленными ВС РФ в украинском плену, а также о своем горьком европейском опыте и ужасных вещах, которые с ним вытворяли в Латвии. Доказательств, как всегда, - ровно ноль. Хоть бы одно видео показал, но зачем? Ведь полмиллиона идиотов-подписчиков и так поверят", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Соловьев угрожает аннексировать территорию Германии: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВИДЕО

Автор: 

кремль (731) пропаганда (3693)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Так с одного взгляда видно, что особь дефектна, зачем его постить?
показать весь комментарий
18.10.2024 09:38 Ответить
+26
Шо за чепушило?
показать весь комментарий
18.10.2024 09:35 Ответить
+16
Саме цікаве в тому, що кацапердівська бидломаса ВІРИТЬ в цю дурню. Причому незалежно від рівня освіти та статків.
показать весь комментарий
18.10.2024 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо за чепушило?
показать весь комментарий
18.10.2024 09:35 Ответить
от слов лощеного петушка весь масковский бамонд віпал в осадок - каждому масквичу бдсм по-европейски вернуть взад
показать весь комментарий
18.10.2024 14:12 Ответить
Это чепушило -бывший житель Риги до начала вторжения, вёл Ютуб-канал про вооружение, в основном бронетанковое, довольно познавательный, но об Украине и её армии всегда говорил уничижительно, как о потешной стране.
показать весь комментарий
18.10.2024 13:09 Ответить
"и ужасных вещах, которые с ним вытворяли в Латвии"

А это о чем он, интересно?
показать весь комментарий
18.10.2024 14:00 Ответить
Мову вивчати примушували і не бажали розуміти кацапську.
показать весь комментарий
18.10.2024 14:11 Ответить
Valodu, varbūt?
показать весь комментарий
18.10.2024 14:27 Ответить
У них лишняя хромосома и челюсть не та, выучить государственный язык для них пытка
показать весь комментарий
19.10.2024 09:01 Ответить
Він хотів попасти. Але не вдалося. Наступним разом може.
показать весь комментарий
18.10.2024 10:28 Ответить
з дрона прозвучало: "хочеш? - ійди за дроном у плен олежки - московська зозуленька..." 😂
показать весь комментарий
18.10.2024 14:02 Ответить
Прогандон.
показать весь комментарий
18.10.2024 09:37 Ответить
Так с одного взгляда видно, что особь дефектна, зачем его постить?
показать весь комментарий
18.10.2024 09:38 Ответить
Саме цікаве в тому, що кацапердівська бидломаса ВІРИТЬ в цю дурню. Причому незалежно від рівня освіти та статків.
показать весь комментарий
18.10.2024 09:39 Ответить
свідки бахіні вОни такі ж самі, егеж.
показать весь комментарий
18.10.2024 16:42 Ответить
а ще гірщи, що великий процент української бидломаси вірить у це. дамбасята сидять на узкіх ресурсах.
показать весь комментарий
18.10.2024 19:35 Ответить
Російськомовний, как піть дать...
показать весь комментарий
18.10.2024 09:40 Ответить
Шось иого пучить - мабуть до цієі пори запінянии
показать весь комментарий
18.10.2024 09:42 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2024 09:44 Ответить
В номинации "Идиот 2024 года" побеждает кирюха хфёдоров !
показать весь комментарий
18.10.2024 09:45 Ответить
Шо за гібрід.
показать весь комментарий
18.10.2024 09:46 Ответить
Заднеприводный...
показать весь комментарий
18.10.2024 09:52 Ответить
Перед отправкой на позиции у наших солдат проверяют наличие балона с пеной. Оружие и боеприпасы на втором плане
показать весь комментарий
18.10.2024 09:47 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2024 09:52 Ответить
В Україні - Нова пошта вже не перший рік так свої посилки посилає
Провірено - хреново
1- малий термін зберігання .
2- відкрив комірку - рахується , що вже отримав - хоча там може бути не те , або пусто ...
Ліпше у відділенні отримувати 👌
показать весь комментарий
18.10.2024 10:46 Ответить
якщо все так хреново, то чому триває "вже не перший рік", з твоїх слів, і розростається?
показать весь комментарий
18.10.2024 11:25 Ответить
Вася, шо ти гониш... Все там нормально працює, користуюся вже років 5, ніколи ніяких факапів не було. Звісно, якщо щось коштовне, то краще на відділення замовити і там перевірити. В мене поки що ціновий рекорд посилки на поштомат 8.5к гривень.
показать весь комментарий
18.10.2024 11:49 Ответить
*********? Хухується, ви із Гугл-перекладачем завжди палитеся )
показать весь комментарий
18.10.2024 17:35 Ответить
ано жертва барав сєті "галубая устріца"...
показать весь комментарий
18.10.2024 09:53 Ответить
вигляд має наче він якісь жахливі речі, котрі з ним робили в європі, зробив собі удома вже сам і почав відео записувати
показать весь комментарий
18.10.2024 10:02 Ответить
Так и что же с ним сделали???Отпетушили?? И теперь он на камеру рассказывает свой непередаваемый опыт- Ко-Ко-Ко..Куд-ку-да..Кукарек конченый
показать весь комментарий
18.10.2024 10:30 Ответить
Так собі фантазії...
Нічого з ним ніхто в Європі не зробив, по пиці видно - напівкацап бреше.
показать весь комментарий
18.10.2024 10:44 Ответить
А чому українська прокуратура не відкриває кримінальні справи проти злочинців пропогандонів які закликають до геноциду проти українського народу,вся ця паскуда :соловйов ,сімонян ,скабеєва ,федоров та інша рашиська мерзота давно переплюнули Гебельса.
показать весь комментарий
18.10.2024 10:35 Ответить
не встигають...
Та й не так це вигідно, як кришувати "інвалідів" та продавати персональні дані...
показать весь комментарий
18.10.2024 11:27 Ответить
тому що в укрпрокуратурі суцільні інваліди,їх на носилках на роботу носять! а от чому не видно і не чути інвалідів з укрМоссад Буданова, невловимої і невидимої СЗР
показать весь комментарий
18.10.2024 19:30 Ответить
Напомню что он жил в ЕС и там он сидел за проросийскую позицию
показать весь комментарий
18.10.2024 10:40 Ответить
Не зрозумів, йому очко на зірку порвали гей-європейці?
показать весь комментарий
18.10.2024 10:44 Ответить
Відвідав Солсберійські шпілі
показать весь комментарий
18.10.2024 10:48 Ответить
На Порнохабі є?
показать весь комментарий
18.10.2024 10:56 Ответить
то, для естетів.
показать весь комментарий
18.10.2024 11:34 Ответить
якесь брехло.
то каже, що повна срака будівельної піни, а потім каже, що кров'ю срав.
мабуть пляшками срав, бо в кожній кацапській дупі, повно пляшок. пляшок та швабр.
показать весь комментарий
18.10.2024 11:33 Ответить
А що ви чекали від кремлівського пропагандиста федорова? Кожний пропагандист -- 3,14здун, а кремлівський -- *100.
показать весь комментарий
18.10.2024 11:37 Ответить
Одного погляду на цю пику вистачить щоб зрозуміти, що це підер зі стажом.
показать весь комментарий
18.10.2024 12:45 Ответить
А чому він каже, що "сцав і срав кров'ю" у Європі??? Яким боком це стосується всіх тих жахів про монтажну піну в Україні???
показать весь комментарий
18.10.2024 12:53 Ответить
Ось, до речі, його інтерв'ю пропагандонам з RT, в якому він розповідає про себе:

https://www.youtube.com/watch?v=va6BRXVoSiA
показать весь комментарий
18.10.2024 13:00 Ответить
Пан нсправді намагається шукати логіку у пропаганді?
показать весь комментарий
18.10.2024 13:20 Ответить
Ніхто не знав цього вилупка - дякую Цензору за просування руснявих гандонів.
показать весь комментарий
18.10.2024 12:58 Ответить
Цей чєловєчєк - громадянин і до недавнього часу мешканець Латвії, російськомовний єврей за національністю, росіянин за паспортом, більш відомий як блогер "Алконавтєр" - в період 2014-2022 оглядач втрат бронетехніки в ютюбі з закосом під нейтралітет. З початку повномасштабного вторгнення відкрито став на бік РФ, за що за його словами був арештований латвійцями і депортований до раші. В період життя в ЄС неодноразово вихвалявся своїм фінансовим успіхом і козирним життям - дорогими автівками, квартирами і т.ін. Джерело яких стало зрозуміле зараз. Наразі в підвішеному стані, адже його хазяї мудро не дають йому паспорт РФ і юзають його, як штопаного пропагандона, на страху депортації тепер вже з залісся.
показать весь комментарий
18.10.2024 13:08 Ответить
твоя мамашка вовремя аборт не сделала,вот это с тобой сделали!
показать весь комментарий
18.10.2024 13:30 Ответить
А еще Кирюха мозги высрал!
показать весь комментарий
18.10.2024 16:22 Ответить
з таким іб.блом можна і без піни срати органами
показать весь комментарий
18.10.2024 18:48 Ответить
петушнули кірюшу? то мабуть ашотіки постарались
показать весь комментарий
18.10.2024 19:02 Ответить
Нічого нового....Пам2ятаю,у 2014-15 роспропагандони,перелякано витріщаючи очі і злякано оглядаючись по сторонах,розповідали,як укронацисти запінювали спійманих русскоязичних бабушек паралітичок та епілептичок Донбасу....
показать весь комментарий
18.10.2024 19:36 Ответить
ОН НА БДСМ СЕССИИ СТОП СЛОВО ЗАБЫЛ )))))))))
показать весь комментарий
18.10.2024 21:03 Ответить
Срал а потом ел... Кто вообще этот мальчик в трусиках?
показать весь комментарий
19.10.2024 00:57 Ответить
Этот чмошник раньше стримил игру war thunder на достаточно крупном канале, где постоянно унижал страны Европы и НАТО., в том числе ту, в которой жил, восхвалял вяликую срасею, про украинцев говорил, что они неправильные русские, которых нужно "освободить" и сделать "правильными", всячески хвастался положением бати, по его словам какой-то крупной шишки и благодаря которому часто менял дорогие авто, говорил, что очень хочет переехать на родину, в срасею, но почему-то не очень спешил, пока ему не помогли. Короче, типичная, шовинистическая руснявая дрянь, которой, к сожалению, полно в Европе.
показать весь комментарий
19.10.2024 04:48 Ответить
 
 