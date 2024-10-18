Кремлевский пропагандист Федоров - о своем опыте пребывания в Европе: "Я сцал и срал кровью из-за того, что со мной делали". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Кирилл Федоров рассказал об "издевательствах" европейцев над россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Федоров рассказывает в том числе и о своем "горьком" опыте опубликована в соцсетях.

"Российский Z-пропагандист Кирилл Федоров сегодня в ударе - рассказывает ужасные истории о запенивании и других зверствах над военнопленными ВС РФ в украинском плену, а также о своем горьком европейском опыте и ужасных вещах, которые с ним вытворяли в Латвии. Доказательств, как всегда, - ровно ноль. Хоть бы одно видео показал, но зачем? Ведь полмиллиона идиотов-подписчиков и так поверят", - отмечает в комментарии автор публикации.

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