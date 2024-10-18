Кремлевский пропагандист Федоров - о своем опыте пребывания в Европе: "Я сцал и срал кровью из-за того, что со мной делали". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Кирилл Федоров рассказал об "издевательствах" европейцев над россиянами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Федоров рассказывает в том числе и о своем "горьком" опыте опубликована в соцсетях.
"Российский Z-пропагандист Кирилл Федоров сегодня в ударе - рассказывает ужасные истории о запенивании и других зверствах над военнопленными ВС РФ в украинском плену, а также о своем горьком европейском опыте и ужасных вещах, которые с ним вытворяли в Латвии. Доказательств, как всегда, - ровно ноль. Хоть бы одно видео показал, но зачем? Ведь полмиллиона идиотов-подписчиков и так поверят", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+27 piter 200
показать весь комментарий18.10.2024 09:38 Ответить Ссылка
+26 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий18.10.2024 09:35 Ответить Ссылка
+16 Всеволод Марчелло
показать весь комментарий18.10.2024 09:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А это о чем он, интересно?
Провірено - хреново
1- малий термін зберігання .
2- відкрив комірку - рахується , що вже отримав - хоча там може бути не те , або пусто ...
Ліпше у відділенні отримувати 👌
Нічого з ним ніхто в Європі не зробив, по пиці видно - напівкацап бреше.
Та й не так це вигідно, як кришувати "інвалідів" та продавати персональні дані...
то каже, що повна срака будівельної піни, а потім каже, що кров'ю срав.
мабуть пляшками срав, бо в кожній кацапській дупі, повно пляшок. пляшок та швабр.
https://www.youtube.com/watch?v=va6BRXVoSiA