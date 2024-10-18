Кремлівський пропагандист Федоров про свій досвід перебування у Європі: "Я сцал и срал кровью из-за того, что со мной делали". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Кирило Федоров розповів про "знущання" європейців над росіянами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Федоров розповідає у тому числі і про свій "гіркий" досвід опублікований у соцмережах.
"Російський Z-пропагандист Кирило Федоров сьогодні в ударі - розповідає жахливі історії про запінювання та інші звірства над військовополоненими ЗС РФ в українському полоні, а також про свій гіркий європейський досвід та жахливі речі, які з ним виробляли в Латвії. Доказів, як завжди, рівно нуль. Хоч би одне відео показав, але навіщо? Адже півмільйона ідіотів-підписників і так повірять", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+27 piter 200
показати весь коментар18.10.2024 09:38 Відповісти Посилання
+26 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар18.10.2024 09:35 Відповісти Посилання
+16 Всеволод Марчелло
показати весь коментар18.10.2024 09:39 Відповісти Посилання
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А это о чем он, интересно?
Провірено - хреново
1- малий термін зберігання .
2- відкрив комірку - рахується , що вже отримав - хоча там може бути не те , або пусто ...
Ліпше у відділенні отримувати 👌
Нічого з ним ніхто в Європі не зробив, по пиці видно - напівкацап бреше.
Та й не так це вигідно, як кришувати "інвалідів" та продавати персональні дані...
то каже, що повна срака будівельної піни, а потім каже, що кров'ю срав.
мабуть пляшками срав, бо в кожній кацапській дупі, повно пляшок. пляшок та швабр.
https://www.youtube.com/watch?v=va6BRXVoSiA