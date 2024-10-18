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Кремлівський пропагандист Федоров про свій досвід перебування у Європі: "Я сцал и срал кровью из-за того, что со мной делали". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Кирило Федоров розповів про "знущання" європейців над росіянами. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Федоров розповідає у тому числі і про свій "гіркий" досвід опублікований у соцмережах.

"Російський Z-пропагандист Кирило Федоров сьогодні в ударі -  розповідає жахливі історії про запінювання та інші звірства над військовополоненими ЗС РФ в українському полоні, а також про свій гіркий європейський досвід та жахливі речі, які з ним виробляли в Латвії. Доказів, як завжди, рівно нуль. Хоч би одне відео показав, але навіщо? Адже півмільйона ідіотів-підписників і так повірять", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашніков ходить меморіалом ліквідованих в Україні десантників у Шебекіно: "Только представьте себе масштаб нашего горя!" ВIДЕО

Автор: 

кремль (528) пропаганда (2820)


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Топ коментарі
+27
Так с одного взгляда видно, что особь дефектна, зачем его постить?
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18.10.2024 09:38 Відповісти
+26
Шо за чепушило?
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18.10.2024 09:35 Відповісти
+16
Саме цікаве в тому, що кацапердівська бидломаса ВІРИТЬ в цю дурню. Причому незалежно від рівня освіти та статків.
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18.10.2024 09:39 Відповісти
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Шо за чепушило?
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18.10.2024 09:35 Відповісти
от слов лощеного петушка весь масковский бамонд віпал в осадок - каждому масквичу бдсм по-европейски вернуть взад
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18.10.2024 14:12 Відповісти
Это чепушило -бывший житель Риги до начала вторжения, вёл Ютуб-канал про вооружение, в основном бронетанковое, довольно познавательный, но об Украине и её армии всегда говорил уничижительно, как о потешной стране.
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18.10.2024 13:09 Відповісти
"и ужасных вещах, которые с ним вытворяли в Латвии"

А это о чем он, интересно?
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18.10.2024 14:00 Відповісти
Мову вивчати примушували і не бажали розуміти кацапську.
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18.10.2024 14:11 Відповісти
Valodu, varbūt?
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18.10.2024 14:27 Відповісти
У них лишняя хромосома и челюсть не та, выучить государственный язык для них пытка
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19.10.2024 09:01 Відповісти
Він хотів попасти. Але не вдалося. Наступним разом може.
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18.10.2024 10:28 Відповісти
з дрона прозвучало: "хочеш? - ійди за дроном у плен олежки - московська зозуленька..." 😂
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18.10.2024 14:02 Відповісти
Прогандон.
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18.10.2024 09:37 Відповісти
Так с одного взгляда видно, что особь дефектна, зачем его постить?
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18.10.2024 09:38 Відповісти
Саме цікаве в тому, що кацапердівська бидломаса ВІРИТЬ в цю дурню. Причому незалежно від рівня освіти та статків.
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18.10.2024 09:39 Відповісти
свідки бахіні вОни такі ж самі, егеж.
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18.10.2024 16:42 Відповісти
а ще гірщи, що великий процент української бидломаси вірить у це. дамбасята сидять на узкіх ресурсах.
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18.10.2024 19:35 Відповісти
Російськомовний, как піть дать...
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18.10.2024 09:40 Відповісти
Шось иого пучить - мабуть до цієі пори запінянии
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18.10.2024 09:42 Відповісти
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18.10.2024 09:44 Відповісти
В номинации "Идиот 2024 года" побеждает кирюха хфёдоров !
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18.10.2024 09:45 Відповісти
Шо за гібрід.
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18.10.2024 09:46 Відповісти
Заднеприводный...
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18.10.2024 09:52 Відповісти
Перед отправкой на позиции у наших солдат проверяют наличие балона с пеной. Оружие и боеприпасы на втором плане
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18.10.2024 09:47 Відповісти
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18.10.2024 09:52 Відповісти
В Україні - Нова пошта вже не перший рік так свої посилки посилає
Провірено - хреново
1- малий термін зберігання .
2- відкрив комірку - рахується , що вже отримав - хоча там може бути не те , або пусто ...
Ліпше у відділенні отримувати 👌
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18.10.2024 10:46 Відповісти
якщо все так хреново, то чому триває "вже не перший рік", з твоїх слів, і розростається?
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18.10.2024 11:25 Відповісти
Вася, шо ти гониш... Все там нормально працює, користуюся вже років 5, ніколи ніяких факапів не було. Звісно, якщо щось коштовне, то краще на відділення замовити і там перевірити. В мене поки що ціновий рекорд посилки на поштомат 8.5к гривень.
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18.10.2024 11:49 Відповісти
*********? Хухується, ви із Гугл-перекладачем завжди палитеся )
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18.10.2024 17:35 Відповісти
ано жертва барав сєті "галубая устріца"...
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18.10.2024 09:53 Відповісти
вигляд має наче він якісь жахливі речі, котрі з ним робили в європі, зробив собі удома вже сам і почав відео записувати
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18.10.2024 10:02 Відповісти
Так и что же с ним сделали???Отпетушили?? И теперь он на камеру рассказывает свой непередаваемый опыт- Ко-Ко-Ко..Куд-ку-да..Кукарек конченый
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18.10.2024 10:30 Відповісти
Так собі фантазії...
Нічого з ним ніхто в Європі не зробив, по пиці видно - напівкацап бреше.
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18.10.2024 10:44 Відповісти
А чому українська прокуратура не відкриває кримінальні справи проти злочинців пропогандонів які закликають до геноциду проти українського народу,вся ця паскуда :соловйов ,сімонян ,скабеєва ,федоров та інша рашиська мерзота давно переплюнули Гебельса.
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18.10.2024 10:35 Відповісти
не встигають...
Та й не так це вигідно, як кришувати "інвалідів" та продавати персональні дані...
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18.10.2024 11:27 Відповісти
тому що в укрпрокуратурі суцільні інваліди,їх на носилках на роботу носять! а от чому не видно і не чути інвалідів з укрМоссад Буданова, невловимої і невидимої СЗР
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18.10.2024 19:30 Відповісти
Напомню что он жил в ЕС и там он сидел за проросийскую позицию
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18.10.2024 10:40 Відповісти
Не зрозумів, йому очко на зірку порвали гей-європейці?
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18.10.2024 10:44 Відповісти
Відвідав Солсберійські шпілі
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18.10.2024 10:48 Відповісти
На Порнохабі є?
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18.10.2024 10:56 Відповісти
то, для естетів.
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18.10.2024 11:34 Відповісти
якесь брехло.
то каже, що повна срака будівельної піни, а потім каже, що кров'ю срав.
мабуть пляшками срав, бо в кожній кацапській дупі, повно пляшок. пляшок та швабр.
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18.10.2024 11:33 Відповісти
А що ви чекали від кремлівського пропагандиста федорова? Кожний пропагандист -- 3,14здун, а кремлівський -- *100.
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18.10.2024 11:37 Відповісти
Одного погляду на цю пику вистачить щоб зрозуміти, що це підер зі стажом.
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18.10.2024 12:45 Відповісти
А чому він каже, що "сцав і срав кров'ю" у Європі??? Яким боком це стосується всіх тих жахів про монтажну піну в Україні???
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18.10.2024 12:53 Відповісти
Ось, до речі, його інтерв'ю пропагандонам з RT, в якому він розповідає про себе:

https://www.youtube.com/watch?v=va6BRXVoSiA
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18.10.2024 13:00 Відповісти
Пан нсправді намагається шукати логіку у пропаганді?
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18.10.2024 13:20 Відповісти
Ніхто не знав цього вилупка - дякую Цензору за просування руснявих гандонів.
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18.10.2024 12:58 Відповісти
Цей чєловєчєк - громадянин і до недавнього часу мешканець Латвії, російськомовний єврей за національністю, росіянин за паспортом, більш відомий як блогер "Алконавтєр" - в період 2014-2022 оглядач втрат бронетехніки в ютюбі з закосом під нейтралітет. З початку повномасштабного вторгнення відкрито став на бік РФ, за що за його словами був арештований латвійцями і депортований до раші. В період життя в ЄС неодноразово вихвалявся своїм фінансовим успіхом і козирним життям - дорогими автівками, квартирами і т.ін. Джерело яких стало зрозуміле зараз. Наразі в підвішеному стані, адже його хазяї мудро не дають йому паспорт РФ і юзають його, як штопаного пропагандона, на страху депортації тепер вже з залісся.
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18.10.2024 13:08 Відповісти
твоя мамашка вовремя аборт не сделала,вот это с тобой сделали!
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18.10.2024 13:30 Відповісти
А еще Кирюха мозги высрал!
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18.10.2024 16:22 Відповісти
з таким іб.блом можна і без піни срати органами
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18.10.2024 18:48 Відповісти
петушнули кірюшу? то мабуть ашотіки постарались
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18.10.2024 19:02 Відповісти
Нічого нового....Пам2ятаю,у 2014-15 роспропагандони,перелякано витріщаючи очі і злякано оглядаючись по сторонах,розповідали,як укронацисти запінювали спійманих русскоязичних бабушек паралітичок та епілептичок Донбасу....
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18.10.2024 19:36 Відповісти
ОН НА БДСМ СЕССИИ СТОП СЛОВО ЗАБЫЛ )))))))))
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18.10.2024 21:03 Відповісти
Срал а потом ел... Кто вообще этот мальчик в трусиках?
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19.10.2024 00:57 Відповісти
Этот чмошник раньше стримил игру war thunder на достаточно крупном канале, где постоянно унижал страны Европы и НАТО., в том числе ту, в которой жил, восхвалял вяликую срасею, про украинцев говорил, что они неправильные русские, которых нужно "освободить" и сделать "правильными", всячески хвастался положением бати, по его словам какой-то крупной шишки и благодаря которому часто менял дорогие авто, говорил, что очень хочет переехать на родину, в срасею, но почему-то не очень спешил, пока ему не помогли. Короче, типичная, шовинистическая руснявая дрянь, которой, к сожалению, полно в Европе.
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19.10.2024 04:48 Відповісти
 
 