Кремлівський пропагандист Федоров про свій досвід перебування у Європі: "Я сцал и срал кровью из-за того, что со мной делали". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Кирило Федоров розповів про "знущання" європейців над росіянами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Федоров розповідає у тому числі і про свій "гіркий" досвід опублікований у соцмережах.

"Російський Z-пропагандист Кирило Федоров сьогодні в ударі - розповідає жахливі історії про запінювання та інші звірства над військовополоненими ЗС РФ в українському полоні, а також про свій гіркий європейський досвід та жахливі речі, які з ним виробляли в Латвії. Доказів, як завжди, рівно нуль. Хоч би одне відео показав, але навіщо? Адже півмільйона ідіотів-підписників і так повірять", - зазначає у коментарі автор публікації.

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