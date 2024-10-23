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У Латвії заблокували 17 сайтів із російською пропагандою

У Латвії заблокували 17 сайтів, що поширювали роспропаганду

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ до 17 порталів, які поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Заблоковано сайти, які поширюють російську пропаганду та наративи, зокрема щодо окупації територій України.

Так, було закрито доступ до порталів topcor.ru, russkie.org, яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, епохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru, героиспецоперации.рф.

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Щодо всіх цих сайтів було отримано листа від іншого компетентного державного органу, який вказав на такий контент, і після перевірок NEPLP вирішив закрити доступ до цих сайтів, доменних імен або адрес інтернет-протоколу, а також до їх дублюючих дзеркальних сторінок.

Провайдерам доручено негайно закрити доступ до цих сайтів, перенаправляючи користувачів на інформаційне повідомлення nelegalssaturs.lv.

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Автор: 

Латвія (1364) пропаганда (2825) росія (66080)


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Щось дуже зарано. Треба ще пару-трійку років почекати.
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23.10.2024 11:16 Відповісти
Російська пропаганда успішно поширюється стрічкою новин, яку формує Гугл для кожного смартфона.
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23.10.2024 11:30 Відповісти
 
 