Латвія заявила про активність військових літальних апаратів РФ біля своїх кордонів
Минулого тижня поблизу свого повітряного простору Латвія зафіксували активність різних типів російських військових літальних апаратів. Для реагування на потенційну загрозу у повітря підіймалися літаки НАТО, які здійснюють місію з патрулювання.
Про це пише Delfi з посиланням на дані Національних збройних сил Латвії, інформує Цензор.НЕТ.
За словами латвійських військових, лише за минулий тиждень було здійснено три вильоти місій НАТО з патрулювання повітряного простору для реагування на потенційну загрозу.
Як зазначили у збройних силах Латвії, такі повітряні об'єкти невидимі для цивільних радарів. Виявити ці літальні апарати можуть лише військові радари.
"У таких випадках неможливо ідентифікувати об'єкт, тому єдиним способом встановити його походження є візуальна ідентифікація, яку і проводять винищувачі, які патрулюють Балтійський регіон", - йдеться у повідомленні.
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кому щє за це заявити, так шо би почюли?