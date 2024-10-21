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Латвія заявила про активність військових літальних апаратів РФ біля своїх кордонів

Латвія заявила про активність військових літальних апаратів РФ біля своїх кордонів

Минулого тижня поблизу свого повітряного простору Латвія зафіксували активність різних типів російських військових літальних апаратів. Для реагування на потенційну загрозу у повітря підіймалися літаки НАТО, які здійснюють місію з патрулювання.

Про це пише Delfi з посиланням на дані Національних збройних сил Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

За словами латвійських військових, лише за минулий тиждень було здійснено три вильоти місій НАТО з патрулювання повітряного простору для реагування на потенційну загрозу.

Як зазначили у збройних силах Латвії, такі повітряні об'єкти невидимі для цивільних радарів. Виявити ці літальні апарати можуть лише військові радари.

"У таких випадках неможливо ідентифікувати об'єкт, тому єдиним способом встановити його походження є візуальна ідентифікація, яку і проводять винищувачі, які патрулюють Балтійський регіон", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4338) кордон (4821) Латвія (1364) росія (66070)


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уявіть, кацапняві літательні апарати залітають за кордони України кожний божий день і вбивають українців.
кому щє за це заявити, так шо би почюли?
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21.10.2024 19:38 Відповісти
 
 