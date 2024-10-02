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Новини
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У Латвії розгорнули мобільні групи ППО після падіння російського "шахеда" на території країни

Латвія посилює ППО

Латвія розгорнула мобільні бойові групи військово-повітряних сил у районі східного кордону.

Про це пише латвійське видання Delfi з посиланням на міністра оборони країни Андріса Спрудса, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після того, як на початку вересня в Резекненському краї впав російський безпілотник "Шахед", Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

Міністр оборони країни Спрудс розповів, що у Латгалі розгорнуто мобільні бойові групи військово-повітряних сил Латвії, оснащені ракетами протиповітряної оборони. Також на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби, і солдати служби державної оборони", - зазначив Спрудс.

Читайте також: Російський БПЛА, який впав у Латвії, містив вибухівку: Це був "Шахед"

Падіння російського БпЛА на території Латвії

У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Згодом Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим у суботу, 7 вересня, російським безпілотником на сході країни.

Читайте також: Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на східному фланзі НАТО

Автор: 

Латвія (1353) ППО (3224) Шахед (1061)


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Топ коментарі
+4
тююю...
а, могли сказати, що не треба нас залякувати, ніякої небезпеки нема і піти на шашлик.
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02.10.2024 19:40
+3
А збивати будуть, чи ескалація?
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02.10.2024 20:02
+3
Будуть. Того шахіда вони реально не могли збити. Могли б - збили б. Балтійські країни ескалації не бояться, бо знають, що так і їх можна буде здати, щоб не ескалірувать. У них, як і в нас і Ізраїля, простонемає вибору. Воля або Смерть!!!
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02.10.2024 20:22
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тююю...
а, могли сказати, що не треба нас залякувати, ніякої небезпеки нема і піти на шашлик.
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02.10.2024 19:40 Відповісти
А вони практично це і сказали - Впав ,,ненавмисно,,. Анє заблуділісь. Навіть якщо б впав на Домський собор. Нажаль, поки що ********** сечу Захід називає божою росою.
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02.10.2024 19:58 Відповісти
"Не мечи ікру"....Це дійсно не можна встановить... Адже якщо на нашу територію летить "шахед" - а ми, відбиваючись, "засрали йому мізки" засобами РЕБ і він "збожеволів" та полетів "куди-попало" - це вина кацапів... Бо зробили "гімно" До нас претензій у латишів нема - ми тут не винні... Ми відбиваємося, як уміємо, законними методами... А от претензії кацапам цілком можливо заявить - хай кацапи відслідковують політ кожного "шахеда" , і у випадку відхилення від маршруту - включають "самоліквідацію"... Для цього кацапам треба ускладнить всю систему управління "шахедами" (Зараз вони забивають у програму лише маршрут руху і "забувають" про нього (до речі - на Чернігівщині сьогодні "завалили" розвідувальний БПЛА, який промацував черговий маршрут для "шахедів" Збили недалеко від мене - я був за містом якраз...)
Така вимога - цілком "законна" Відмовляться кацапи контролювать політ своїх БПЛА - ВОНИ винні у створенні загрози нейтральним країнам. Почнуть робить спроби контролю - отримають величезний "геморой" - бо для цього треба буде на порядки ускладнювать систему управління, завантажувать БПЛА додатковими електронними блоками А це веде до зменшення боєзаряду і дальності польоту...
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02.10.2024 20:17 Відповісти
От яка різниця латишу чи навмисно чи ненавмисно його вбив російський дрон? Начебто Латвія поки що з *********** не воює. А ось те, що російські дрони не збивають навіть у своєму просторі ті самі поляки, румуни чи латиші натякає на думку що просто бояться. Та починають видумувати різні нісенітниці ,,ненавмисно, анє заблуділісь, ми й так знали що дрон повернеться на територію України то чого його нищить. І таке інше,,
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02.10.2024 20:28 Відповісти
Я тобі з точки зору принципів міжнародного публічного права пояснив механізми державного реагування на подібні інциденти... Не подобається? Твоя справа.... Починай кричать, що "латиші - беззубі!" "Латиші- зрадники!" Або іншу популістичну "хрєнь" А потім подивимося - хто з нас двох буде латишами "посланим *****!" І хто, в результаті, від цього виграє?
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02.10.2024 20:58 Відповісти
rjuzke , idi *****
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02.10.2024 21:01 Відповісти
А збивати будуть, чи ескалація?
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02.10.2024 20:02 Відповісти
Будуть, як що навмисно!
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02.10.2024 20:06 Відповісти
Будуть. Того шахіда вони реально не могли збити. Могли б - збили б. Балтійські країни ескалації не бояться, бо знають, що так і їх можна буде здати, щоб не ескалірувать. У них, як і в нас і Ізраїля, простонемає вибору. Воля або Смерть!!!
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02.10.2024 20:22 Відповісти
Збивання дронiв нiяк балтiйським краiнам не допоможе. Це не зрозумiло тiльки iдiотам.
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02.10.2024 20:43 Відповісти
А новина про їх військових на кордоні для захисту України, але не бойові дії вас не торкнулися?
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02.10.2024 20:16 Відповісти
Торкнулася. Я написав що зелені відмовляться. Можете знайти, якщо захочете.
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02.10.2024 20:42 Відповісти
Наразі не відмовилося болото зе
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02.10.2024 23:02 Відповісти
 
 