У Латвії розгорнули мобільні групи ППО після падіння російського "шахеда" на території країни
Латвія розгорнула мобільні бойові групи військово-повітряних сил у районі східного кордону.
Про це пише латвійське видання Delfi з посиланням на міністра оборони країни Андріса Спрудса, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після того, як на початку вересня в Резекненському краї впав російський безпілотник "Шахед", Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
Міністр оборони країни Спрудс розповів, що у Латгалі розгорнуто мобільні бойові групи військово-повітряних сил Латвії, оснащені ракетами протиповітряної оборони. Також на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.
"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби, і солдати служби державної оборони", - зазначив Спрудс.
Падіння російського БпЛА на території Латвії
У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.
Згодом Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим у суботу, 7 вересня, російським безпілотником на сході країни.
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а, могли сказати, що не треба нас залякувати, ніякої небезпеки нема і піти на шашлик.
Така вимога - цілком "законна" Відмовляться кацапи контролювать політ своїх БПЛА - ВОНИ винні у створенні загрози нейтральним країнам. Почнуть робить спроби контролю - отримають величезний "геморой" - бо для цього треба буде на порядки ускладнювать систему управління, завантажувать БПЛА додатковими електронними блоками А це веде до зменшення боєзаряду і дальності польоту...