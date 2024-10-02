У Латвії розгорнули мобільні групи ППО після падіння російського "шахеда" на території країни

Латвія розгорнула мобільні бойові групи військово-повітряних сил у районі східного кордону.

Про це пише латвійське видання Delfi з посиланням на міністра оборони країни Андріса Спрудса, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після того, як на початку вересня в Резекненському краї впав російський безпілотник "Шахед", Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

Міністр оборони країни Спрудс розповів, що у Латгалі розгорнуто мобільні бойові групи військово-повітряних сил Латвії, оснащені ракетами протиповітряної оборони. Також на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби, і солдати служби державної оборони", - зазначив Спрудс.

Читайте також: Російський БПЛА, який впав у Латвії, містив вибухівку: Це був "Шахед"

Падіння російського БпЛА на території Латвії

У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Згодом Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим у суботу, 7 вересня, російським безпілотником на сході країни.

Читайте також: Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на східному фланзі НАТО