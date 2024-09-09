УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5867 відвідувачів онлайн
Новини
1 881 24
безпілотник (3681) Латвія (1292) росія (63614)

Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території "шахед"

Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території

У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим у суботу, 7 вересня, російським безпілотником на сході країни.

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Главі російського посольства висловили "категоричний протест" через виявлення у Резекненському районі на сході Латвії БпЛА військового призначення Росії типу "Шахед".

"Тимчасово повіреному у справах Росії було запропоновано надати вичерпне пояснення інциденту, під час якого безпілотний літальний апарат незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Латвії.

Зазначається, що російський представник запевнив латвійську сторону, що проінформує про цю ситуацію своє Міністерство закордонних справ.

У МЗС Латвії додали, що відповідні служби країни продовжують проводити "поглиблене розслідування обставин інциденту". Латвія повідомила про ситуацію своїх союзників, керівництво НАТО та Європейського Союзу, а також колег у міністерствах закордонних справ інших країн.

Читайте також: У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Читайте також: Російський БПЛА, який впав у Латвії, містив вибухівку: Це був "Шахед"
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Тa Ви шо? A від нaшої влaди, крім глибокої стурбовaності мaйже підписaли кaпітуляцію в березні 2022 року в Стaмбулі.
показати весь коментар
09.09.2024 21:18
+5
Не треба такої іронії стосовно країн Балтії.Хоч одні ***** не злякались.
Хоч щось роблять.
показати весь коментар
09.09.2024 21:35
+4
По поводу передачи рашке ракет от Ирана и С.Кореи. Интересная мысль.

Где так называемая "оппозиция" России? Они просто обязаны присадить Иран и С.Корею с их передачей оружия бункерному нацисту.

Они первыми должны были выступить. Мол - ребята; власть путина не вечная. Все равно к власти в России придут адекватные люди и они обязательно поднимут вопрос вашей помощи этим преступникам. Думаю что такое обращение присадило бы диктаторов Ирана, С.Кореи с их нуждами и потребностями.

Но нет такого обращения, как и оппозиции в принципе, а те кто называют себя оппозицией, это карманные шуты бункерного.
показати весь коментар
09.09.2024 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ииии. ждемо
показати весь коментар
09.09.2024 21:01 Відповісти
Глибокої стурбованості, не більше.
показати весь коментар
09.09.2024 21:10 Відповісти
Тa Ви шо? A від нaшої влaди, крім глибокої стурбовaності мaйже підписaли кaпітуляцію в березні 2022 року в Стaмбулі.
показати весь коментар
09.09.2024 21:18 Відповісти
Ну в НАТО сказали же, что нет никаких доказательств что это было "умышленно"... Случайно залетел, что тут такого.
показати весь коментар
09.09.2024 21:09 Відповісти
А от президент Ердоган побачив те, чого "не бачать" у Польщі та Румунії (мабуть побачити не дозволяє Байден) і знищив російського нахабу, який залетів у повітряний простір Туреччини.

Президент Ердоган не злякався погроз "ядерним ударом" РФ у відповідь, і путін проковтнув турецьку пігулку, підібравши хвіст.

"Випадкові" прольоти рашистських бомбардувальників через повітряний простір Туреччини на цьому припинилися.
показати весь коментар
09.09.2024 21:35 Відповісти
Умышленно-не умышленно, но в чужой стране шастать запрещено.
показати весь коментар
09.09.2024 22:34 Відповісти
По поводу передачи рашке ракет от Ирана и С.Кореи. Интересная мысль.

Где так называемая "оппозиция" России? Они просто обязаны присадить Иран и С.Корею с их передачей оружия бункерному нацисту.

Они первыми должны были выступить. Мол - ребята; власть путина не вечная. Все равно к власти в России придут адекватные люди и они обязательно поднимут вопрос вашей помощи этим преступникам. Думаю что такое обращение присадило бы диктаторов Ирана, С.Кореи с их нуждами и потребностями.

Но нет такого обращения, как и оппозиции в принципе, а те кто называют себя оппозицией, это карманные шуты бункерного.
показати весь коментар
09.09.2024 21:10 Відповісти
на болотах? адекватні? з якого бодуна?
показати весь коментар
09.09.2024 22:24 Відповісти
почекайте , а а де занепокоєння НАТО?
показати весь коментар
09.09.2024 21:20 Відповісти
нашо викликали? хотіли віддати уламки?
показати весь коментар
09.09.2024 21:20 Відповісти
Те ще буде...
Пауза повисла...
Знайшли шахеда...
Визвали посла...
З рилом людоїда...

Та в кремлі та криса...
показати весь коментар
09.09.2024 21:22 Відповісти
Не треба такої іронії стосовно країн Балтії.Хоч одні ***** не злякались.
Хоч щось роблять.
показати весь коментар
09.09.2024 21:35 Відповісти
,,Праститте пазалустта, сказитте пазалусттаа!!!"
показати весь коментар
09.09.2024 21:36 Відповісти
Він хоч тверезий прийшов?
показати весь коментар
09.09.2024 21:37 Відповісти
Сцыкуны натовские! Им на голову срут, а они кричат, что это случайно!
показати весь коментар
09.09.2024 21:38 Відповісти
Вооруженным до зубов НАТО командуют потомки тех, кто испугался большой крови 2МВ и больше не желают воевать. Тем более где-то за какую-то страну. Сытые, изнеженные, ленивые и либеральные - они вряд ли даже за себя будут воевать. История 2 МВ показала ,как легко и быстро они ложатся под завоевателей.
показати весь коментар
09.09.2024 21:39 Відповісти
і що. Він вам дупу показав? Шахеди, ракети вже були помічені у Польші, Румунії. Тепер Латвія. І нічого. Схоже НАТА обісралась
показати весь коментар
09.09.2024 22:24 Відповісти
Так я погана людина, та все ж шкода що той шахед не впав на якесь підприємство чи житловий масив.
Але з такою імпотентністю натівських вояків це тільки питання часу.
показати весь коментар
09.09.2024 22:25 Відповісти
Ясно, что Балтия перестроит свою систему ПВО (есть уже заявления официальных лиц) и в случаи нарушения своего воздушного пространства будет вести себя как Турция. Столкнулись с проблемой, что можем сбивать российско-иранские пепелацы только над своей территорией на расстоянии от своей границей большим, чем дальность поражения нашего зенитного оружия. Поразим над территорией России или Белоруссии, или не сработают самоликвидаторы ракет и снарядов в случаи промаха, коричневых вонючих линий не обернёмся. Польша, Румыния могут заключить соглашение с Украиной о протоколе действий и разграничение ответственности в случаи ущерба, (а почему такого соглашения ещё вроде нет?) но нам с кем заключать такое соглашение? С путаной или бульбенфюрером? Имеем очень немного оружия большой дальности, но если не хотим вражеских пепелацев над своей территорией, надо всё его отдать Украине, а не две трети, как это делаем сегодня.
показати весь коментар
09.09.2024 22:32 Відповісти
как так случилось, что на всю европу вы одни - вменяемые и нормальные люди?? как?!!
показати весь коментар
10.09.2024 01:00 Відповісти
Исторический опыт. Нас не один раз мародёрили москали, уничтожили не один раз наше для своего времени очень передовое государство. Пока оно ещё занималось снохачеством, мы уже строили университет. И у нас есть хорошие русские. Мало, но есть. Потомки тех, кто вместе с литовцами уходил в леса бить коммуняк. Те, кто помнит, что их предков-униатов жгли москали, когда в страну пришли москальские попы.
показати весь коментар
10.09.2024 11:58 Відповісти
тю,записать потужный видос, з відповіддю зеленского, слабо?
показати весь коментар
09.09.2024 22:32 Відповісти
Збивайте, вельмишановні латвійці, збивайте! Ініціюйте питання на колегії НАТО, тільки збивайте. Вже 25 років ***** при владі на росії, вже на кухнях зрозуміло його поведінку. Він весь час тестує межі дозволеного і зупиняється тільки там, де конкретно отримує по є-балу. При чому чим жорсткіше і швидше, тим рішучіше він біжить до чумадання і зупиняється. Хочете деескалації - йі-баште зараз рішуче і впевненно, ще й в'йібіть по місцю запуску цього шахеда. І нехай Байден реально втілить «article 5 inch», не для пацанства, а реальної відповіді. Це зупинить ескалацію!
показати весь коментар
09.09.2024 23:03 Відповісти
 
 