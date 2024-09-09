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беспилотник (3155) Латвия (1280) россия (93025)

Латвия вызвала главу посольства России из-за найденного на своей территории "Шахеда"

Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території

В понедельник, 9 сентября, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным в субботу, 7 сентября, российским беспилотником на востоке страны.

Об этом говорится на сайте латвийского МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

Главе российского посольства выразили "категорический протест" из-за обнаружения в Резекненском районе на востоке Латвии БпЛА военного назначения России типа "Шахед".

"Временно поверенному в делах России было предложено предоставить исчерпывающее объяснение инцидента, во время которого беспилотный летательный аппарат незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Латвии.

Отмечается, что российский представитель заверил латвийскую сторону, что проинформирует об этой ситуации свое Министерство иностранных дел.

В МИД Латвии добавили, что соответствующие службы страны продолжают проводить "углубленное расследование обстоятельств инцидента". Латвия сообщила о ситуации своим союзникам, руководству НАТО и Европейского Союза, а также коллегам в министерствах иностранных дел других стран.

Читайте также: В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Читайте также: В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны
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Топ комментарии
+5
Тa Ви шо? A від нaшої влaди, крім глибокої стурбовaності мaйже підписaли кaпітуляцію в березні 2022 року в Стaмбулі.
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09.09.2024 21:18
+5
Не треба такої іронії стосовно країн Балтії.Хоч одні ***** не злякались.
Хоч щось роблять.
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09.09.2024 21:35
+4
По поводу передачи рашке ракет от Ирана и С.Кореи. Интересная мысль.

Где так называемая "оппозиция" России? Они просто обязаны присадить Иран и С.Корею с их передачей оружия бункерному нацисту.

Они первыми должны были выступить. Мол - ребята; власть путина не вечная. Все равно к власти в России придут адекватные люди и они обязательно поднимут вопрос вашей помощи этим преступникам. Думаю что такое обращение присадило бы диктаторов Ирана, С.Кореи с их нуждами и потребностями.

Но нет такого обращения, как и оппозиции в принципе, а те кто называют себя оппозицией, это карманные шуты бункерного.
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09.09.2024 21:10
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ииии. ждемо
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09.09.2024 21:01 Ответить
Глибокої стурбованості, не більше.
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09.09.2024 21:10 Ответить
Тa Ви шо? A від нaшої влaди, крім глибокої стурбовaності мaйже підписaли кaпітуляцію в березні 2022 року в Стaмбулі.
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09.09.2024 21:18 Ответить
Ну в НАТО сказали же, что нет никаких доказательств что это было "умышленно"... Случайно залетел, что тут такого.
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09.09.2024 21:09 Ответить
А от президент Ердоган побачив те, чого "не бачать" у Польщі та Румунії (мабуть побачити не дозволяє Байден) і знищив російського нахабу, який залетів у повітряний простір Туреччини.

Президент Ердоган не злякався погроз "ядерним ударом" РФ у відповідь, і путін проковтнув турецьку пігулку, підібравши хвіст.

"Випадкові" прольоти рашистських бомбардувальників через повітряний простір Туреччини на цьому припинилися.
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09.09.2024 21:35 Ответить
Умышленно-не умышленно, но в чужой стране шастать запрещено.
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09.09.2024 22:34 Ответить
По поводу передачи рашке ракет от Ирана и С.Кореи. Интересная мысль.

Где так называемая "оппозиция" России? Они просто обязаны присадить Иран и С.Корею с их передачей оружия бункерному нацисту.

Они первыми должны были выступить. Мол - ребята; власть путина не вечная. Все равно к власти в России придут адекватные люди и они обязательно поднимут вопрос вашей помощи этим преступникам. Думаю что такое обращение присадило бы диктаторов Ирана, С.Кореи с их нуждами и потребностями.

Но нет такого обращения, как и оппозиции в принципе, а те кто называют себя оппозицией, это карманные шуты бункерного.
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09.09.2024 21:10 Ответить
на болотах? адекватні? з якого бодуна?
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09.09.2024 22:24 Ответить
почекайте , а а де занепокоєння НАТО?
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09.09.2024 21:20 Ответить
нашо викликали? хотіли віддати уламки?
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09.09.2024 21:20 Ответить
Те ще буде...
Пауза повисла...
Знайшли шахеда...
Визвали посла...
З рилом людоїда...

Та в кремлі та криса...
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09.09.2024 21:22 Ответить
Не треба такої іронії стосовно країн Балтії.Хоч одні ***** не злякались.
Хоч щось роблять.
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09.09.2024 21:35 Ответить
,,Праститте пазалустта, сказитте пазалусттаа!!!"
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09.09.2024 21:36 Ответить
Він хоч тверезий прийшов?
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09.09.2024 21:37 Ответить
Сцыкуны натовские! Им на голову срут, а они кричат, что это случайно!
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09.09.2024 21:38 Ответить
Вооруженным до зубов НАТО командуют потомки тех, кто испугался большой крови 2МВ и больше не желают воевать. Тем более где-то за какую-то страну. Сытые, изнеженные, ленивые и либеральные - они вряд ли даже за себя будут воевать. История 2 МВ показала ,как легко и быстро они ложатся под завоевателей.
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09.09.2024 21:39 Ответить
і що. Він вам дупу показав? Шахеди, ракети вже були помічені у Польші, Румунії. Тепер Латвія. І нічого. Схоже НАТА обісралась
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09.09.2024 22:24 Ответить
Так я погана людина, та все ж шкода що той шахед не впав на якесь підприємство чи житловий масив.
Але з такою імпотентністю натівських вояків це тільки питання часу.
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09.09.2024 22:25 Ответить
Ясно, что Балтия перестроит свою систему ПВО (есть уже заявления официальных лиц) и в случаи нарушения своего воздушного пространства будет вести себя как Турция. Столкнулись с проблемой, что можем сбивать российско-иранские пепелацы только над своей территорией на расстоянии от своей границей большим, чем дальность поражения нашего зенитного оружия. Поразим над территорией России или Белоруссии, или не сработают самоликвидаторы ракет и снарядов в случаи промаха, коричневых вонючих линий не обернёмся. Польша, Румыния могут заключить соглашение с Украиной о протоколе действий и разграничение ответственности в случаи ущерба, (а почему такого соглашения ещё вроде нет?) но нам с кем заключать такое соглашение? С путаной или бульбенфюрером? Имеем очень немного оружия большой дальности, но если не хотим вражеских пепелацев над своей территорией, надо всё его отдать Украине, а не две трети, как это делаем сегодня.
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09.09.2024 22:32 Ответить
как так случилось, что на всю европу вы одни - вменяемые и нормальные люди?? как?!!
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10.09.2024 01:00 Ответить
Исторический опыт. Нас не один раз мародёрили москали, уничтожили не один раз наше для своего времени очень передовое государство. Пока оно ещё занималось снохачеством, мы уже строили университет. И у нас есть хорошие русские. Мало, но есть. Потомки тех, кто вместе с литовцами уходил в леса бить коммуняк. Те, кто помнит, что их предков-униатов жгли москали, когда в страну пришли москальские попы.
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10.09.2024 11:58 Ответить
тю,записать потужный видос, з відповіддю зеленского, слабо?
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09.09.2024 22:32 Ответить
Збивайте, вельмишановні латвійці, збивайте! Ініціюйте питання на колегії НАТО, тільки збивайте. Вже 25 років ***** при владі на росії, вже на кухнях зрозуміло його поведінку. Він весь час тестує межі дозволеного і зупиняється тільки там, де конкретно отримує по є-балу. При чому чим жорсткіше і швидше, тим рішучіше він біжить до чумадання і зупиняється. Хочете деескалації - йі-баште зараз рішуче і впевненно, ще й в'йібіть по місцю запуску цього шахеда. І нехай Байден реально втілить «article 5 inch», не для пацанства, а реальної відповіді. Це зупинить ескалацію!
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09.09.2024 23:03 Ответить
 
 