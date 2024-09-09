Російський БПЛА, який впав у Латвії, містив вибухівку: Це був "Шахед"
Дрон, який впав на території Латвії, містив вибухівку та використовувався для атаки проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.
Командувач Військово-повітряних сил Латвії заявив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.
За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.
Командувач латвійської армії також наголосив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.
Російські дрони на території країн-членів НАТО
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.
Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.
Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.
Будь ласка, зачекайте...
Пролетом из Петербурга в Тверь...
А то, и в Набережные челны...
В результате войны...
Упал член...
Хочеш - верь...
А не хочешь...
****** в Тверь...
Так что не все так однозначно. Рашисты не атаковали в очередной раз не атаковали страну НАТО. Просто была фиксация прибытия дрона. Типо как очередной рейс пасажирского самолета. А каким образом в дроне или ракете оказалось пол центнера взрывчатки експерды НАТО еще пол года-год будут разбираться и выдвигать версии. Возможно взрывчатка попала туда случайно, а дрон был всего навсего метеозондом.Я буду долго смеяться когда безяйцевый Байден завтра так и обяснит журналистам.
Він (дрон) не хотів нанести шкоди.
А как вы догадались? Вы же говорили что не даете оружие Украине чтобы небыла ескалации. А тут и ракетами и шахедами рашка уже почти половину стран НАТО бомбит. Уже Иран смеется с озабоченностей и санкций США и открыто заявил что поставляет баллистические ракеты московскому режиму для ударов по Украине. В чем НАТО увидит ескалацию?
Але це не точно, бо прогрес весь час іде вперед, тому треба питати циган, які вже розбирали кацапські ракети, які впали.
Горе для країни, коли такі служки, акакаяразніца та морально, профНепридатні, керують нею, для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ під час московської війни!
1. латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона - ви там Збройні Сили Латвії, чи диспетчери на ризькому автовокзалі: " БПЛА "Шахед" сполученням курськ-Рига прибуває на першу платформу. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні, коли *****, може відірвати голову".
2. після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію - що ж ви там аналізували в тому розбитому шахеді: маршрут польоту, записаний в постійну пам'ять дрона, з вірогідністю 100% зашифрований криптографічним ключем, бо це зброя, а не дитячий літачок. Дрон міг нарізати кола чи втрати орієнтацію, і ніхто, крім рашисиів, не знав, куди він був спрямований. Ваша імпотентність лише підігріває азарт рашистів: тепер сотні дронів можна запускати з "калінінґрада" через країни НАТО на українські міста з впевненістю, що ніхто з "партнерів" їз не зіб'є
НАТО імпотенти!
От коли пуйло завчасно напише розписку про намір атакувати Латвію, вкаже маршрут і серію дрона, і коли слідство встановить, що дрон мав намір атакувати Латвію, от тоді й поговоримо.
p.s. Дякуємо що хоч не сказали українська
ракеташахед
что НАТО что БРИКС из одного ларца ------ каждый сам по себе