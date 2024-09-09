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безпілотник (3681) Латвія (1292)

Російський БПЛА, який впав у Латвії, містив вибухівку: Це був "Шахед"

У Латвії впав Шахед

Дрон, який впав на території Латвії, містив вибухівку та використовувався для атаки проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Командувач Військово-повітряних сил Латвії заявив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.

За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.

Командувач латвійської армії також наголосив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Читайте: Білорусь замовчує інформацію про російські БпЛА, які залітають на її територію, - Держприкордонслужба

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Дивно. Як це Шольц чи Байден не заборонили розповсюджувати подібну інформацію. Бо, виходячи з їхньої політики, мало б бути подібне - На території Латвії впав паперовий дрон з гумовим двигунцем. Мабуть якась білоруська дитина помилково запустила цю іграшку не в той бік.
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09.09.2024 16:57
+7
«Хлі́бний ко́шик» Мо́лотова ? фінська назва радянської касетної бомби РРАБ-3 (рос. ротативно-рассеивающая авиабомба),

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09.09.2024 17:12
+6
це вже дюйм країни нато чи ще аршином нє ізмеріть?
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09.09.2024 16:58
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09.09.2024 16:55 Відповісти
«Хлі́бний ко́шик» Мо́лотова ? фінська назва радянської касетної бомби РРАБ-3 (рос. ротативно-рассеивающая авиабомба),

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09.09.2024 17:12 Відповісти
С большой вероятнотсью...
Пролетом из Петербурга в Тверь...

А то, и в Набережные челны...

В результате войны...

Упал член...

Хочеш - верь...
А не хочешь...

****** в Тверь...
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09.09.2024 17:20 Відповісти
Дивно. Як це Шольц чи Байден не заборонили розповсюджувати подібну інформацію. Бо, виходячи з їхньої політики, мало б бути подібне - На території Латвії впав паперовий дрон з гумовим двигунцем. Мабуть якась білоруська дитина помилково запустила цю іграшку не в той бік.
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09.09.2024 16:57 Відповісти
Командувач латвійської армії також наголосив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона
Так что не все так однозначно. Рашисты не атаковали в очередной раз не атаковали страну НАТО. Просто была фиксация прибытия дрона. Типо как очередной рейс пасажирского самолета. А каким образом в дроне или ракете оказалось пол центнера взрывчатки експерды НАТО еще пол года-год будут разбираться и выдвигать версии. Возможно взрывчатка попала туда случайно, а дрон был всего навсего метеозондом.Я буду долго смеяться когда безяйцевый Байден завтра так и обяснит журналистам.
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09.09.2024 17:10 Відповісти
Але ж він впав просто так. Правда?
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09.09.2024 16:57 Відповісти
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09.09.2024 17:05 Відповісти
он устал лететь.
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09.09.2024 17:07 Відповісти
Ні, не просто так.
Він (дрон) не хотів нанести шкоди.
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09.09.2024 17:20 Відповісти
І шо? Очевидно, що кацапи ненавмисно в нього ту вибухівку запхали. Розходимось.
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09.09.2024 16:57 Відповісти
це вже дюйм країни нато чи ще аршином нє ізмеріть?
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09.09.2024 16:58 Відповісти
Вони вже давно ввели в систему обчислень термін ,,дюйм НАТО,, Його довжина варіативна у дуже широкому діапазоні. Можливо навіть від східних кордонів країн блоку до мису в Португалії.
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09.09.2024 17:06 Відповісти
божечкі, це вже якась імпотенція... яка різниця, чого він залетів на територію іншої суверенної держави, це загроза! смертельна загроза і її треба знищити й крапка..., а завтра це буде балістика, якась і що? гахне по якомусь населеному пункту й все, будете збирати громадян у пакетики..., хоча, якщо шахед кудись прилетить, теж мало не буде...
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09.09.2024 16:59 Відповісти
сказано ж - шахєд не бів націлений на Латвію. Там у нього в носовій частині вмотований мікрофон, і можно запитати куди він був націлений.
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09.09.2024 17:11 Відповісти
Ага, мікрофон, підключений до штучного інтелекту. Питаєш його - а він тобі "чястушкі" співає і талстаєфскава цитує.
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09.09.2024 17:16 Відповісти
ні, стандартним жалібним голосом з електрички "Масква-Сєрпухов" ниє: "ми самі нє мєстниє, с Шарапавай Ахоти, лєтєлі на Бабруйск..."
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09.09.2024 18:33 Відповісти
Чекайте коли вибухне! Все одно, на той дупі сядете!
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09.09.2024 16:59 Відповісти
Тавышооо?
А как вы догадались? Вы же говорили что не даете оружие Украине чтобы небыла ескалации. А тут и ракетами и шахедами рашка уже почти половину стран НАТО бомбит. Уже Иран смеется с озабоченностей и санкций США и открыто заявил что поставляет баллистические ракеты московскому режиму для ударов по Украине. В чем НАТО увидит ескалацию?
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09.09.2024 17:04 Відповісти
це буде най-най-найглибочайше занепокоєння НАТО
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09.09.2024 17:04 Відповісти
А с крылатыми ракетами так можно ребом пошалить?
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09.09.2024 17:04 Відповісти
КР більш складний виріб, і там спроба спуфінгу може визначатись автоматично, і ракета може одразу переключатись на інерційну систему. Метод спуфінгу відомий давно, тому також відомий і метод обходу. Чотирьох супутників достатньо для отримання 4-х координат (3 метричні плюс час), п'яти супутників достатньо для отримання інформації, що один бреше. Шість супутників достатньо для обчислення, який саме бреше, та викиду його з розрахунків. Зазвичай у небі видно близько 8-10 супутників, отже, більш ніж достатньо викиду скомпрометованих данних з хибними показаннями з розрахунків. При тупо шумовій перешкоді добре допомагає афар, що викидає з прийому сектор простору, звідки перешкода.
Але це не точно, бо прогрес весь час іде вперед, тому треба питати циган, які вже розбирали кацапські ракети, які впали.
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09.09.2024 17:28 Відповісти
Добре, що у Латвійців немає отих, приблуд95, - служок монозброду в органах державного управління…
Горе для країни, коли такі служки, акакаяразніца та морально, профНепридатні, керують нею, для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ під час московської війни!
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09.09.2024 17:07 Відповісти
Ось і дійшла черга до Балтики. А ми казали, що упиря треба зупиняти так, щоб його геополітика закінчилася десь на валдаі у бункері залитому бетон разом з його гамнасткою та лічінками.
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09.09.2024 17:07 Відповісти
Зараз Шольц обісреться. Не лякайте...
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09.09.2024 17:12 Відповісти
Вирву з контексту новини, щоб познущатись зі сцикунів:
1. латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона - ви там Збройні Сили Латвії, чи диспетчери на ризькому автовокзалі: " БПЛА "Шахед" сполученням курськ-Рига прибуває на першу платформу. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні, коли *****, може відірвати голову".

2. після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію - що ж ви там аналізували в тому розбитому шахеді: маршрут польоту, записаний в постійну пам'ять дрона, з вірогідністю 100% зашифрований криптографічним ключем, бо це зброя, а не дитячий літачок. Дрон міг нарізати кола чи втрати орієнтацію, і ніхто, крім рашисиів, не знав, куди він був спрямований. Ваша імпотентність лише підігріває азарт рашистів: тепер сотні дронів можна запускати з "калінінґрада" через країни НАТО на українські міста з впевненістю, що ніхто з "партнерів" їз не зіб'є
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09.09.2024 17:13 Відповісти
латиші молодці - не пєтляют і не словоблудничають !
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09.09.2024 17:14 Відповісти
если бы московиты напали на страны Балтии то румынское командование подняла в воздух F-16 и внимательно следило бы за ситуацией!
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09.09.2024 17:25 Відповісти
Покажчик стурбометра зафіксував 0,5 меркеля.
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09.09.2024 17:42 Відповісти
Прибуття дрона. Постмодерн.
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09.09.2024 17:43 Відповісти
Взрывчатка в дроне? Не может быть! Эта какаята ашипка!
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09.09.2024 17:44 Відповісти
апишка
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09.09.2024 17:58 Відповісти
у НАТО всi однаково плакали
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09.09.2024 17:53 Відповісти
То вже 5 ст чи ше нє ?!
НАТО імпотенти!
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09.09.2024 18:04 Відповісти
Ясно, що дрон не мав наміру атакувати Латвію.

От коли пуйло завчасно напише розписку про намір атакувати Латвію, вкаже маршрут і серію дрона, і коли слідство встановить, що дрон мав намір атакувати Латвію, от тоді й поговоримо.

p.s. Дякуємо що хоч не сказали українська ракета шахед
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09.09.2024 18:47 Відповісти
В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии

что НАТО что БРИКС из одного ларца ------ каждый сам по себе
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09.09.2024 22:42 Відповісти
 
 