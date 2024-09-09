Упавший в Латвии российский БПЛА содержал взрывчатку: Это был "Шахед"
Дрон, который упал на территории Латвии, содержал взрывчатку и использовался для атаки против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины и который залетел со стороны Беларуси.
Командующий Военно-воздушных сил Латвии заявил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое уничтожили на земле после того, как дрон разбился.
По словам Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации сделали вывод, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона - получил ли он повреждения или упал самостоятельно.
Командующий латвийской армии также отметил, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в связи с этим.
Российские дроны на территории стран-членов НАТО
Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.
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Пролетом из Петербурга в Тверь...
А то, и в Набережные челны...
В результате войны...
Упал член...
Хочеш - верь...
А не хочешь...
****** в Тверь...
Так что не все так однозначно. Рашисты не атаковали в очередной раз не атаковали страну НАТО. Просто была фиксация прибытия дрона. Типо как очередной рейс пасажирского самолета. А каким образом в дроне или ракете оказалось пол центнера взрывчатки експерды НАТО еще пол года-год будут разбираться и выдвигать версии. Возможно взрывчатка попала туда случайно, а дрон был всего навсего метеозондом.Я буду долго смеяться когда безяйцевый Байден завтра так и обяснит журналистам.
Він (дрон) не хотів нанести шкоди.
А как вы догадались? Вы же говорили что не даете оружие Украине чтобы небыла ескалации. А тут и ракетами и шахедами рашка уже почти половину стран НАТО бомбит. Уже Иран смеется с озабоченностей и санкций США и открыто заявил что поставляет баллистические ракеты московскому режиму для ударов по Украине. В чем НАТО увидит ескалацию?
Але це не точно, бо прогрес весь час іде вперед, тому треба питати циган, які вже розбирали кацапські ракети, які впали.
Горе для країни, коли такі служки, акакаяразніца та морально, профНепридатні, керують нею, для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ під час московської війни!
1. латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона - ви там Збройні Сили Латвії, чи диспетчери на ризькому автовокзалі: " БПЛА "Шахед" сполученням курськ-Рига прибуває на першу платформу. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні, коли *****, може відірвати голову".
2. після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію - що ж ви там аналізували в тому розбитому шахеді: маршрут польоту, записаний в постійну пам'ять дрона, з вірогідністю 100% зашифрований криптографічним ключем, бо це зброя, а не дитячий літачок. Дрон міг нарізати кола чи втрати орієнтацію, і ніхто, крім рашисиів, не знав, куди він був спрямований. Ваша імпотентність лише підігріває азарт рашистів: тепер сотні дронів можна запускати з "калінінґрада" через країни НАТО на українські міста з впевненістю, що ніхто з "партнерів" їз не зіб'є
НАТО імпотенти!
От коли пуйло завчасно напише розписку про намір атакувати Латвію, вкаже маршрут і серію дрона, і коли слідство встановить, що дрон мав намір атакувати Латвію, от тоді й поговоримо.
p.s. Дякуємо що хоч не сказали українська
ракеташахед
что НАТО что БРИКС из одного ларца ------ каждый сам по себе