Упавший в Латвии российский БПЛА содержал взрывчатку: Это был "Шахед"

Дрон, который упал на территории Латвии, содержал взрывчатку и использовался для атаки против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины и который залетел со стороны Беларуси.

Командующий Военно-воздушных сил Латвии заявил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое уничтожили на земле после того, как дрон разбился.

По словам Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации сделали вывод, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона - получил ли он повреждения или упал самостоятельно.

Командующий латвийской армии также отметил, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в связи с этим.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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