РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11343 посетителя онлайн
Новости
4 047 35
беспилотник (3151) Латвия (1279)

Упавший в Латвии российский БПЛА содержал взрывчатку: Это был "Шахед"

У Латвії впав Шахед

Дрон, который упал на территории Латвии, содержал взрывчатку и использовался для атаки против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины и который залетел со стороны Беларуси.

Командующий Военно-воздушных сил Латвии заявил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое уничтожили на земле после того, как дрон разбился.

По словам Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации сделали вывод, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона - получил ли он повреждения или упал самостоятельно.

Командующий латвийской армии также отметил, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в связи с этим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция Румынии призвала власти объяснить залет российских беспилотников на территорию страны

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Читайте: Беларусь замалчивает информацию о российских БпЛА, которые залетают на ее территорию, - Госпогранслужба
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Дивно. Як це Шольц чи Байден не заборонили розповсюджувати подібну інформацію. Бо, виходячи з їхньої політики, мало б бути подібне - На території Латвії впав паперовий дрон з гумовим двигунцем. Мабуть якась білоруська дитина помилково запустила цю іграшку не в той бік.
показать весь комментарий
09.09.2024 16:57
+7
«Хлі́бний ко́шик» Мо́лотова ? фінська назва радянської касетної бомби РРАБ-3 (рос. ротативно-рассеивающая авиабомба),

показать весь комментарий
09.09.2024 17:12
+6
це вже дюйм країни нато чи ще аршином нє ізмеріть?
показать весь комментарий
09.09.2024 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє... Нє... Ненавмисно....
показать весь комментарий
09.09.2024 16:55 Ответить
«Хлі́бний ко́шик» Мо́лотова ? фінська назва радянської касетної бомби РРАБ-3 (рос. ротативно-рассеивающая авиабомба),

показать весь комментарий
09.09.2024 17:12 Ответить
С большой вероятнотсью...
Пролетом из Петербурга в Тверь...

А то, и в Набережные челны...

В результате войны...

Упал член...

Хочеш - верь...
А не хочешь...

****** в Тверь...
показать весь комментарий
09.09.2024 17:20 Ответить
Дивно. Як це Шольц чи Байден не заборонили розповсюджувати подібну інформацію. Бо, виходячи з їхньої політики, мало б бути подібне - На території Латвії впав паперовий дрон з гумовим двигунцем. Мабуть якась білоруська дитина помилково запустила цю іграшку не в той бік.
показать весь комментарий
09.09.2024 16:57 Ответить
Командувач латвійської армії також наголосив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона
Так что не все так однозначно. Рашисты не атаковали в очередной раз не атаковали страну НАТО. Просто была фиксация прибытия дрона. Типо как очередной рейс пасажирского самолета. А каким образом в дроне или ракете оказалось пол центнера взрывчатки експерды НАТО еще пол года-год будут разбираться и выдвигать версии. Возможно взрывчатка попала туда случайно, а дрон был всего навсего метеозондом.Я буду долго смеяться когда безяйцевый Байден завтра так и обяснит журналистам.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:10 Ответить
Але ж він впав просто так. Правда?
показать весь комментарий
09.09.2024 16:57 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2024 17:05 Ответить
он устал лететь.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:07 Ответить
Ні, не просто так.
Він (дрон) не хотів нанести шкоди.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:20 Ответить
І шо? Очевидно, що кацапи ненавмисно в нього ту вибухівку запхали. Розходимось.
показать весь комментарий
09.09.2024 16:57 Ответить
це вже дюйм країни нато чи ще аршином нє ізмеріть?
показать весь комментарий
09.09.2024 16:58 Ответить
Вони вже давно ввели в систему обчислень термін ,,дюйм НАТО,, Його довжина варіативна у дуже широкому діапазоні. Можливо навіть від східних кордонів країн блоку до мису в Португалії.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:06 Ответить
божечкі, це вже якась імпотенція... яка різниця, чого він залетів на територію іншої суверенної держави, це загроза! смертельна загроза і її треба знищити й крапка..., а завтра це буде балістика, якась і що? гахне по якомусь населеному пункту й все, будете збирати громадян у пакетики..., хоча, якщо шахед кудись прилетить, теж мало не буде...
показать весь комментарий
09.09.2024 16:59 Ответить
сказано ж - шахєд не бів націлений на Латвію. Там у нього в носовій частині вмотований мікрофон, і можно запитати куди він був націлений.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:11 Ответить
Ага, мікрофон, підключений до штучного інтелекту. Питаєш його - а він тобі "чястушкі" співає і талстаєфскава цитує.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:16 Ответить
ні, стандартним жалібним голосом з електрички "Масква-Сєрпухов" ниє: "ми самі нє мєстниє, с Шарапавай Ахоти, лєтєлі на Бабруйск..."
показать весь комментарий
09.09.2024 18:33 Ответить
Чекайте коли вибухне! Все одно, на той дупі сядете!
показать весь комментарий
09.09.2024 16:59 Ответить
Тавышооо?
А как вы догадались? Вы же говорили что не даете оружие Украине чтобы небыла ескалации. А тут и ракетами и шахедами рашка уже почти половину стран НАТО бомбит. Уже Иран смеется с озабоченностей и санкций США и открыто заявил что поставляет баллистические ракеты московскому режиму для ударов по Украине. В чем НАТО увидит ескалацию?
показать весь комментарий
09.09.2024 17:04 Ответить
це буде най-най-найглибочайше занепокоєння НАТО
показать весь комментарий
09.09.2024 17:04 Ответить
А с крылатыми ракетами так можно ребом пошалить?
показать весь комментарий
09.09.2024 17:04 Ответить
КР більш складний виріб, і там спроба спуфінгу може визначатись автоматично, і ракета може одразу переключатись на інерційну систему. Метод спуфінгу відомий давно, тому також відомий і метод обходу. Чотирьох супутників достатньо для отримання 4-х координат (3 метричні плюс час), п'яти супутників достатньо для отримання інформації, що один бреше. Шість супутників достатньо для обчислення, який саме бреше, та викиду його з розрахунків. Зазвичай у небі видно близько 8-10 супутників, отже, більш ніж достатньо викиду скомпрометованих данних з хибними показаннями з розрахунків. При тупо шумовій перешкоді добре допомагає афар, що викидає з прийому сектор простору, звідки перешкода.
Але це не точно, бо прогрес весь час іде вперед, тому треба питати циган, які вже розбирали кацапські ракети, які впали.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:28 Ответить
Добре, що у Латвійців немає отих, приблуд95, - служок монозброду в органах державного управління…
Горе для країни, коли такі служки, акакаяразніца та морально, профНепридатні, керують нею, для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ під час московської війни!
показать весь комментарий
09.09.2024 17:07 Ответить
Ось і дійшла черга до Балтики. А ми казали, що упиря треба зупиняти так, щоб його геополітика закінчилася десь на валдаі у бункері залитому бетон разом з його гамнасткою та лічінками.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:07 Ответить
Зараз Шольц обісреться. Не лякайте...
показать весь комментарий
09.09.2024 17:12 Ответить
Вирву з контексту новини, щоб познущатись зі сцикунів:
1. латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона - ви там Збройні Сили Латвії, чи диспетчери на ризькому автовокзалі: " БПЛА "Шахед" сполученням курськ-Рига прибуває на першу платформу. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні, коли *****, може відірвати голову".

2. після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію - що ж ви там аналізували в тому розбитому шахеді: маршрут польоту, записаний в постійну пам'ять дрона, з вірогідністю 100% зашифрований криптографічним ключем, бо це зброя, а не дитячий літачок. Дрон міг нарізати кола чи втрати орієнтацію, і ніхто, крім рашисиів, не знав, куди він був спрямований. Ваша імпотентність лише підігріває азарт рашистів: тепер сотні дронів можна запускати з "калінінґрада" через країни НАТО на українські міста з впевненістю, що ніхто з "партнерів" їз не зіб'є
показать весь комментарий
09.09.2024 17:13 Ответить
латиші молодці - не пєтляют і не словоблудничають !
показать весь комментарий
09.09.2024 17:14 Ответить
если бы московиты напали на страны Балтии то румынское командование подняла в воздух F-16 и внимательно следило бы за ситуацией!
показать весь комментарий
09.09.2024 17:25 Ответить
Покажчик стурбометра зафіксував 0,5 меркеля.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:42 Ответить
Прибуття дрона. Постмодерн.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:43 Ответить
Взрывчатка в дроне? Не может быть! Эта какаята ашипка!
показать весь комментарий
09.09.2024 17:44 Ответить
апишка
показать весь комментарий
09.09.2024 17:58 Ответить
у НАТО всi однаково плакали
показать весь комментарий
09.09.2024 17:53 Ответить
То вже 5 ст чи ше нє ?!
НАТО імпотенти!
показать весь комментарий
09.09.2024 18:04 Ответить
Ясно, що дрон не мав наміру атакувати Латвію.

От коли пуйло завчасно напише розписку про намір атакувати Латвію, вкаже маршрут і серію дрона, і коли слідство встановить, що дрон мав намір атакувати Латвію, от тоді й поговоримо.

p.s. Дякуємо що хоч не сказали українська ракета шахед
показать весь комментарий
09.09.2024 18:47 Ответить
В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии

что НАТО что БРИКС из одного ларца ------ каждый сам по себе
показать весь комментарий
09.09.2024 22:42 Ответить
 
 