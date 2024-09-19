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Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на східному фланзі НАТО

Три країни закликали посилити ППО

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників, у якому наголошується на необхідності негайного запровадження моделі ротації ППО НАТО, а також посилення діяльності НАТО зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi з посиланням на Міноборони Латвії.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте після низки інцидентів з російськими безпілотниками, які порушували повітряний простір НАТО.

Під час зустрічі  "Бухарестської дев'ятки" міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав союзників знайти негайні колективні рішення щодо зміцнення повітряного простору НАТО.

В ініційованій Латвією зустрічі брали участь представники Румунії, Польщі та Литви, щоб обговорити нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками, а також кроки на рівні держав і альянсу, які необхідно зробити для зміцнення повітряного простору НАТО. Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників.

Як заявили в Міністерстві оборони, російська агресія продовжує створювати ризики і загрози для країн НАТО, включно з порушенням повітряного простору російськими безпілотниками. За останній місяць інциденти за участю російських дронів сталися не тільки в Латвії, а й у Румунії та Польщі. Це нова реальність, яку не можна залишати поза увагою і відповіддю, наголосив Спрудс.

Міністри вважають, що країни НАТО повинні зміцнювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати низькі й повільно літаючі об'єкти, а ротацію ППО слід запровадити негайно.

У спільній заяві міністри "Бухарестської дев'ятки" засудили війну Росії проти України. Міністри також рішуче засудили Росію за неодноразові порушення повітряного простору НАТО в Латвії, Румунії, Польщі та інших країнах альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має відреагувати на вторгнення російських дронів у повітряний простір Альянсу, - глава Міноборони Румунії Тилвар

Що таке "Бухарестська дев'ятка"?

"Бухарестська дев’ятка" (B9) заснована в 2015 році, ініціатива включає Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію і Словаччину; всі вони є колишніми членами Радянського Союзу або Варшавського договору, а нині – членами НАТО і ЄС. Мета ініціативи – поглиблення військової співпраці між країнами, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

У червні 2024 року  лідери B9 в Ризі обговорювали виключення або обмежити участь Угорщини  через позицію щодо України.

Нагадаємо, на території країн НАТО вже не одноразово знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну. Такі дії РФ є "потенційно небезпечними".

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нахєра воно вам надо?
ви ж сцикуєте їм користуватися.
ну, як діти, їй богу....
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19.09.2024 08:22 Відповісти
це не допоможе. ви ітак обісретесь щоб щось збити
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19.09.2024 08:27 Відповісти
посилення діяльності НАТО зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі Альянсу

Ковтати не забувайте!
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19.09.2024 08:32 Відповісти
Ви ще референдум організуйте з цього питання.
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19.09.2024 08:33 Відповісти
це вам не допоможе, якщо ми не встоїм
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19.09.2024 08:38 Відповісти
те що є чомусь не стріляє, мабуть страйкує
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19.09.2024 08:48 Відповісти
Запитання для чого? По горобцях стріляти?
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19.09.2024 08:57 Відповісти
а нам що з того? посилять вони щось там собі чи послаблять
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19.09.2024 09:48 Відповісти
 
 