НАТО про безпілотник у Польщі: ці дії РФ є безвідповідальними та потенційно небезпечними
На території країн НАТО вже не одноразово знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну. Такі дії РФ є "потенційно небезпечними".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.
Речниця наголосила, що у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, але дії РФ "є безвідповідальними та потенційно небезпечними".
Нагадаємо, Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.
Топ коментарі
+18 Yuri I #427530
показати весь коментар27.08.2024 11:28
+12 Tutu Tutukin
показати весь коментар27.08.2024 11:28
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.08.2024 11:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А рашка діє якраз дуже відповідально - сказала своїм холопам що НАТО сцикуни - і доводить це кожен раз.
Нічого не буде! Можливо пропагандони зубами поклачають, та і все!
Істерика на росії від цього буде неймовірною, але нею все обмежиться.
Не бачимо
АТо
Ответят....
Ну да. А те, що половина Донбасу зтерто з лиця Землі, мільйони людей втратили оселі, кацапи х%рять ракетами у будь-яку точку України -- це зашибісь. Відповідально.