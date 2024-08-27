НАТО про безпілотник у Польщі: ці дії РФ є безвідповідальними та потенційно небезпечними

На території країн НАТО вже не одноразово знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну. Такі дії РФ є "потенційно небезпечними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Речниця наголосила, що у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, але дії РФ "є безвідповідальними та потенційно небезпечними".

Нагадаємо, Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

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