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НАТО про безпілотник у Польщі: ці дії РФ є безвідповідальними та потенційно небезпечними

шахед

На території країн НАТО вже не одноразово  знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну. Такі дії РФ є "потенційно небезпечними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Речниця наголосила, що у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, але дії РФ "є безвідповідальними та потенційно небезпечними".

Нагадаємо, Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Автор: 

безпілотник (4120) НАТО (6429) Польща (8489) росія (64984)


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Топ коментарі
+18
Це ви, клоуни, дієте безвідповідально - бо стоїте раком перед рашкою і чекаєте поки вона знахабніє і таки вб'є побільше ваших громадян в якійсь гібридній атаці.
А рашка діє якраз дуже відповідально - сказала своїм холопам що НАТО сцикуни - і доводить це кожен раз.
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27.08.2024 11:28
+12
Натовські сцикуни!
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27.08.2024 11:28
+11
а смєлая ната в ачєрдной раз нє абасралась-ета проста всєм паказалась...
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27.08.2024 11:28
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Нагадує ричання старого беззубого пса
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27.08.2024 11:28 Відповісти
Натовські сцикуни!
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27.08.2024 11:28 Відповісти
Це ви, клоуни, дієте безвідповідально - бо стоїте раком перед рашкою і чекаєте поки вона знахабніє і таки вб'є побільше ваших громадян в якійсь гібридній атаці.
А рашка діє якраз дуже відповідально - сказала своїм холопам що НАТО сцикуни - і доводить це кожен раз.
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27.08.2024 11:28 Відповісти
а смєлая ната в ачєрдной раз нє абасралась-ета проста всєм паказалась...
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27.08.2024 11:28 Відповісти
Какой позор...
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27.08.2024 11:30 Відповісти
навіть прямо назвати небезпечними - це вже ескалація? "потенційно небезпечні" - це з високою ймовірністю просто безпечні...
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27.08.2024 11:30 Відповісти
Занепокоїлись та заспокоїлись десь так.
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27.08.2024 11:30 Відповісти
****** сцикуни...
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27.08.2024 11:31 Відповісти
До речі! Якщо НАТО зіб'є кацапський літак, або потопить корабель, то що буде?
Нічого не буде! Можливо пропагандони зубами поклачають, та і все!
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27.08.2024 11:31 Відповісти
Та хоча б допоможе збивати російські ракети над Україною.
Істерика на росії від цього буде неймовірною, але нею все обмежиться.
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27.08.2024 11:36 Відповісти
я не всрався, я не всрався(с)
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27.08.2024 11:31 Відповісти
За***ли !
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27.08.2024 11:32 Відповісти
До західних ідіотів не доходить, що термінологія типу "безвідповідальна поведінка" не спрацьовує з ординськими дикунами. Очевидно їх вводить в оману той факт, що деякі з них носять костюми з краватками та розмовляють їхньою мовою. Тіпа, це така ознака цивілізованості. Ну-ну... Тим боліснішим буде їхнє (еуропейців) пробудження...
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27.08.2024 11:32 Відповісти
Костюм с краваткою до речі не зайвим був би. Краще ніж зелена футболка і кроси за 5к баксів. Кожен у кого IQ більше 70 повинен розуміти, що не потрібно в Овальний кабінет одягатися як в ліс на шашлики. Наш нажаль не дотяує до 70. Таке не лікується. Молодець, що букви хоть всі вивчив.
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27.08.2024 11:46 Відповісти
Доки кацапи не лупануть по штаб-квартирі НАТО у Брюселі,вони будуть відбріхуватися! Та й тоді гарантії немає
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27.08.2024 11:33 Відповісти
Правда, як безвідповідально і небезпечно... Оце заява. Я коту сказав, він аж сцикнув трішечки....
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27.08.2024 11:33 Відповісти
От що значить німецький кіт. А мій з підвіконня вчора вранці за кацівською атакою дивився). Правда, коли в 600 метрах балістіка почала рвати, змився у ванну кімнату).
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27.08.2024 14:33 Відповісти
Дуже розумна киця, кацапів завжди треба остерігатись, особливо з балістикою. Чує моє серце з військовим досвідом, що і мого кота треба не тільки політично просвітлять, але і вчити цивільної оборони. Дограється Захід, як на мене.
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27.08.2024 15:01 Відповісти
Щиро вдячні всім, хто виказав занепокоєння, нам стало дуже спокійно і непокоїтися більше нічого до наступного "глибокого занепокоєння" та потенційно розмірковуваним виразом своїх побоювань і ... Бляха слова закінчились. Коротше, дякую друзі!
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27.08.2024 11:36 Відповісти
Терпіли
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27.08.2024 11:38 Відповісти
Питання з зірочкою: якщо залетівший дрон до країни НАТО повернеться в Україну й тут вибухне, чи вважається це нападом НАТО на Україну?
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27.08.2024 11:38 Відповісти
Самым смешным выглядела причина почему не сбили... Из-за плохой погоды
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27.08.2024 11:40 Відповісти
Добре хоч не з кривизни поверхні.
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27.08.2024 11:50 Відповісти
Подонки (НАТО), а жизни украинцев не важны?
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27.08.2024 11:41 Відповісти
ніколи не вірив кацапам що говорили що НАТО їх боїться....вони і дійсно не бояться, а всикаються прямо в штани. не бай Боже зачепити кацапського безпілотника.. подивіться на Ердогана коли залетіли літаки до Турції
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27.08.2024 11:42 Відповісти
А чому західні ракети не можуть поблукати по просторам рф?
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27.08.2024 11:44 Відповісти
НАТО:

Не бачимо
АТо
Ответят....
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27.08.2024 11:49 Відповісти
поляки пальчиком помахали-ай-яй. нато беззубів.
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27.08.2024 11:55 Відповісти
Боже, які безхребетні куколди!
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27.08.2024 12:43 Відповісти
>> ці дії РФ є безвідповідальними...

Ну да. А те, що половина Донбасу зтерто з лиця Землі, мільйони людей втратили оселі, кацапи х%рять ракетами у будь-яку точку України -- це зашибісь. Відповідально.
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27.08.2024 12:47 Відповісти
та пох... головне, щоб "не було ескалації"! так, нато?
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27.08.2024 13:05 Відповісти
 
 