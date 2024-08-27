НАТО о беспилотнике в Польше: эти действия РФ безответственны и потенциально опасны

На территории стран НАТО уже не раз находили обломки ракет и дронов, которыми Россия атакует Украину. Такие действия РФ являются "потенциально опасными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявила спикер НАТО Фара Дахлалла.

Пресс-секретарь подчеркнула, что у НАТО нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, но действия РФ "являются безответственными и потенциально опасными".

Напомним, Польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.

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