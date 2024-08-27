НАТО о беспилотнике в Польше: эти действия РФ безответственны и потенциально опасны
На территории стран НАТО уже не раз находили обломки ракет и дронов, которыми Россия атакует Украину. Такие действия РФ являются "потенциально опасными".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявила спикер НАТО Фара Дахлалла.
Пресс-секретарь подчеркнула, что у НАТО нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, но действия РФ "являются безответственными и потенциально опасными".
Напомним, Польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.
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+18 Yuri I #427530
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+12 Tutu Tutukin
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+11 Александр Чуднивец #474549
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А рашка діє якраз дуже відповідально - сказала своїм холопам що НАТО сцикуни - і доводить це кожен раз.
Нічого не буде! Можливо пропагандони зубами поклачають, та і все!
Істерика на росії від цього буде неймовірною, але нею все обмежиться.
Не бачимо
АТо
Ответят....
Ну да. А те, що половина Донбасу зтерто з лиця Землі, мільйони людей втратили оселі, кацапи х%рять ракетами у будь-яку точку України -- це зашибісь. Відповідально.