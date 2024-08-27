РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5176 посетителей онлайн
Новости
2 714 33

НАТО о беспилотнике в Польше: эти действия РФ безответственны и потенциально опасны

шахед

На территории стран НАТО уже не раз находили обломки ракет и дронов, которыми Россия атакует Украину. Такие действия РФ являются "потенциально опасными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявила спикер НАТО Фара Дахлалла.

Пресс-секретарь подчеркнула, что у НАТО нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, но действия РФ "являются безответственными и потенциально опасными".

Напомним, Польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.

Читайте также: Уверен, что война вскоре завершится победой Украины, - Дуда

Автор: 

беспилотник (3548) НАТО (9964) Польша (8405) россия (95402)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Це ви, клоуни, дієте безвідповідально - бо стоїте раком перед рашкою і чекаєте поки вона знахабніє і таки вб'є побільше ваших громадян в якійсь гібридній атаці.
А рашка діє якраз дуже відповідально - сказала своїм холопам що НАТО сцикуни - і доводить це кожен раз.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28
+12
Натовські сцикуни!
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28
+11
а смєлая ната в ачєрдной раз нє абасралась-ета проста всєм паказалась...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадує ричання старого беззубого пса
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28 Ответить
Натовські сцикуни!
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28 Ответить
Це ви, клоуни, дієте безвідповідально - бо стоїте раком перед рашкою і чекаєте поки вона знахабніє і таки вб'є побільше ваших громадян в якійсь гібридній атаці.
А рашка діє якраз дуже відповідально - сказала своїм холопам що НАТО сцикуни - і доводить це кожен раз.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28 Ответить
а смєлая ната в ачєрдной раз нє абасралась-ета проста всєм паказалась...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28 Ответить
Какой позор...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:30 Ответить
навіть прямо назвати небезпечними - це вже ескалація? "потенційно небезпечні" - це з високою ймовірністю просто безпечні...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:30 Ответить
Занепокоїлись та заспокоїлись десь так.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:30 Ответить
****** сцикуни...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:31 Ответить
До речі! Якщо НАТО зіб'є кацапський літак, або потопить корабель, то що буде?
Нічого не буде! Можливо пропагандони зубами поклачають, та і все!
показать весь комментарий
27.08.2024 11:31 Ответить
Та хоча б допоможе збивати російські ракети над Україною.
Істерика на росії від цього буде неймовірною, але нею все обмежиться.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:36 Ответить
я не всрався, я не всрався(с)
показать весь комментарий
27.08.2024 11:31 Ответить
За***ли !
показать весь комментарий
27.08.2024 11:32 Ответить
До західних ідіотів не доходить, що термінологія типу "безвідповідальна поведінка" не спрацьовує з ординськими дикунами. Очевидно їх вводить в оману той факт, що деякі з них носять костюми з краватками та розмовляють їхньою мовою. Тіпа, це така ознака цивілізованості. Ну-ну... Тим боліснішим буде їхнє (еуропейців) пробудження...
показать весь комментарий
27.08.2024 11:32 Ответить
Костюм с краваткою до речі не зайвим був би. Краще ніж зелена футболка і кроси за 5к баксів. Кожен у кого IQ більше 70 повинен розуміти, що не потрібно в Овальний кабінет одягатися як в ліс на шашлики. Наш нажаль не дотяує до 70. Таке не лікується. Молодець, що букви хоть всі вивчив.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:46 Ответить
Доки кацапи не лупануть по штаб-квартирі НАТО у Брюселі,вони будуть відбріхуватися! Та й тоді гарантії немає
показать весь комментарий
27.08.2024 11:33 Ответить
Правда, як безвідповідально і небезпечно... Оце заява. Я коту сказав, він аж сцикнув трішечки....
показать весь комментарий
27.08.2024 11:33 Ответить
От що значить німецький кіт. А мій з підвіконня вчора вранці за кацівською атакою дивився). Правда, коли в 600 метрах балістіка почала рвати, змився у ванну кімнату).
показать весь комментарий
27.08.2024 14:33 Ответить
Дуже розумна киця, кацапів завжди треба остерігатись, особливо з балістикою. Чує моє серце з військовим досвідом, що і мого кота треба не тільки політично просвітлять, але і вчити цивільної оборони. Дограється Захід, як на мене.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:01 Ответить
Щиро вдячні всім, хто виказав занепокоєння, нам стало дуже спокійно і непокоїтися більше нічого до наступного "глибокого занепокоєння" та потенційно розмірковуваним виразом своїх побоювань і ... Бляха слова закінчились. Коротше, дякую друзі!
показать весь комментарий
27.08.2024 11:36 Ответить
Терпіли
показать весь комментарий
27.08.2024 11:38 Ответить
Питання з зірочкою: якщо залетівший дрон до країни НАТО повернеться в Україну й тут вибухне, чи вважається це нападом НАТО на Україну?
показать весь комментарий
27.08.2024 11:38 Ответить
Самым смешным выглядела причина почему не сбили... Из-за плохой погоды
показать весь комментарий
27.08.2024 11:40 Ответить
Добре хоч не з кривизни поверхні.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:50 Ответить
Подонки (НАТО), а жизни украинцев не важны?
показать весь комментарий
27.08.2024 11:41 Ответить
ніколи не вірив кацапам що говорили що НАТО їх боїться....вони і дійсно не бояться, а всикаються прямо в штани. не бай Боже зачепити кацапського безпілотника.. подивіться на Ердогана коли залетіли літаки до Турції
показать весь комментарий
27.08.2024 11:42 Ответить
А чому західні ракети не можуть поблукати по просторам рф?
показать весь комментарий
27.08.2024 11:44 Ответить
НАТО:

Не бачимо
АТо
Ответят....
показать весь комментарий
27.08.2024 11:49 Ответить
поляки пальчиком помахали-ай-яй. нато беззубів.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:55 Ответить
Боже, які безхребетні куколди!
показать весь комментарий
27.08.2024 12:43 Ответить
>> ці дії РФ є безвідповідальними...

Ну да. А те, що половина Донбасу зтерто з лиця Землі, мільйони людей втратили оселі, кацапи х%рять ракетами у будь-яку точку України -- це зашибісь. Відповідально.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:47 Ответить
та пох... головне, щоб "не було ескалації"! так, нато?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:05 Ответить
 
 