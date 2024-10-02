В Латвии развернули мобильные группы ПВО после падения российского "Шахеда" на территории страны
Латвия развернула мобильные боевые группы Военно-воздушных сил в районе восточной границы.
Об этом пишет латвийское издание Delfi со ссылкой на министра обороны страны Андриса Спрудса, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после того, как в начале сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник "Шахед", Национальные вооруженные силы Латвии усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
Министр обороны страны Спрудс рассказал, что в Латгале развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны. Также на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.
"Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы, и солдаты службы государственной обороны", - отметил Спрудс.
Падение российского БпЛА на территории Латвии
В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.
Впоследствии Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным в субботу, 7 сентября, российским беспилотником на востоке страны.
а, могли сказати, що не треба нас залякувати, ніякої небезпеки нема і піти на шашлик.
Така вимога - цілком "законна" Відмовляться кацапи контролювать політ своїх БПЛА - ВОНИ винні у створенні загрози нейтральним країнам. Почнуть робить спроби контролю - отримають величезний "геморой" - бо для цього треба буде на порядки ускладнювать систему управління, завантажувать БПЛА додатковими електронними блоками А це веде до зменшення боєзаряду і дальності польоту...