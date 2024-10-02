РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8727 посетителей онлайн
Новости
2 368 13

В Латвии развернули мобильные группы ПВО после падения российского "Шахеда" на территории страны

Латвія посилює ППО

Латвия развернула мобильные боевые группы Военно-воздушных сил в районе восточной границы.

Об этом пишет латвийское издание Delfi со ссылкой на министра обороны страны Андриса Спрудса, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после того, как в начале сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник "Шахед", Национальные вооруженные силы Латвии усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Министр обороны страны Спрудс рассказал, что в Латгале развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны. Также на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

"Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы, и солдаты службы государственной обороны", - отметил Спрудс.

Читайте также: Упавший в Латвии российский БПЛА содержал взрывчатку: Это был "Шахед"

Падение российского БпЛА на территории Латвии

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Впоследствии Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным в субботу, 7 сентября, российским беспилотником на востоке страны.

Читайте также: Польша, Латвия и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на восточном фланге НАТО

Автор: 

Латвия (1378) ПВО (3025) Шахед (1385)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
тююю...
а, могли сказати, що не треба нас залякувати, ніякої небезпеки нема і піти на шашлик.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:40 Ответить
+3
А збивати будуть, чи ескалація?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:02 Ответить
+3
Будуть. Того шахіда вони реально не могли збити. Могли б - збили б. Балтійські країни ескалації не бояться, бо знають, що так і їх можна буде здати, щоб не ескалірувать. У них, як і в нас і Ізраїля, простонемає вибору. Воля або Смерть!!!
показать весь комментарий
02.10.2024 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тююю...
а, могли сказати, що не треба нас залякувати, ніякої небезпеки нема і піти на шашлик.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:40 Ответить
А вони практично це і сказали - Впав ,,ненавмисно,,. Анє заблуділісь. Навіть якщо б впав на Домський собор. Нажаль, поки що ********** сечу Захід називає божою росою.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:58 Ответить
"Не мечи ікру"....Це дійсно не можна встановить... Адже якщо на нашу територію летить "шахед" - а ми, відбиваючись, "засрали йому мізки" засобами РЕБ і він "збожеволів" та полетів "куди-попало" - це вина кацапів... Бо зробили "гімно" До нас претензій у латишів нема - ми тут не винні... Ми відбиваємося, як уміємо, законними методами... А от претензії кацапам цілком можливо заявить - хай кацапи відслідковують політ кожного "шахеда" , і у випадку відхилення від маршруту - включають "самоліквідацію"... Для цього кацапам треба ускладнить всю систему управління "шахедами" (Зараз вони забивають у програму лише маршрут руху і "забувають" про нього (до речі - на Чернігівщині сьогодні "завалили" розвідувальний БПЛА, який промацував черговий маршрут для "шахедів" Збили недалеко від мене - я був за містом якраз...)
Така вимога - цілком "законна" Відмовляться кацапи контролювать політ своїх БПЛА - ВОНИ винні у створенні загрози нейтральним країнам. Почнуть робить спроби контролю - отримають величезний "геморой" - бо для цього треба буде на порядки ускладнювать систему управління, завантажувать БПЛА додатковими електронними блоками А це веде до зменшення боєзаряду і дальності польоту...
показать весь комментарий
02.10.2024 20:17 Ответить
От яка різниця латишу чи навмисно чи ненавмисно його вбив російський дрон? Начебто Латвія поки що з *********** не воює. А ось те, що російські дрони не збивають навіть у своєму просторі ті самі поляки, румуни чи латиші натякає на думку що просто бояться. Та починають видумувати різні нісенітниці ,,ненавмисно, анє заблуділісь, ми й так знали що дрон повернеться на територію України то чого його нищить. І таке інше,,
показать весь комментарий
02.10.2024 20:28 Ответить
Я тобі з точки зору принципів міжнародного публічного права пояснив механізми державного реагування на подібні інциденти... Не подобається? Твоя справа.... Починай кричать, що "латиші - беззубі!" "Латиші- зрадники!" Або іншу популістичну "хрєнь" А потім подивимося - хто з нас двох буде латишами "посланим *****!" І хто, в результаті, від цього виграє?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:58 Ответить
rjuzke , idi *****
показать весь комментарий
02.10.2024 21:01 Ответить
А збивати будуть, чи ескалація?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:02 Ответить
Будуть, як що навмисно!
показать весь комментарий
02.10.2024 20:06 Ответить
Будуть. Того шахіда вони реально не могли збити. Могли б - збили б. Балтійські країни ескалації не бояться, бо знають, що так і їх можна буде здати, щоб не ескалірувать. У них, як і в нас і Ізраїля, простонемає вибору. Воля або Смерть!!!
показать весь комментарий
02.10.2024 20:22 Ответить
Збивання дронiв нiяк балтiйським краiнам не допоможе. Це не зрозумiло тiльки iдiотам.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:43 Ответить
А новина про їх військових на кордоні для захисту України, але не бойові дії вас не торкнулися?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:16 Ответить
Торкнулася. Я написав що зелені відмовляться. Можете знайти, якщо захочете.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:42 Ответить
Наразі не відмовилося болото зе
показать весь комментарий
02.10.2024 23:02 Ответить
 
 