В Латвии развернули мобильные группы ПВО после падения российского "Шахеда" на территории страны

Латвия развернула мобильные боевые группы Военно-воздушных сил в районе восточной границы.

Об этом пишет латвийское издание Delfi со ссылкой на министра обороны страны Андриса Спрудса, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после того, как в начале сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник "Шахед", Национальные вооруженные силы Латвии усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Министр обороны страны Спрудс рассказал, что в Латгале развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны. Также на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

"Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы, и солдаты службы государственной обороны", - отметил Спрудс.

Падение российского БпЛА на территории Латвии

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Впоследствии Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным в субботу, 7 сентября, российским беспилотником на востоке страны.

