Латвия заявила об активности военных летательных аппаратов РФ около своих границ

На прошлой неделе вблизи своего воздушного пространства Латвия зафиксировали активность различных типов российских военных летательных аппаратов. Для реагирования на потенциальную угрозу в воздух поднимались самолеты НАТО, которые осуществляют миссию по патрулированию.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на данные Национальных вооруженных сил Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

По словам латвийских военных, только за прошедшую неделю было совершено три вылета миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства для реагирования на потенциальную угрозу.

Как отметили в вооруженных силах Латвии, такие воздушные объекты невидимы для гражданских радаров. Обнаружить эти летательные аппараты могут только военные радары.

"В таких случаях невозможно идентифицировать объект, поэтому единственным способом установить его происхождение является визуальная идентификация, которую и проводят истребители, патрулирующие Балтийский регион", - говорится в сообщении.

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