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Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов в Вишневом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вишневом Киевской области спасатели завершили работы по ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В 11:30 работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Бучанском районе - завершены.

К счастью обошлось без травмированных и погибших. Спасателями спасены 5 человек, 2 из них - дети", - говорится в сообщении.

Атака на Вишневе

Также смотрите: Многоэтажка в Вишневом после дроновой атаки РФ: спасены 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область. В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома.

Атака на Вишневе
Атака на Вишневе
Атака на Вишневе
Атака на Вишневе
Атака на Вишневе

Автор: 

Вишневое (38) Киевская область (4186) обстрел (27652) ГСЧС (4998) Бучанский район (63)


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Не могу понять - как ППО КИЕВА
Работает в режиме такой интенсивности
И как все остальные службы работают на износ
Человек ведь не робот
Он должен хотя бы спать...
Дякую всем этим геройским людям...
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25.01.2025 14:07 Ответить
Здохніть кляті кацапи ,
та дайте нам спокій , бо це не війна ,
а відверте вбивство громадян
нашоі краіни і знищення їх домівок !!
Будьте прокляті , болотні виродки 🤬
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25.01.2025 14:12 Ответить
Знайомі місця.
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25.01.2025 19:22 Ответить
 
 