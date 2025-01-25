Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов в Вишневом. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Вишневом Киевской области спасатели завершили работы по ликвидации последствий российских обстрелов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В 11:30 работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Бучанском районе - завершены.
К счастью обошлось без травмированных и погибших. Спасателями спасены 5 человек, 2 из них - дети", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область. В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Работает в режиме такой интенсивности
И как все остальные службы работают на износ
Человек ведь не робот
Он должен хотя бы спать...
Дякую всем этим геройским людям...
та дайте нам спокій , бо це не війна ,
а відверте вбивство громадян
нашоі краіни і знищення їх домівок !!
Будьте прокляті , болотні виродки 🤬