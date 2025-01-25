Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов в Вишневом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вишневом Киевской области спасатели завершили работы по ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В 11:30 работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Бучанском районе - завершены.



К счастью обошлось без травмированных и погибших. Спасателями спасены 5 человек, 2 из них - дети", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Многоэтажка в Вишневом после дроновой атаки РФ: спасены 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область. В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома.









