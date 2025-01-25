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Украинские моряки, освобожденные из плена йеменских хуситов, прибыли в Одессу и встретились с семьями. ФОТОрепортаж

Освобожденные из йеменского плена украинские моряки в субботу, 25 января, прибыли в Одессу. Они уже встретились со своими родными.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча моряков с семьями состоялась в здании областной военно-гражданской администрации.

повернення українських моряків

повернення українських моряків

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел эвакуировали трех украинских моряков, членов экипажа грузового судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов.

повернення українських моряків

повернення українських моряків

История плена и освобождения

В плен к йеменским хуситам наши моряки попали в Красном море 19 ноября 2023 года.

Комплексная операция по их освобождению длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна сторонами.

Военные разведчики установили первый прямой контакт с пленными украинцами 3 апреля 2024 года - после пяти месяцев кропотливой работы заверили моряков, что Украина делает все возможное для их освобождения. 22 января 2025 года граждане Украины наконец были освобождены.

"Украина всегда прилагает усилия в борьбе за каждого своего гражданина, который попал в беду в любой точке мира", - отметили в ГУР.

Читайте также: В плену хуситов находятся четверо украинских моряков, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы, которые поддерживают Иран, освободили экипаж грузового судна Galaxy Leader более чем через год после того, как они захватили судно под флагом Багамских островов у побережья Красного моря Йемена. На борту захваченного судна находились граждане Украины.

Напомним, с ноября 2023 года хуситы совершили более 100 нападений на корабли, курсирующие Красным морем, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами против "разрушительной воздушной и наземной войны Израиля против ХАМАС в Газе".

Читайте также: ГУР и МИД эвакуировали трех украинских моряков, которые были в плену у йеменских хуситов

Автор: 

моряки (1079) Одесса (7915) Одесская область (3623) плен (2627) эвакуация (2095) ГУР (455) Одесский район (176)


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Не бачу різниці між ними і заробітчанами в Канаді, звісно якщо не зауважувати на українській прапор, який тут, зазвичай, на виробництві не носять.
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26.01.2025 00:07 Ответить
Так. Практично немає. Окрім того що заробітчанина по дорозі до хостелу, де він наразі проживає, не схопили і не відвезли кудись де він ніхто, і не має ніяких прав. І ніхто не знає скільки днів, місяців чи років йому жити у такому стані.
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26.01.2025 00:51 Ответить
Цікаво навіщо вони знадобилися сибігє? Чи може просто пощастило пішли в нагрузку до когось важливого.
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26.01.2025 01:31 Ответить
ВМСУ чи ТЦК?
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26.01.2025 02:17 Ответить
ТЦК ще не вручило звільненим повістки?
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26.01.2025 03:20 Ответить
Немає в Україні аналогу Моссаду. На жаль. Пам'ятаємо ганьбу із набитою танками та ПЗРК "Фаїною"
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26.01.2025 12:36 Ответить
 
 