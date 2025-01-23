ГУР и МИД эвакуировали трех украинских моряков, находившихся в плену у йеменских хуситов

Главное управление разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел эвакуировали трех украинских моряков, членов экипажа грузового судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины успешно эвакуировали трех украинских моряков, членов экипажа грузового судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов.

Кто помогал в операции?

Операция по спасению граждан Украины состоялась при всесторонней поддержке и помощи Королевского Офиса Султаната Оман. Выражаем искреннюю благодарность оманским партнерам за помощь в освобождении наших людей.



Сейчас освобожденные украинские моряки направляются на встречу с семьями. Ребят ждет реабилитация.

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История плена и освобождения

В плен к йеменским хуситам наши моряки попали в Красном море 19 ноября 2023 года.



Комплексная операция по их освобождению длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна сторонами.



Военные разведчики установили первый прямой контакт с пленными украинцами 3 апреля 2024 года - после пяти месяцев кропотливой работы заверили моряков, что Украина делает все возможное для их освобождения. 22 января 2025 года граждане Украины наконец были освобождены.



"Украина всегда прилагает усилия в борьбе за каждого своего гражданина, который попал в беду в любой точке мира", - отметили в ГУР.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы, которые поддерживают Иран, освободили экипаж грузового судна Galaxy Leader более чем через год после того, как они захватили судно под флагом Багамских островов у побережья Красного моря Йемена. На борту захваченного судна находились граждане Украины.

Напомним, с ноября 2023 года хуситы совершили более 100 нападений на корабли, курсирующие Красным морем, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами против "разрушительной воздушной и наземной войны Израиля против ХАМАС в Газе".