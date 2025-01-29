Зеленский на Аскольдовой могиле почтил память Героев Крут. ФОТОРЕПОРТАЖ
В День памяти Героев Крут Президент Украины Владимир Зеленский почтил память тех, кто сдерживал наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.
Как отмечается, церемония состоялась возле памятного креста Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.
После завершения церемонии Глава государства пообщался с мамой погибшего Героя Украины, летчика-истребителя Андрея Пильщикова (позывной Джус) Лилией Аверьяновой возле церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.
Зеленский почтил память Андрея Пильщикова, а также павшего под Иловайском в августе 2014 года Марка Паславского; участника Революции Достоинства, погибшего во время пожара в Доме профсоюзов в феврале 2014-го Александра Клитинского; Героя Украины, командира штурмового батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), погибшего в марте 2023-го под Бахмутом, и общественного активиста и воина 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Павла Петриченко, погибшего в апреле прошлого года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Напомним, 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут - битвы, состоявшейся в 1918 году между украинскими войсками и большевиками. Именно это событие задержало наступление большевиков на Киев, что позволило окончательно провозгласить независимость Украинской народной республики и подписать союзническое соглашение с Германией.
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риторичне.
https://umoloda.kyiv.ua/number/3621/180/148736/ Володимире, ти проклятий батьком загиблого сержанта Ярослава Журавля:
А Героям Крут -- вічна пам'ять і вічна шана. Вони загинули, але їх справа триває.
Слава героям Крут!
И вот это вдруг вспомнилось:
А отой мордатий тіп у фуфайці, ще завгосп чи вже підробляє особистим охоронцем !?
Так
гарно,як за Зеленського, Україна ніколи не жила.
Як це не з'явилось?
Зе-влада виростила декілька кандидатур.
Наприклад, Мар'яна Безумна, Коля Катлєта...
Мій сніданок
Обід
Перекус
Вечеря
Одяг жалобне обличчя, сфотографувався для телемарафону, повернувся спиною до камери, зняв жалобне обличчя. А ввечері з сурйозним обличчям запиляє відосик.