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Зеленский на Аскольдовой могиле почтил память Героев Крут. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День памяти Героев Крут Президент Украины Владимир Зеленский почтил память тех, кто сдерживал наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Как отмечается, церемония состоялась возле памятного креста Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Зеленський на Аскольдовій могилі
Зеленський на Аскольдовій могилі
Зеленський на Аскольдовій могилі
Зеленський на Аскольдовій могилі

После завершения церемонии Глава государства пообщался с мамой погибшего Героя Украины, летчика-истребителя Андрея Пильщикова (позывной Джус) Лилией Аверьяновой возле церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

Зеленський і мама льотчика Джуса на Аскольдовій могилі

Зеленский почтил память Андрея Пильщикова, а также павшего под Иловайском в августе 2014 года Марка Паславского; участника Революции Достоинства, погибшего во время пожара в Доме профсоюзов в феврале 2014-го Александра Клитинского; Героя Украины, командира штурмового батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), погибшего в марте 2023-го под Бахмутом, и общественного активиста и воина 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Павла Петриченко, погибшего в апреле прошлого года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Зеленський на Аскольдовій могилі
Зеленський на Аскольдовій могилі

Напомним, 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут - битвы, состоявшейся в 1918 году между украинскими войсками и большевиками. Именно это событие задержало наступление большевиков на Киев, что позволило окончательно провозгласить независимость Украинской народной республики и подписать союзническое соглашение с Германией.

Автор: 

героизм (162) Зеленский Владимир (20787) Круты (102) память (1498)


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Топ комментарии
+22
Боляче бачити чотириразового ухилянта на могилі Героїв!
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29.01.2025 14:55
+20
Пророчі слова 5 Президента сказані у травні 2019 на стадіоні. "Хочу звернутися до прихильників зеленського: друзі під час виборів нам треба дивитися в майбутнє й добре думати яким чином нам зберегти державу. Не можна гратися з країною, під час президентських виборів, бо ціна може бути надзвичайно високою і не може війну з російським агресором вести актор без будь якого досвіду, ціна яку заплвтят мільйони українців може бути дуже і дуже великою" - сказав тоді 5 Президент України. Так воно й сталося. https://www.facebook.com/reel/1140527667723894
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29.01.2025 14:53
+15
Ооооо, а я шо казав? Приіхав, скорчив траурну паскудну харю, поклав квіти за бюджетні гроши і с...бався знов до бункеру, мівіну жерти. Ліцімерна паскуда.
Слава героям Крут!
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29.01.2025 14:54
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"Задній план" зешобли не надихає...((((
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29.01.2025 14:50 Ответить
Оманська ГНИДА, що там на рахунок пораненого та загиблого в муках сержанта Журавля, евакуацію якого ти , ********, взяв під особистий контроль

риторичне.
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29.01.2025 14:53 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fumoloda.kyiv.ua%2Fnumber%2F3621%2F180%2F148736%2F&psig=AOvVaw09PlpX_1fOOONWHxTNiyBk&ust=1738241624094000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCPjo0Of8mosDFQAAAAAdAAAAABAE

https://umoloda.kyiv.ua/number/3621/180/148736/ Володимире, ти проклятий батьком загиблого сержанта Ярослава Журавля:
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29.01.2025 14:54 Ответить
Пророчі слова 5 Президента сказані у травні 2019 на стадіоні. "Хочу звернутися до прихильників зеленського: друзі під час виборів нам треба дивитися в майбутнє й добре думати яким чином нам зберегти державу. Не можна гратися з країною, під час президентських виборів, бо ціна може бути надзвичайно високою і не може війну з російським агресором вести актор без будь якого досвіду, ціна яку заплвтят мільйони українців може бути дуже і дуже великою" - сказав тоді 5 Президент України. Так воно й сталося. https://www.facebook.com/reel/1140527667723894
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29.01.2025 14:53 Ответить
....спитати зеленського про історію Крут.... ))) Навряд найвеличнійший знає де це і про що це і коли це.... ))0
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29.01.2025 14:54 Ответить
У цей же день, до речі, на "Арсеналі" почався більшовицький ("січневий") заколот. Очільниками його були такі собі Гамарник, Горвіц, Іванов і Крейсберг. Промовисті прізвища.

А Героям Крут -- вічна пам'ять і вічна шана. Вони загинули, але їх справа триває.
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29.01.2025 14:54 Ответить
це жахлива історія, на жаль, щось схоже відбувається і тепер. Вершки, при чому майже всі, нашого суспільства ведуть себе лицемірно зі своїм народом. Коли ховаєш своїх синів, братів, найближчих родичів за кордоном, а іншим розповідаєш захоплено про обов'язки перед державою, то це настільки низько, що зрозуміло чого більшість населення зайняла позицію вичікування
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29.01.2025 15:22 Ответить
Ооооо, а я шо казав? Приіхав, скорчив траурну паскудну харю, поклав квіти за бюджетні гроши і с...бався знов до бункеру, мівіну жерти. Ліцімерна паскуда.
Слава героям Крут!
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29.01.2025 14:54 Ответить
Боляче бачити чотириразового ухилянта на могилі Героїв!
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29.01.2025 14:55 Ответить
Хуцпа зашкалює. Іуда на "тому" світі нігті згриз і лоба об казан розтовк. Виявляється, що можна було зраджувати, красти і не вішатись.
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29.01.2025 14:57 Ответить
Виборці Зеленського патужна критикують Зеленського.
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29.01.2025 15:27 Ответить


И вот это вдруг вспомнилось:

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29.01.2025 15:27 Ответить
🙏🏼
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29.01.2025 15:40 Ответить
Є питання!
А отой мордатий тіп у фуфайці, ще завгосп чи вже підробляє особистим охоронцем !?
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29.01.2025 15:42 Ответить
Володимир Зеленський , можливо , і не найкращий президент України , але альтернативи йому , за весь цей час , так і не з'явилось !
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29.01.2025 16:01 Ответить

Так гарно, як за Зеленського, Україна ніколи не жила.
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29.01.2025 16:04 Ответить
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29.01.2025 16:05 Ответить
зробив скріншот
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29.01.2025 16:06 Ответить
А БезГугла,Абдристович?
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29.01.2025 16:10 Ответить
NNN
Як це не з'явилось?
Зе-влада виростила декілька кандидатур.
Наприклад, Мар'яна Безумна, Коля Катлєта...
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29.01.2025 16:13 Ответить
Ахахах! Дякую! Класний троллінг.
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29.01.2025 16:13 Ответить
І не кажить, дядьку, я "паную" при ньому вже майже 6 років.
Мій сніданок

Обід

Перекус


Вечеря
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29.01.2025 16:42 Ответить
суперцинізм зеленої гниди.
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29.01.2025 16:37 Ответить
і це не поможе!!!
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29.01.2025 16:50 Ответить
Повірю що скоріше він гітлера вшанує,а не українських героїв.
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29.01.2025 17:31 Ответить
Він взагалі нікого не шанує, крім себе.
Одяг жалобне обличчя, сфотографувався для телемарафону, повернувся спиною до камери, зняв жалобне обличчя. А ввечері з сурйозним обличчям запиляє відосик.
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29.01.2025 21:27 Ответить
 
 