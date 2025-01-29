Убытки на 6,5 млн грн: будут судить руководителя лесхоза и его подельников за незаконные порубки леса площадью 3,3 га, - ГБР. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц, которые организовали незаконные рубки леса на территории Вовковинецкого лесничества в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр ГБР.
Как отмечается, среди обвиняемых - руководитель Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, заместитель директора "Ярмолинецкого лесхоза" и главный инженер "Летичевского лесхоза".
Установлено, что чиновники организовали незаконную рубку на площади 3,3 га, срубив почти тысячу деревьев, что повлекло убытки на 6,5 млн грн. Для этого они подготовили и использовали фальшивые документы, не получив обязательное заключение оценки воздействия вырубки на окружающую среду.
Экспертиза подтвердила, что рубки нанесли непоправимый вред окружающей среде. Суд арестовал имущество фигурантов, включая квартиры, земельные участки и автомобили, для возмещения убытков.
Чиновников обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины). За содеянное предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
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а ви помітили, скільки у цього лісового патріота, тризубів на стіні? і шевченко і якась фігня православна.
справжній українець!
від буцигарні врятує кум.
він просто не встиг до фотосесії під'їхати.
Мене особисто дивує, що цим ситим, пихатим та жирним котам й досі дозволяють підходити до лісу!
Вони крім особистої вигоди в лісі більше нічого не бачать та й бачити не хочуть. Навіщо всі ці лісгоспи?! Вони тільки шкодять!
Як боротись з цим, та просто - економічно зробити не вигідними будь-які рубання в лісі та все.
За кордоном всіх цих рубок, що є в Україні й близько немає. І ліси ростуть, дичина гуляє.
Ну, зато в Україні є аж два органи лісового господарства:
Державна агенція лісових ресурсів України та ДП "Ліси України", до речі напів приватна структура! Й всі вони хочуть жирно жерти, а ліс то - один!
Всіх честних та справедливих працівників мабуть давно повиперали, лишились самі володарювати, красти, грабувати ну а після - палити! Мабуть на весну треба чекати лісових підпалів!? Будуть сліди злочинів ховати!
вважаю вирощування / рубку лісів таким же бізнесом, як і вирощування зернових, питання тільки куди виручка за вирубане пішла ?
стаття відповідей не дає, а як працюють дбр всі напевне знають.
тому не спішіть робити висновки , невідомо хто тут більший злочинець