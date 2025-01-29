Убытки на 6,5 млн грн: будут судить руководителя лесхоза и его подельников за незаконные порубки леса площадью 3,3 га, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц, которые организовали незаконные рубки леса на территории Вовковинецкого лесничества в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр ГБР.

Как отмечается, среди обвиняемых - руководитель Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, заместитель директора "Ярмолинецкого лесхоза" и главный инженер "Летичевского лесхоза".

Установлено, что чиновники организовали незаконную рубку на площади 3,3 га, срубив почти тысячу деревьев, что повлекло убытки на 6,5 млн грн. Для этого они подготовили и использовали фальшивые документы, не получив обязательное заключение оценки воздействия вырубки на окружающую среду.

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Экспертиза подтвердила, что рубки нанесли непоправимый вред окружающей среде. Суд арестовал имущество фигурантов, включая квартиры, земельные участки и автомобили, для возмещения убытков.

Чиновников обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины). За содеянное предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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