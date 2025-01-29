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Убытки на 6,5 млн грн: будут судить руководителя лесхоза и его подельников за незаконные порубки леса площадью 3,3 га, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц, которые организовали незаконные рубки леса на территории Вовковинецкого лесничества в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр ГБР.

Суд над керівником лісгоспу та його спільниками за незаконні порубки лісуСуд над керівником лісгоспу та його спільниками за незаконні порубки лісу

Как отмечается, среди обвиняемых - руководитель Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, заместитель директора "Ярмолинецкого лесхоза" и главный инженер "Летичевского лесхоза".

Установлено, что чиновники организовали незаконную рубку на площади 3,3 га, срубив почти тысячу деревьев, что повлекло убытки на 6,5 млн грн. Для этого они подготовили и использовали фальшивые документы, не получив обязательное заключение оценки воздействия вырубки на окружающую среду.

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Суд над керівником лісгоспу та його спільниками за незаконні порубки лісу
Суд над керівником лісгоспу та його спільниками за незаконні порубки лісу

Экспертиза подтвердила, что рубки нанесли непоправимый вред окружающей среде. Суд арестовал имущество фигурантов, включая квартиры, земельные участки и автомобили, для возмещения убытков.

Чиновников обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины). За содеянное предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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лес (632) суд (25137) убытки (397) ГБР (3038)


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тобто, коли вирубали оці 3,3 га, то дбр в очі лупились?

а ви помітили, скільки у цього лісового патріота, тризубів на стіні? і шевченко і якась фігня православна.
справжній українець!
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29.01.2025 15:07 Ответить
Шевченко і Тризуб не рятують від буцигарні - а тим більше два Тризуба!
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29.01.2025 15:10 Ответить
сто процентів!
від буцигарні врятує кум.
він просто не встиг до фотосесії під'їхати.
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29.01.2025 15:13 Ответить
Шановане товариство! Агов - ДБР!
Мене особисто дивує, що цим ситим, пихатим та жирним котам й досі дозволяють підходити до лісу!
Вони крім особистої вигоди в лісі більше нічого не бачать та й бачити не хочуть. Навіщо всі ці лісгоспи?! Вони тільки шкодять!
Як боротись з цим, та просто - економічно зробити не вигідними будь-які рубання в лісі та все.
За кордоном всіх цих рубок, що є в Україні й близько немає. І ліси ростуть, дичина гуляє.
Ну, зато в Україні є аж два органи лісового господарства:
Державна агенція лісових ресурсів України та ДП "Ліси України", до речі напів приватна структура! Й всі вони хочуть жирно жерти, а ліс то - один!
Всіх честних та справедливих працівників мабуть давно повиперали, лишились самі володарювати, красти, грабувати ну а після - палити! Мабуть на весну треба чекати лісових підпалів!? Будуть сліди злочинів ховати!
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29.01.2025 15:16 Ответить
Зробити економічно невигідним будь-які рубки у лісі??? Яка ж ти, Галю, нерозумна однак Можливо потрібно зробити економічно невигідним вирощування сільгосппродукції в Україні, щоб менше недоумків народжувалось?
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30.01.2025 06:57 Ответить
не експерт у цінах, але 6500 грн за дерево - це реальна ціна? в далині видно інші дерева, не схоже, що це багаторічні дуби.
вважаю вирощування / рубку лісів таким же бізнесом, як і вирощування зернових, питання тільки куди виручка за вирубане пішла ?
стаття відповідей не дає, а як працюють дбр всі напевне знають.
тому не спішіть робити висновки , невідомо хто тут більший злочинець
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29.01.2025 16:41 Ответить
Які ж тут збитки? Зрубали ліс, продали деревину підприємствам, які зроблЯть з неї меблі, будматеріали, можливо папір, тощо, з зароблених грошей виплатили зарплати лісівникам, сплатили податки в бюджет, Пенсійний фонд. А можливо й безплатно передали деревину військовим на фронт для облаштування фортифікацій. Єдине, чим завинили обвинувачені, що не звернулись до паразитчних корупційних структур екологічних відомств за дозвільними документами на проведення рубок Таке враження, що тим дбрівцям немає чим зайнятися, коли показують свою 'боротьбу". Бугаям з ДБР піти б на передову замість імітації боротьби із злочинністю.
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30.01.2025 06:50 Ответить
 
 