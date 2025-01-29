За 7 тыс. евро "помогал" в выезде за границу: дезертир организовал незаконную схему в Днепре, - ГБР. ФОТОрепортаж
В Днепре правоохранители разоблачили и заблокировали незаконный канал выезда военнообязанных в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова вместе с сообщником в правоохранительных органах.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в апреле 2024 года фигурант самовольно оставил место службы и переехал в Днепр. Там он разработал схему нелегального выезда военнообязанных за границу. Его "услуги" стоили 7 тысяч евро.
Как отмечается, мужчина присылал по почте "клиентам" незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, "клиент" беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора - местный милиционер.
"Получив 7 тыс. евро тот сообщал искателю, что границу надо будет пересекать вне официальных пунктов пропуска. Также сообщник советовал взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть, ожидая удобного случая незаметно для патрулей перейти границу", - рассказали в ГБР.
Во время обысков в автомобилях фигурантов изъято 17 копий паспортов потенциальных клиентов. Вся полученная информация исследуется в рамках уголовного производства.
Организатор незаконного канала задержан, ему сообщено о подозрении в дезертирстве и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 408 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Его сообщнику, местному правоохранителю, сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 9 лет заключения.
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-дезертир
-організував схему
-вів до місця переходу.
питання, де весь час було дбр? як працює дбр, що дезертир переміщується по країні, організовує схеми, отримує гроші?
і головне питання, перехід якого кордону організовував дезертир? східного? чи, як можна контролювати західний кордон з дніпра, ще й схематично на цьому заробляти?