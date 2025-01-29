За 7 тыс. евро "помогал" в выезде за границу: дезертир организовал незаконную схему в Днепре, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Днепре правоохранители разоблачили и заблокировали незаконный канал выезда военнообязанных в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова вместе с сообщником в правоохранительных органах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в апреле 2024 года фигурант самовольно оставил место службы и переехал в Днепр. Там он разработал схему нелегального выезда военнообязанных за границу. Его "услуги" стоили 7 тысяч евро.

Как отмечается, мужчина присылал по почте "клиентам" незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, "клиент" беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора - местный милиционер.

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"Получив 7 тыс. евро тот сообщал искателю, что границу надо будет пересекать вне официальных пунктов пропуска. Также сообщник советовал взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть, ожидая удобного случая незаметно для патрулей перейти границу", - рассказали в ГБР.

Во время обысков в автомобилях фигурантов изъято 17 копий паспортов потенциальных клиентов. Вся полученная информация исследуется в рамках уголовного производства.

Организатор незаконного канала задержан, ему сообщено о подозрении в дезертирстве и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 408 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Его сообщнику, местному правоохранителю, сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 9 лет заключения.

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