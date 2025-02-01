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Российское могущество, кремлевский святой, картофельный узурпатор. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Российское могущество
Встреча в Кремле
Даже животное заговорило...
Героям Слава!
Сотрудничество лукашенко и путина
Прозрение
Картофельный узурпатор
Давно пора
Интересный факт...
Больных стало больше...
Лепота...
Положение дел в России
Зачем?
Вообще не понятно...
Настоящее лицо
В российских подъездах
Кремлевский святой
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Aleks Wav
показать весь комментарий01.02.2025 12:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Юра Лучший
показать весь комментарий01.02.2025 15:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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