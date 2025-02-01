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Житомирская компания в обход санкций поставляла газовые котлы военным санаториям РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в РФ. По результатам комплексных мероприятий разоблачены злоумышленники, которые продавали оптовые партии отечественных систем отопления для нужд минобороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как работала схема?

По данным следствия, к организации сделки причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, которая производит тепловые котлы и конвекторы.

Установлено, что с мая 2022 года украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительственными структурами РФ.

"Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора. Во избежание санкций фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Там товар "перепаковывали" под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали на подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

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продаж газового обладнання до рф
продаж газового обладнання до рф

По такой "схеме" фигуранты переправили в РФ несколько оптовых партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 млн гривен.

Во время обысков по адресу компании-производителя и в доме организатора сделки обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с доказательствами преступлений.

Подозрение

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю отдела сбыта житомирской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки, в частности жены фигуранта - владелицы житомирского предприятия.

Автор: 

Газ (10237) продажа (484) россия (96157) оборудование (91) Офис Генпрокурора (2496)


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Топ комментарии
+17
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01.02.2025 15:06 Ответить
+5
о - оце воно. набити пащу по самі очниці. коли вже утирки нажеруться. мабуть коли їх хатинку кабом накриє?
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01.02.2025 14:57 Ответить
+4
якщо вони взривалися, то ладно
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01.02.2025 14:54 Ответить
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якщо вони взривалися, то ладно
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01.02.2025 14:54 Ответить
У нас навіть у гранати Ф1, для ЗСУ, мівіну насипають. Шо там може вибухнути - рахунок директора у рф?
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01.02.2025 16:14 Ответить
тре було далі шукати - то спецефічна вибухівка
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01.02.2025 17:03 Ответить
о - оце воно. набити пащу по самі очниці. коли вже утирки нажеруться. мабуть коли їх хатинку кабом накриє?
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01.02.2025 14:57 Ответить
А можна ж і так сказати:"Житомирська компанія зменшувала кількість грошей у кацапської вояччини".
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01.02.2025 15:01 Ответить
стратегічні товари не можна поставляти .. от якщо б вони бухло їм постачали - жодних питаннь ))
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01.02.2025 15:03 Ответить
коли це котел став зброєю?
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01.02.2025 15:46 Ответить
зелена вата - де в мене написано зброя ? стратегічний товар під час війни - це не тільки порох чи вибухівка, а і той же самий літій чи тітан... те ж саме про мікросхеми та системи обогріву для військових шпиталів
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01.02.2025 17:37 Ответить
вата тут ти. Ану напиши, що ти вважаєш Червінського злочинцем, про таке теж писали
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01.02.2025 18:07 Ответить
зелена вата, ти чого тут Червінського згадав? Бурбу ще згадай, що зелена шмаркля не засадить ні як!
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01.02.2025 18:35 Ответить
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01.02.2025 15:06 Ответить
Із серії - гроші не пахнуть. Я знаю одну косметологиню, яка після 2014 року їздила у Крим до своїх екс клієнтів як ні в чому не бувало.
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01.02.2025 15:07 Ответить
"Ну у ніх же ж там бізнес" - так наші колишні приятелі виправдовували поїздки до Криму інших наших колишніх приятелів з 14 по 22 рік...
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01.02.2025 15:12 Ответить
Коли у нас приймуть закон про розстріл?
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01.02.2025 15:09 Ответить
ніколи! бо це суперечить правилам вступу до ЄС + зелені шмарклі та їх посіпаки від ПР, ОПЗЖ та CLGE(0) самы себе не посодють ))
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01.02.2025 17:43 Ответить
посіпаки Богуслаєва з МоторСісі теж поставляли двигуни армії рашки - зараз ловлять тупими макітрами КАБи ... треба дивитись, хто там власники ... мож такі ж посіпаки Зеленої Шмарклі чи ОПЗЖ з СДПУ(0)..
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01.02.2025 15:10 Ответить
Посіпаки Богуслаєва досі волають, що Запоріжжя ******** "праклятиє біндєрафци с Западной".
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01.02.2025 15:14 Ответить
то зомбаки ... я з ними на виборчій дільниці спілкувався ще у 2003 році ...
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01.02.2025 15:21 Ответить
До тих зомбаків вже додались зомбакові ********.
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01.02.2025 19:33 Ответить
Одним словом, кончені підари. Конфіскація майна, позбавлення громадянства і під сраку до оркостану.
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01.02.2025 15:25 Ответить
Прогавили чи так комусь треба було?
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01.02.2025 15:30 Ответить
Там в "афілійованих фірмах" - "нашЫ люді" (сват-брат-кум...).
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01.02.2025 19:46 Ответить
продавали продукцію в ЄС. там покупець перепродавав в рашку, а винен працівник завода-виробника? все вірно? ну удачі в суді прокурорам.
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01.02.2025 15:47 Ответить
ти читати вмієш?

За такою "схемою" фігуранти переправили до РФ декілька оптових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн гривень.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявлено мобільні телефони, комп'ютери і документи із доказами злочинів.
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01.02.2025 17:40 Ответить
І ще цікаво, сбушнікам кацапи інфу передали, що вони купляють ці котли? звідки у сбу інфа що кацапи саме ці котли використовують?
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01.02.2025 15:53 Ответить
Це завод «атем-франк» . Там вся семейка власників така, робочих не вважають за людей! Їх всіх в тюрьму треба. Кажу так, бо я колись працював там!!!
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01.02.2025 16:05 Ответить
За великим рахунком, місце їм не в тюрмі, а на шибениці.
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01.02.2025 17:34 Ответить
Це з серії : "Чому ми не в НАТО".
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01.02.2025 17:11 Ответить
Нет слов, как таких уродов можно оставлять в живых?
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01.02.2025 17:33 Ответить
це житомирські гуманісти.
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01.02.2025 20:21 Ответить
 
 