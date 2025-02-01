Житомирская компания в обход санкций поставляла газовые котлы военным санаториям РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в РФ. По результатам комплексных мероприятий разоблачены злоумышленники, которые продавали оптовые партии отечественных систем отопления для нужд минобороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как работала схема?

По данным следствия, к организации сделки причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, которая производит тепловые котлы и конвекторы.

Установлено, что с мая 2022 года украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительственными структурами РФ.

"Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора. Во избежание санкций фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Там товар "перепаковывали" под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали на подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

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По такой "схеме" фигуранты переправили в РФ несколько оптовых партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 млн гривен.

Во время обысков по адресу компании-производителя и в доме организатора сделки обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с доказательствами преступлений.

Подозрение

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю отдела сбыта житомирской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки, в частности жены фигуранта - владелицы житомирского предприятия.