Россияне используют "портативные аэродромы" для запуска дронов, - Defense Express. ФОТО
Российские оккупанты используют "радиоуправляемую тележку "Муравей" как "портативный аэродром" для запуска беспилотных летательных аппаратов из труднодоступных мест.
Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска эксплуатируют одно из изделий их конструкторского бюро "Гермес" - "радиоуправляемую тележку "Муравей", предназначенную прежде всего для перевозки грузов, но которая также используется как "портативный аэродром" для запуска беспилотных летательных аппаратов из труднодоступных мест.
Также отмечается, что платформа транспортирует дроны в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотника.
По заявлениям производителя "Муравья", такая тележка оборудована помехозащищенной связью "Гермес".
Управление им происходит с наземной станции. Что касается тактико-технических характеристик платформы, то сообщается, что ее размеры составляют 80 на 90 см, масса - 27 кг, может перевозить до 25 кг грузов со скоростью до 9 км/ч по пересеченной местности.
В издании добавляют, что ранее в КБ "Гермес" заявляли, что создали "станцию управления для введения в спящий режим армии дронов". Речь шла о станции, которая якобы может работать с "неограниченным количеством дронов" и в частности одновременно включать для них режим "сна" для транспортировки.
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