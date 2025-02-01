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Россияне используют "портативные аэродромы" для запуска дронов, - Defense Express. ФОТО

Российские оккупанты используют "радиоуправляемую тележку "Муравей" как "портативный аэродром" для запуска беспилотных летательных аппаратов из труднодоступных мест.

Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска эксплуатируют одно из изделий их конструкторского бюро "Гермес" - "радиоуправляемую тележку "Муравей", предназначенную прежде всего для перевозки грузов, но которая также используется как "портативный аэродром" для запуска беспилотных летательных аппаратов из труднодоступных мест.

"Портативні аеродроми" для запуску дронів РФ

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Также отмечается, что платформа транспортирует дроны в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотника.

По заявлениям производителя "Муравья", такая тележка оборудована помехозащищенной связью "Гермес".

Управление им происходит с наземной станции. Что касается тактико-технических характеристик платформы, то сообщается, что ее размеры составляют 80 на 90 см, масса - 27 кг, может перевозить до 25 кг грузов со скоростью до 9 км/ч по пересеченной местности.

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В издании добавляют, что ранее в КБ "Гермес" заявляли, что создали "станцию управления для введения в спящий режим армии дронов". Речь шла о станции, которая якобы может работать с "неограниченным количеством дронов" и в частности одновременно включать для них режим "сна" для транспортировки.

Автор: 

россия (96157) дроны (4098)


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Топ комментарии
+2
Це якщо у дрон вже зашита програма польоту або він керується/активується віддалено через ретранслятор-навідник. Тоді дрони (чи керовані ракети) можна вивозити на позицію тихо (навіть за декілька діб до атаки). Так зменшуються можливі втрати операторів.
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01.02.2025 21:42 Ответить
+1
Не потрібно бути великим фантастом, щоб передбачити, що скоро дрони будуть переносити батареї для зарядки дронів і ********** для них.
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01.02.2025 21:35 Ответить
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дивно що воно не на проводі їзде
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01.02.2025 21:29 Ответить
Не потрібно бути великим фантастом, щоб передбачити, що скоро дрони будуть переносити батареї для зарядки дронів і ********** для них.
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01.02.2025 21:35 Ответить
дрон живе 1-2 вилети, які батареї, куди переносити?
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02.02.2025 00:07 Ответить
Переносити ближче до супротивника. Зробив скидання, сів, підзарядився, взяв нову гранату і знову в бій.
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02.02.2025 01:15 Ответить
Це якщо у дрон вже зашита програма польоту або він керується/активується віддалено через ретранслятор-навідник. Тоді дрони (чи керовані ракети) можна вивозити на позицію тихо (навіть за декілька діб до атаки). Так зменшуються можливі втрати операторів.
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01.02.2025 21:42 Ответить
Нормас ідея з направляючими щоб зразу штабель підвезти і безпроблемно запустити.
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02.02.2025 01:19 Ответить
пишуть кацапи вже використовують дрони для запуску з надводних суден і на днях знищили ними наші морські дрони що так дошкуляли їм. Ворог вчиться і змінює тактики, ото погано
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02.02.2025 08:59 Ответить
де пишуть тобі кацапи?
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02.02.2025 10:30 Ответить
 
 