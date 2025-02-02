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Удар РФ по Полтаве: погибла актриса и волонтер Анастасия Кольвах. ФОТО

30-летняя женщина была лектором полтавского киноклуба "Киносвиж", а также работала в Театре Современного диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в сети Facebook сообщил "Театр современного диалога"

"1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, пташка", - говорится в сообщении.

Анастасия Кольвах также была волонтером и заботилась о животных, в частности летучих мышей и котов. Высаживала деревья с UAnimals. Участница писательского клуба "Пишу сейчас". Была волонтером Артпространства "Культура". Работала ргојест мanager в ИТ компании Web Help Agency.

Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Полтаве: количество погибших увеличилось до 12, из них – 2 ребенка. Аварийные работы продолжаются

Загинула Анастасія Кольвах
Загинула Анастасія Кольвах

Автор: 

Тахтаулове (771) жертвы (2096) потери (4429) Полтавская область (1184) Полтавский район (50)


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Горе батькам,горе родичам,Вічна Пам"ять та Царство Небесне...
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02.02.2025 10:11 Ответить
Вічна пам'ять
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02.02.2025 10:11 Ответить
к@Zапи мають здохнути усі і відразу, бо це не люди. а виродки, тупікова гілка цивілізації виведена за останні 500-800 років шляхом негативного відбору. інцесту і майже 100%, безпробудного алкоголізму !!! 🤬🤬🤬
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02.02.2025 10:16 Ответить
Це орда яка привласнила собі чужу історію, нарєчіє, яке видає за вєлікій язик. Історично тільки грабують, вбивають та катують.
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02.02.2025 10:33 Ответить
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02.02.2025 10:18 Ответить
Сум!
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02.02.2025 16:20 Ответить
 
 