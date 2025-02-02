Удар РФ по Полтаве: погибла актриса и волонтер Анастасия Кольвах. ФОТО

30-летняя женщина была лектором полтавского киноклуба "Киносвиж", а также работала в Театре Современного диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в сети Facebook сообщил "Театр современного диалога"

"1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, пташка", - говорится в сообщении.

Анастасия Кольвах также была волонтером и заботилась о животных, в частности летучих мышей и котов. Высаживала деревья с UAnimals. Участница писательского клуба "Пишу сейчас". Была волонтером Артпространства "Культура". Работала ргојест мanager в ИТ компании Web Help Agency.

Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад.

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