Ликвидирован масштабный пожар на гражданском предприятии в Харькове, вызванный вражеским ударом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 2 февраля 2025 года спасатели ликвидировали пожар на гражданском предприятии в Слободском районе Харькова, вызванный вражеским обстрелом этой ночью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 2 февраля Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, изготавливающему одежду в Слободском районе Харькова.
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