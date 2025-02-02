Ликвидирован масштабный пожар на гражданском предприятии в Харькове, вызванный вражеским ударом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 2 февраля 2025 года спасатели ликвидировали пожар на гражданском предприятии в Слободском районе Харькова, вызванный вражеским обстрелом этой ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.









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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 2 февраля Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, изготавливающему одежду в Слободском районе Харькова.