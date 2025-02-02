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Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество жертв возросло до 11. В больнице скончался 18-летний парень. ФОТО

В больнице умер 18-летний парень, который получил ранения в результате российской атаки по многоэтажке в Сумах 30 января 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

"Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января.

Количество погибших возросло до 11-ти", - говорится в сообщении.

Помер Денис Журба

Напомним, ночью 30 января российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. В результате атаки врага по многоэтажке погибли три супружеские пары - 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена. Среди пострадавших 8-летний ребенок.

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Автор: 

беспилотник (3755) Сумская область (3319) Сумы (1180) Сумский район (265)


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Топ комментарии
+4
На жаль, адекватна відповідь тількі одна - по житловим кварталам. НПЗ ватанів тількі радують. За Урал ми не дістанемо, по Мозирю нельзя....
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02.02.2025 12:08 Ответить
+4
Ніхто не вийде. Ні за яких обставин. Не тіште себе іллюзіями. Хєрачити треба військові цілі, наносити економічні збитки. В Москві, до речі, багато військових, та чутливих для єкономіки цілей.
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02.02.2025 12:21 Ответить
+3
Вихід мільйона москвопедів на кремль. Можна досягнути якщо щоночі сім днів руйнувати один під'їзд ситої мацкви.
Одразу завиють 'мизамір'
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02.02.2025 12:14 Ответить
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На жаль, адекватна відповідь тількі одна - по житловим кварталам. НПЗ ватанів тількі радують. За Урал ми не дістанемо, по Мозирю нельзя....
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02.02.2025 12:08 Ответить
З якою ціллю відповідь по житловим кварталам? Яку реакцію і профіти ви бажаєтє отримати?
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02.02.2025 12:13 Ответить
Вихід мільйона москвопедів на кремль. Можна досягнути якщо щоночі сім днів руйнувати один під'їзд ситої мацкви.
Одразу завиють 'мизамір'
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02.02.2025 12:14 Ответить
Ніхто не вийде. Ні за яких обставин. Не тіште себе іллюзіями. Хєрачити треба військові цілі, наносити економічні збитки. В Москві, до речі, багато військових, та чутливих для єкономіки цілей.
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02.02.2025 12:21 Ответить
Вийдуть зі страху. На болотну вийшли у 2011 році, а від щоночних вибухів - побіжать, або на кремль, або з моцкви - одразу обвал чверті економіки. Московит не має спокійно спати.
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02.02.2025 12:26 Ответить
Не вийдуть. Кацапське суспільство давно вже стерилізоване.

А ще свідомі удари по цивільним це воєнний злочин без строків давності. Ми ж не кацапи?
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02.02.2025 12:35 Ответить
Ми сильніші і тому нам можна все. А ти куколд
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02.02.2025 13:00 Ответить
Вийдуть. І ви помиляєтесь на рахунок стерилізації, скоріше навпаки - в першу чергу масквічі заражені вірусом безкарності. Терор може зупинити лише терор - ліквідація Бен Ладена це був теракт у виконанні спецслужб США. Нє?
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02.02.2025 13:37 Ответить
Соловйов, не ховайся за Мушинським. Вони й так вже третій з піною на морді трєбують те совсєм другоє, але не зовсім дурні, бо знають, що скажених тварин пристрелюють не ті, на кого вони вже напали, а ті. хто отримав підтвердження діагнозу про сказ.
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02.02.2025 16:06 Ответить
А ви вважаєте, що ( Прошу у всіх загиблих і їхніх родин вибачення ) продовжувати обмінювати життя десятків українців на одну цистерну якоїсь нафтобази це адекватно? Поки 30- 50 -100 кацапів негайно не отримуватимуть вендету за одного українця, ми не зупинимо цю кровожерливу наволоч, ніякий Трамп не зупинить геноцид нашої нації і це підтрверджує вся історія людства. Найближчий в часі і просторі до нас приклад це Волинська трагедія, хоч і спровокована енкведистами, стала сигналом стоп для геноциду. Нехай Бог мене простить і свідомі поляки (мій дід під час Другої світової воював в польській армії генерала Андерса пліч о пліч з їхніми дідами-прадідами), що використав нашу міжнаціональну трагедію для прикладу.
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02.02.2025 13:27 Ответить
Але по моцкві нам бити не можна, бо там папаші єрмака і сирського
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02.02.2025 12:12 Ответить
Державне бюро розслідувань передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) понад 6,73 млн грн, вилучених у рамках розслідування поборів з військових у 110-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань,

Крім того, суд наклав арешт на майно заступника командира бригади, яке той придбав після початку повномасштабного вторгнення. Серед заарештованих активів - елітні квартири в Одесі та Хмельницькому, земельні ділянки неподалік курорту "Буковель", автомобіль Mercedes-Benz і банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн грн.......
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02.02.2025 12:20 Ответить
 
 