Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество жертв возросло до 11. В больнице скончался 18-летний парень. ФОТО
В больнице умер 18-летний парень, который получил ранения в результате российской атаки по многоэтажке в Сумах 30 января 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
"Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января.
Количество погибших возросло до 11-ти", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 30 января российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. В результате атаки врага по многоэтажке погибли три супружеские пары - 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена. Среди пострадавших 8-летний ребенок.
Топ комментарии
+4 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий02.02.2025 12:08 Ответить Ссылка
+4 Moshe_Dayan
показать весь комментарий02.02.2025 12:21 Ответить Ссылка
+3 Artmind
показать весь комментарий02.02.2025 12:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одразу завиють 'мизамір'
А ще свідомі удари по цивільним це воєнний злочин без строків давності. Ми ж не кацапи?
Крім того, суд наклав арешт на майно заступника командира бригади, яке той придбав після початку повномасштабного вторгнення. Серед заарештованих активів - елітні квартири в Одесі та Хмельницькому, земельні ділянки неподалік курорту "Буковель", автомобіль Mercedes-Benz і банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн грн.......