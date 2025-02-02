Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество жертв возросло до 11. В больнице скончался 18-летний парень. ФОТО

В больнице умер 18-летний парень, который получил ранения в результате российской атаки по многоэтажке в Сумах 30 января 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

"Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января.

Количество погибших возросло до 11-ти", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 30 января российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. В результате атаки врага по многоэтажке погибли три супружеские пары - 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена. Среди пострадавших 8-летний ребенок.

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